За две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала $2 млрд, - Зеленский

За первые две недели войны на Ближнем Востоке Россия заработала примерно 2 млрд долларов.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами, пребывая в Катаре, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"На мой взгляд, похоже на правду, что где-то за первые две недели они (россияне, - ред.) заработали два с чем-то миллиарда (долларов, - ред.). Это действительно похоже на правду. Это точно на сегодня не поможет "русским" так сильно, зависит от того, сколько будет идти война", - сказал глава государства.

Он отметил, что эта цифра может быть неточной, поскольку данные по этому поводу разные, однако вероятной назвал именно цифру в более чем 2 млрд долларов.

Также Зеленский напомнил, что РФ столкнулась со значительным дефицитом бюджета, который в 2025 году может достичь около 100 миллиардов долларов. Президент добавил, что способность россиян покрыть дефицит за счет смягчения санкционного режима будет зависеть от того, как долго продлится операция США против Ирана.

Читайте также: США сняли санкции с ряда физических и юридических лиц, действовавших в интересах РФ

Читайте также: США не заинтересованы в том, чтобы оставаться в Иране через год или два. Мы скоро уйдем, - Вэнс

Топ комментарии
розкажи краще скільки ти заробив за 4 роки разом зі своєю гоп компанією гнида оманська
29.03.2026 06:18 Ответить
а и скільки заробив за 2 дні поїздки ?
29.03.2026 06:45 Ответить
Ага, всі згадали Трампа ... а скільки заробило Путло Погане на тій нафті , що майже всю війну прокачувалась по Дружбє до Угорщини та Словаччини через терени воюючої України?
Чого тут ЛІДОР підрахунків не проводить !
29.03.2026 05:35 Ответить
Трампон - щедрая душа. Допомагає путіну грошима, а путін допомагає Ірану развідувальною інфою знищувати американців.
29.03.2026 02:24 Ответить
И все деньги пойдут на шахеды. Ублюдок трамп помогает путину убивать украинцев!
29.03.2026 02:33 Ответить
29.03.2026 05:35 Ответить
29.03.2026 06:18 Ответить
29.03.2026 06:45 Ответить
2 млрд нафті, 6 млрд. на зброї. Шота українські експерти не допрацьовують. Не переконливо якось Росія розвалюіться.
29.03.2026 07:22 Ответить
Зе!бухгалтер!
Так а ****...
29.03.2026 07:34 Ответить
Тепер пересічні росіяни заживуть
29.03.2026 07:38 Ответить
Чергова екскурсія обкуреного ішака і який "потужний результат" - купа відосіків та "надсекретна" інформація про 2 млр.
29.03.2026 07:48 Ответить
BBC

Після того як Іран перекрив Ормузьку протоку - єдиний вихід з Перської затоки, через який на світовий ринок надходило 25% всієї нафти й 20% газу, - Саудівська Аравія перекинула приблизно третину цих поставок на обхідний маршрут через нафтопровід до терміналу Янбу-ель-Бахр на узбережжі Червоного моря, який вона побудувала ще під час ірано-іракської війни кінця минулого століття.

Завдяки цим поставкам ціни на нафту у світі зросли зовсім не так, як могли б, оскільки Саудівська Аравія - один із трьох найбільших експортерів нафти у світі поряд зі США та Росією - до війни постачала через Ормуз близько 6 млн барелів на добу, а тепер вивозить за альтернативним маршрутом через Янбу-ель-Бахр 5 млн барелів.
29.03.2026 07:57 Ответить
29.03.2026 07:58 Ответить
За умов, коли Ормузька протока закрита, атаки на судноплавство в Червоному морі дозволять хуситам чинити максимальний тиск на світові енергетичні ринки та судноплавство. І особливо з урахуванням того, що Саудівська Аравія збільшує експорт нафти через Червоне море в обхід Ормузької протоки.
29.03.2026 08:02 Ответить
«Хусити оголосили, що вступили у війну, і випустили ракету по Ізраїлю.
Але головне - чи стануть їхніми цілями нафтова термінал Янбу-ель-Бахр або саудівський трубопровід "Схід-Захід".
Якщо він зупиниться, дефіцит нафти збільшиться з 10 млн до 13-15 млн барелів на добу», - підрахував Грегорі Брю, експерт з нафти та Ірану з Eurasia Group.
29.03.2026 08:05 Ответить
Янелох, ты уже перестань считать деньги в карманах свинособак.
Лучше посчитай, сколько двушек на мааацкву отправили Вы сами.
29.03.2026 09:11 Ответить
здається зе задоволений, двушєчка залетіла до адресату.
29.03.2026 09:29 Ответить
 
 