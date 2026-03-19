Фіцо погрожує Україні "подальшими заходами" через припинення поставок нафти РФ "Дружбою"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава може вдатися до додаткових заходів проти України у відповідь на припинення поставок російської нафти через трубопровід "Дружба".
Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
Нові погрози прем'єра
Під час засідання Європейської ради він повідомив про оголошення в Словаччині "надзвичайного стану у сфері нафтопостачання", пояснивши це труднощами, які, за його словами, виникли через рішення президента України Володимира Зеленського припинити транзит нафти РФ.
Фіцо наголосив, що Словаччина разом з Угорщиною має право отримувати російську нафту до 2027 року, зокрема через нафтопровід "Дружба" та морськими маршрутами. Він також поскаржився, що ситуацію ускладнює конфлікт на Близькому Сході, зокрема в Ірані.
"Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт та якнайшвидше відновлення роботи", - сказав Фіцо.
Звинувачення на адресу Зеленського
Фіцо наголосив, що Словаччина готова "вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати нам економічної шкоди".
Окрім цього, він припустив, що затримка відновлення постачання може бути "навмисною спробою" повністю відрізати Словаччину та Угорщину від російської нафти.
"Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення поставок російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою заміни нинішнього угорського уряду", - додав Фіцо.
Що передувало?
Нагадаємо, останніми днями відносини між Україною та Угорщиною загострилися.
- Раніше угорський прем'єр заблокував кредит €90 млрд для України, звинувачуючи Київ у навмисному блокуванні транзиту нафти з РФ через трубопровід "Дружба", пошкоджений внаслідок російських атак.
- Напередодні президент Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС у 90 млрд євро допомоги Україні й надалі блокуватиметься, "адресу цієї особи" нададуть Збройним силам України.
- В уряді Угорщини розцінили як "відкриту погрозу" заяву президента України.
- Це спричинило значний скандал в Угорщині, на який відреагувала навіть опозиція. Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр закликав Зеленськогоперепросити за його слова, які він назвав "погрозами" Орбану.
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Згодом в Угорщині затримали сімох працівників "Ощадбанк" за підозрою у відмиванні грошей. Серед затриманих, мовляв, є генерал української спецслужби у відставці.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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У МЗС України заявили, що вранці 11 березня на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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