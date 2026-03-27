США не перенаправляли оружие для Украины на Ближний Восток, но это может произойти, — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие, предназначенное для Украины, на Ближний Восток, однако может это сделать.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Оружие могут перенаправить на Ближний Восток
"Этого еще не произошло. Ничего еще не было перенаправлено, но это возможно", - заявил госсекретарь США.
Рубио отметил, что оружие, продаваемое в рамках PURL, является американским, поэтому если у США возникнет необходимость пополнить собственные арсеналы, это будет приоритетной задачей.
"Позвольте мне четко заявить, что если у Соединенных Штатов есть военная необходимость, будь то для пополнения наших запасов или для выполнения какой-либо миссии в национальных интересах Соединенных Штатов, мы всегда будем в приоритете", — сказал глава Госдепа.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
- Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
- В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
