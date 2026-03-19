Фіцо погрожує Україні "подальшими заходами" через припинення поставок нафти РФ "Дружбою"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може вдатися до додаткових заходів проти України у відповідь на припинення поставок російської нафти через трубопровід "Дружба".

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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Нові погрози прем'єра

Під час засідання Європейської ради він повідомив про оголошення в Словаччині "надзвичайного стану у сфері нафтопостачання", пояснивши це труднощами, які, за його словами, виникли через рішення президента України Володимира Зеленського припинити транзит нафти РФ.

Фіцо наголосив, що Словаччина разом з Угорщиною має право отримувати російську нафту до 2027 року, зокрема через нафтопровід "Дружба" та морськими маршрутами. Він також поскаржився, що ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході, зокрема в Ірані.

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"Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи", - сказав Фіцо.

Звинувачення на адресу Зеленського

Фіцо наголосив, що Словаччина готова "вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати нам економічної шкоди".

Окрім цього, він припустив, що затримка відновлення постачання може бути "навмисною спробою" повністю відрізати Словаччину та Угорщину від російської нафти.

"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", - додав Фіцо.

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Що передувало?

Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.

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