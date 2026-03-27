Сенатори США пропонують запровадити санкції проти Угорщини за блокування допомоги Україні, - FT

Двоє американських сенаторів планують внести на розгляд законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти високопосадовців Угорщини, причетних до перешкоджання наданню допомоги Україні

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ініціатори - демократка Джин Шахін і республіканець Том Тілліс.

Йдеться про закон "Блокуй Путіна". У разі його ухвалення Трамп буде зобов'язаний запровадити фінансові санкції та заборонити видачу віз угорським урядовцям, причетним до закупівель країною російської нафти та газу, і які намагалися заблокувати підтримку України.

Законопроєкт мають намір представити цього тижня.

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"Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у перекритті потоків доходів, які підживлюють війну Путіна. ... Цей законопроєкт покладає відповідальність на високопосадовців Угорщини, водночас надаючи Угорщині чіткий шлях до повернення у лави своїх союзників шляхом припинення залежності від російських енергоносіїв та припинення перешкоджання наданню підтримки Україні", - сказав республіканець Тілліс.

У проєкті закону, з яким ознайомилося FT, Орбан прямо не згадується як об'єкт санкцій. За словами помічника конгресмена, адміністрація Трампа має визначити, які угорські чиновники були причетні до затримки допомоги Україні та збереження залежності країни від російських енергоносіїв.

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Що передувало?

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