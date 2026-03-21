Словаччина в майбутньому може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України, - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не відкидає можливості того, що в майбутньому його країна може також заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро для України.
Про це пише Akuality, передає Цензор.НЕТ.
Словаччина може заблокувати кредит
Як зазначається, Фіцо заступився за угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який продовжує блокувати схвалення кредиту для України на 90 млрд євро через зупиненку постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".
За словами Фіцо, Орбан "політично правий".
Прем'єр визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли Словаччина також заблокує кредит.
Відновлення "Дружби" залежить від Зеленського
Він також наголосив, що Україна може будь-коли відновити роботу нафтопроводу "Дружба".
Фіцо наполягає, що відновлення роботи нафтопроводу повністю залежить від президента України Володимира Зеленського.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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