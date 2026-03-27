США не перенаправляли оружие для Украины на Ближний Восток, но это может произойти, — Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, однако может это сделать.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Оружие могут перенаправить на Ближний Восток 

"Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно", - заявил госсекретарь США.

Рубио отметил, что оружие, продаваемое в рамках PURL, является американским, поэтому если у США возникнет необходимость пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.

"Позвольте мне четко заявить, что если у Соединенных Штатов есть военная необходимость, будь то для пополнения наших запасов или для выполнения какой-либо миссии в национальных интересах Соединенных Штатов, мы всегда будем в приоритете", — сказал глава Госдепа.

Читайте также: Задержек в поставках оружия США в Украину из-за событий в Иране нет, — посол в НАТО Гетманчук

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
  • Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
  • В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.

Читайте также: Писториус не может подтвердить перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток

Топ комментарии
+4
Та викинь вже ті не за розміром штіблети від трампа і повернись до адекватного стану!
27.03.2026 20:17 Ответить
Цинічне брехло.
27.03.2026 20:33 Ответить
+1
ТОБТО - "ми ще не ВКРАЛИ гроші які нам виділили для зброю в Україну....але точно вкрадемо"

ОТ БЛ ВОНИ НОРМАЛЬНІ????

Продали ви квартиру комусь він приходить а ви йому - а я уже перепродав іншому. Це як?
27.03.2026 20:17 Ответить
Та викинь вже ті не за розміром штіблети від трампа і повернись до адекватного стану!
27.03.2026 20:17 Ответить
тоді прийдеться босоніж пертись по політичній кар'єрі, як ніщєброду.
27.03.2026 20:20 Ответить
Він нащадок кубинських емігрантів. Може йому висадитись на Кубу і почати там як Кастро з Затоки Свиней?
27.03.2026 20:20 Ответить
Вмієш ти - Рубіо - збодрити
27.03.2026 20:19 Ответить
Цинічне брехло.
27.03.2026 20:33 Ответить
Рівень брехні росте в геометричній прогресії. Тому потрібно читати тільки те що вже сталось, по факту. Інакше будеш цілий день читати яким кольором сьогодні трамп сходив)))
27.03.2026 20:34 Ответить
Рашка виробляє власну зброю, США свою, Європа свою, в Україна? Крім дронів
27.03.2026 20:35 Ответить
Чат дав збій)
27.03.2026 20:36 Ответить
не дає ваті спокою ВПК України. Вася, кажуть в оркостані відрубали тернет, чи співробітникам ФСБ дозволено?
27.03.2026 20:43 Ответить
От ботва, ші не навчив щось більш розумного?
27.03.2026 20:51 Ответить
Мразота!!! Щиро бажаю сша Перл-Гарбор 2:0, ще й у квадраті!
27.03.2026 20:39 Ответить
"Дозвольте мені чітко заявити, що якщо у Сполучених Штатів є військова потреба, чи то для поповнення наших запасів, чи для виконання якоїсь місії в національних інтересах Сполучених Штатів, ми завжди будемо в пріоритеті", - сказав шеф Держдепу Дозволю відповісти для американського ср,,,колиза куйла його ж аналогією---"В УКРАЇНІ .ДЛЯ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ Є ПОТРЕБА В "ЯО" ,ЯКЕ ВИ ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ, ОБІЦЯНКАМИ В НЕДОТОРКАНОСТІ ГРАНИЦЬ .РАЗОМ З НИНІШНІМ ОКУПАНТОМ УКРАЇНИ РАШИСТАМИ, ВІДІБРАЛИ В УКРАЇНИ...УКРАЇНА В ПРІОРИТЕТІ, А ТОМУ ДОКЛАДЕ ВСІХ ЗУСИЛЬ,ЩОБ В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС ПОСТАВИТИ НА БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ І МБР І РАКЕТИ СЕРЕДНЬОГО РАДІУСУ ІЗ ЯДЕРНИМИ БОЄГОЛОВКАМИ...
27.03.2026 20:42 Ответить
27.03.2026 20:43 Ответить
бреше.
Україна - ти сама.
27.03.2026 20:43 Ответить
Тут трампа всі проклинають, ну психоне він і відімкне поставки навіть тих же хаймарсів до України, чим здешні патріоти будуть заряджати установки? Дровиняками?😂 У України нема навіть банальної ліцензії на виробництво ракет до них..і все , що будете робити? Злісно пукати? Україна залежна від американської зброї мінімум на 78 відсотків.
27.03.2026 20:55 Ответить
 
 