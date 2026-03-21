Словаччина в майбутньому може заблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро для України, - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не відкидає можливості того, що в майбутньому його країна може також заблокувати кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро для України.

Про це пише Akuality, передає Цензор.НЕТ.

Словаччина може заблокувати кредит

Як зазначається, Фіцо заступився за угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який продовжує блокувати схвалення кредиту для України на 90 млрд євро через зупиненку постачання російської нафти через трубопровід "Дружба".

За словами Фіцо, Орбан "політично правий".

Прем'єр визнав, що в майбутньому може виникнути ситуація, коли Словаччина також заблокує кредит.

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Відновлення "Дружби" залежить від Зеленського

Він також наголосив, що Україна може будь-коли відновити роботу нафтопроводу "Дружба".

Фіцо наполягає, що відновлення роботи нафтопроводу повністю залежить від президента України Володимира Зеленського.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.