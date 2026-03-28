Операція проти Ірану: у Трампа залишились лише погані варіанти для завершення конфлікту, - Reuters

Через місяць після початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором: укласти потенційно недосконалу угоду та припинити війну, або ж зважитись на військову ескалацію, що може призвести до затяжного конфлікту та загрожуватиме його президентству.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп між двома варіантами

"Зі зростанням світових цін на енергоносії та зниженням рейтингу схвалення його роботи, Дональд Трамп стикається з важким вибором після місяця війни проти Ірану: укласти потенційно недосконалу угоду та вийти з гри, або ж піти на ескалацію військових дій та ризикувати затяжним конфліктом, що може поглинути його президентство",- пише видання.

За словами високопоставленого чиновника Білого дому, Трамп сказав своїм помічникам, що хоче уникнути "вічної війни" та знайти вихід шляхом переговорів. Він закликав їх наголосити, що бойові дії триватимуть від чотирьох до шести тижнів. Однак чиновник додав, що такі терміни нині видаються "хиткими".

Водночас Трамп погрожував значною військовою ескалацією, якщо переговори проваляться.

Дипломатичні звернення Трампа до Ірану, включаючи 15-пунктну мирну пропозицію, передану через пакистанські канали зв'язку, свідчать про його дедалі очевидніше прагнення знайти "шлях до відступу". Проте реальні перспективи діалогу між сторонами наразі залишаються під питанням.

"У президента Трампа погані варіанти для завершення війни. Частково проблема полягає у відсутності ясності щодо того, яким буде задовільний результат", - сказав Джонатан Панікофф, колишній заступник офіцера національної розвідки США на Близькому Сході.

Reuters зазначає, що найбільшим прорахунком Трампа був недооцінений масштаб відплати з боку Ірану.

Неназваний посадовець Білого дому заявив, що операція проти Ірану буде завершена, "коли головнокомандувач визначить, що наші цілі досягнуто".

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Зважуючи ризики, Трамп посилює присутність на Близькому Сході тисячами військових та попереджає Іран про подальшу ескалацію, що включає можливе проведення наземної операції у разі відмови від поступок.

На думку аналітиків, демонстрація сили покликана створити важелі тиску для поступок з боку Тегерана. Водночас це загрожує США втягненням у тривалий конфлікт, а ймовірна наземна операція на території Ірану може спровокувати хвилю обурення серед американських виборців.

Інший можливий сценарій, за словами аналітиків, поляає в тому, що США завдадуть вирішального масованого удару в межах операції "Епічна лють", щоб остаточно підірвати оборонний та ядерний потенціал Ірану. Після цього Трамп заявить про досягнення всіх цілей, проголосивши перемогу.

Однак, як зауважує Reuters, така заява звучатиме сумнівно, доки життєво важлива Ормузька протока не буде повністю відкрита, чого Іран наразі відмовляється допустити.

Відсутність чіткої стратегії виходу з конфлікту несе небезпеку як для президентства Трампа, так і для перспектив його партії, оскільки республіканці намагатимуться зберегти свою незначну більшість у Конгресі США на проміжних виборах у листопаді, додає агентство.

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Що передувало

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

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