За две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала $2 млрд, - Зеленский

За первые две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала примерно 2 млрд долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами, пребывая в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"На мой взгляд, похоже на правду, что где-то за первые две недели они (россияне, - ред.) заработали два с чем-то миллиарда (долларов, - ред.). Это действительно похоже на правду. Это точно на сегодня не поможет "русским" так сильно, зависит от того, сколько будет идти война", - сказал глава государства.

Он отметил, что эта цифра может быть неточной, поскольку данные по этому поводу разные, однако вероятной назвал именно цифру в более чем 2 млрд долларов.

Также Зеленский напомнил, что РФ столкнулась со значительным дефицитом бюджета, который в 2025 году может достичь около 100 миллиардов долларов. Президент добавил, что способность россиян покрыть дефицит за счет смягчения санкционного режима будет зависеть от того, как долго продлится операция США против Ирана.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

