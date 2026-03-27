Сенатори США пропонують запровадити санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні, - FT
Двоє американських сенаторів планують внести на розгляд законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців Угорщини, причетних до перешкоджання наданню допомоги Україні
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Ініціатори - демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс.
Йдеться про закон "Блокуй Путіна". У разі його ухвалення Трамп буде зобов'язаний запровадити фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям, причетним до закупівель країною російської нафти та газу, і які намагалися заблокувати підтримку України.
Законопроєкт мають намір представити цього тижня.
"Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у перекритті потоків доходів, які підживлюють війну Путіна. ... Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні", - сказав республіканець Тілліс.
У проєкті закону, з яким ознайомилося FT, Орбан прямо не згадується як об'єкт санкцій. За словами помічника конгресмена, адміністрація Трампа має визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російських енергоносіїв.
Що передувало?
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленського перепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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