Словакия в будущем может заблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро для Украины, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не исключает, что в будущем его страна также может заблокировать кредит Европейского Союза на 90 млрд евро для Украины.

Об этом пишет Akuality, передает Цензор.НЕТ.

Словакия может заблокировать кредит

Как отмечается, Фицо встал на защиту венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который продолжает блокировать одобрение кредита для Украины на 90 млрд евро из-за остановки поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По словам Фицо, Орбан "политически прав".

Премьер признал, что в будущем может возникнуть ситуация, когда Словакия также заблокирует кредит.

Восстановление "Дружбы" зависит от Зеленского

Он также подчеркнул, что Украина может в любой момент возобновить работу нефтепровода "Дружба".

Фицо настаивает, что возобновление работы нефтепровода полностью зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.