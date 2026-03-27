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Новини Блокування Орбаном кредиту для України
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Сенатори США пропонують запровадити санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні, - FT

У США пропонують санкції проти Угорщини: що відомо?

Двоє американських сенаторів планують внести на розгляд законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців Угорщини, причетних до перешкоджання наданню допомоги Україні

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ініціатори - демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс.

Йдеться про закон "Блокуй Путіна". У разі його ухвалення Трамп буде зобов'язаний запровадити фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям, причетним до закупівель країною російської нафти та газу, і які намагалися заблокувати підтримку України.

Законопроєкт мають намір представити цього тижня.

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"Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у перекритті потоків доходів, які підживлюють війну Путіна. ... Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні", - сказав республіканець Тілліс.

У проєкті закону, з яким ознайомилося FT, Орбан прямо не згадується як об'єкт санкцій. За словами помічника конгресмена, адміністрація Трампа має визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російських енергоносіїв.

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Що передувало?

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Угорщина (3041) санкції (13249) США (26880)
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Топ коментарі
+14
Допоки Трамп при владі він проти свого друга ніколи нічого подібного не підпише .
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27.03.2026 08:28 Відповісти
+12
Угорщина - дрібна шістка. У них там перед самим носом, у Білому Домі, набагато цінніший агент раші засідає.
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27.03.2026 08:29 Відповісти
+9
Балачки! - то хай запровадять
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27.03.2026 08:27 Відповісти

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