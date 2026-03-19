Фицо угрожает Украине "дальнейшими мерами" из-за прекращения поставок нефти из РФ по "Дружбе"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может прибегнуть к дополнительным мерам против Украины в ответ на прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Новые угрозы премьера
Во время заседания Европейского совета он сообщил об объявлении в Словакии "чрезвычайного положения в сфере нефтеснабжения", объяснив это трудностями, которые, по его словам, возникли из-за решения президента Украины Владимира Зеленского прекратить транзит нефти из РФ.
Фицо подчеркнул, что Словакия вместе с Венгрией имеет право получать российскую нефть до 2027 года, в частности через нефтепровод "Дружба" и морскими маршрутами. Он также пожаловался, что ситуацию осложняет конфликт на Ближнем Востоке, в частности в Иране.
"Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы", - сказал Фицо.
Обвинения в адрес Зеленского
Фицо подчеркнул, что Словакия готова "принять дальнейшие меры против Украины, если ее политическое руководство будет продолжать умышленно наносить нам экономический ущерб".
Кроме того, он предположил, что задержка возобновления поставок может быть "намеренной попыткой" полностью отрезать Словакию и Венгрию от российской нефти.
"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью смены нынешнего венгерского правительства", — добавил Фицо.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный вследствие российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
Уже бы определился про что врать. Винегрет получился. Получается Зеленский вмешивается в избирательную компанию, посредством нейтрализации вмешательства российской нефти)))
Ще один "хороший друг" трампа та ***** зі своєю паралельною парашенською реальністю.