Фицо угрожает Украине "дальнейшими мерами" из-за прекращения поставок нефти из РФ по "Дружбе"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может прибегнуть к дополнительным мерам против Украины в ответ на прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Новые угрозы премьера

Во время заседания Европейского совета он сообщил об объявлении в Словакии "чрезвычайного положения в сфере нефтеснабжения", объяснив это трудностями, которые, по его словам, возникли из-за решения президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит нефти из РФ.

Фицо подчеркнул, что Словакия вместе с Венгрией имеет право получать российскую нефть до 2027 года, в частности через нефтепровод "Дружба" и морскими маршрутами. Он также пожаловался, что ситуацию осложняет конфликт на Ближнем Востоке, в частности в Иране.

"Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы", - сказал Фицо.

Обвинения в адрес Зеленского

Фицо подчеркнул, что Словакия готова "принять дальнейшие меры против Украины, если ее политическое руководство будет продолжать умышленно наносить нам экономический ущерб".

Кроме того, он предположил, что задержка возобновления поставок может быть "намеренной попыткой" полностью отрезать Словакию и Венгрию от российской нефти.

"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью смены нынешнего венгерского правительства", — добавил Фицо.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

