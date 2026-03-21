Словакия в будущем может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что в будущем его страна также может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины.
Об этом пишет Akuality, передает Цензор.НЕТ.
Словакия может заблокировать кредит
Как отмечается, Фицо встал на защиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать одобрение кредита для Украины на 90 млрд евро из-за остановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
По словам Фицо, Орбан "политически прав".
Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит.
Восстановление "Дружбы" зависит от Зеленского
Он также подчеркнул, что Украина может в любой момент возобновить работу нефтепровода "Дружба".
Фицо настаивает, что возобновление работы нефтепровода полностью зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвинив Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ по трубопроводу "Дружба", поврежденному в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников Ощадбанка по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
В МИД Украины заявили, что утром 11 марта на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.
Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.
Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.
В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.
