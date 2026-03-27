США не перенаправляли оружие для Украины на Ближний Восток, но это может произойти, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, однако может это сделать.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Оружие могут перенаправить на Ближний Восток

"Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно", - заявил госсекретарь США.

Рубио отметил, что оружие, продаваемое в рамках PURL, является американским, поэтому если у США возникнет необходимость пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.

"Позвольте мне четко заявить, что если у Соединенных Штатов есть военная необходимость, будь то для пополнения наших запасов или для выполнения какой-либо миссии в национальных интересах Соединенных Штатов, мы всегда будем в приоритете", — сказал глава Госдепа.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.

