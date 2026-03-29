РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10132 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
5 663 61

Операция против Ирана: у Трампа остались только плохие варианты для завершения конфликта, - Reuters

Reuters раскрыл дилемму Трампа в отношении Ирана

Через месяц после начала военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп оказался перед сложным выбором: заключить потенциально несовершенное соглашение и прекратить войну или же решиться на военную эскалацию, которая может привести к затяжному конфликту и поставить под угрозу его президентство.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп между двумя вариантами 

"С ростом мировых цен на энергоносители и снижением рейтинга одобрения его работы, Дональд Трамп сталкивается с трудным выбором после месяца войны против Ирана: заключить потенциально несовершенное соглашение и выйти из игры, или же пойти на эскалацию военных действий и рискнуть затяжным конфликтом, который может поглотить его президентство", - пишет издание.

По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп сказал своим помощникам, что хочет избежать "вечной войны" и найти выход путем переговоров. Он призвал их подчеркнуть, что боевые действия продлятся от четырех до шести недель. Однако чиновник добавил, что такие сроки сейчас кажутся "неустойчивыми".

В то же время Трамп угрожал значительной военной эскалацией, если переговоры провалятся.

Дипломатические обращения Трампа к Ирану, включая 15-пунктное мирное предложение, переданное через пакистанские каналы связи, свидетельствуют о его все более очевидном стремлении найти "путь к отступлению". Однако реальные перспективы диалога между сторонами пока остаются под вопросом.

"У президента Трампа плохие варианты для завершения войны. Отчасти проблема заключается в отсутствии ясности относительно того, каким будет удовлетворительный результат", - сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки США на Ближнем Востоке.

Reuters отмечает, что самым большим просчетом Трампа была недооценка масштаба ответных мер со стороны Ирана.

Неназванный чиновник Белого дома заявил, что операция против Ирана будет завершена, "когда главнокомандующий определит, что наши цели достигнуты".

Взвешивая риски, Трамп усиливает присутствие на Ближнем Востоке тысячами военных и предупреждает Иран о дальнейшей эскалации, включающей возможное проведение наземной операции в случае отказа от уступок.

По мнению аналитиков, демонстрация силы призвана создать рычаги давления для уступок со стороны Тегерана. В то же время это грозит США втягиванием в длительный конфликт, а вероятная наземная операция на территории Ирана может спровоцировать волну возмущения среди американских избирателей.

Другой возможный сценарий, по словам аналитиков, заключается в том, что США нанесут решающий массированный удар в рамках операции "Эпическая ярость", чтобы окончательно подорвать оборонный и ядерный потенциал Ирана. После этого Трамп заявит о достижении всех целей, провозгласив победу.

Однако, как отмечает Reuters, такое заявление будет звучать сомнительно, пока жизненно важный Ормузский пролив не будет полностью открыт, чего Иран пока отказывается допустить.

Отсутствие четкой стратегии выхода из конфликта несет опасность как для президентства Трампа, так и для перспектив его партии, поскольку республиканцы будут пытаться сохранить свое незначительное большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в ноябре, добавляет агентство.

Что предшествовало

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Автор: 

Иран (2609) США (28992) Трамп Дональд (7844)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Скоріше за все, комбо: спочатку влаштує "В'єтнам", а потім доведеться принизливо зливатись.
Це ж Трамп.
З усіх можливих ******* варіантів він обере неможливо *******.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:19 Ответить
+9
Вибір очевидний.
Спочатку ескалація - а потім лихоманочний порятунок своєї президентської дупи, з укладанням ще гіршого "договора".
Цікаво, репарації Ірану наблизять прєсловутий золотой вєк Амєрікі?
показать весь комментарий
28.03.2026 23:53 Ответить
+9
Або "новий В'єтнам", або тихе "злиття", з ганьбою, на весь світ... На "В'єтнам" він думаю, не рішиться. Бо це - його "політична смерть". Тому "зіллється, призначить когось винуватим, і заявить, що він і не хотів цеї війни...
показать весь комментарий
29.03.2026 00:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Псина увязла по уши.
показать весь комментарий
28.03.2026 23:48 Ответить
Ага.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:13 Ответить
Сша на чолі з псиною.
показать весь комментарий
29.03.2026 07:56 Ответить
вибором: укласти потенційно недосконалу угоду та припинити війну, Джерело: https://censor.net/ua/n3607690
- Іран жодних угод укладати не збирається ! Навпаки - вони виклали Тромбу умови з 15 пунктів , серед яких - визнання амерами своєї плразки і виплата ними коетрибуції Ірану ...
показать весь комментарий
28.03.2026 23:50 Ответить
Не заперечую...
показать весь комментарий
29.03.2026 00:35 Ответить
Де ви побачили в Ірані джунгелі ?! Де там знайшли голодупих в"єтконгівців , що начиталися члєниним та мао ?! Бісноватих аятул там піттримують дальні аули й найтупійше населенння . Міста їх ненавидять ... 2026.02.28 пів Тегерану відкрито святкували знищення хаменеї . А інша половина це робила тільки більш прихованно . Першого березня уся Європа й США були вистелені прапорами Піхлевій й Ізраїлю ... Й жодна антиштатівска й антиізраїльска мерзота рота не могла відкрити в підтрику аятул ... Хоча десь пів місяця до цього носилися з тупики "крічалками" "from the river to the see ..."
показать весь комментарий
29.03.2026 01:26 Ответить
І при всьому цьому вони успішно ставлять рачки увесь цивілізований світ.
Ставлять ціною на нафту.
Приклад Ірану неабияк надихає русню.
Воюй проти всіх довкола, і проти власного народу, ескалюй до межі й за межі.
Плюй на втрати, підвищуй ставку, і головне - ані кроку назад.
І побєда буде.
Що ж, поки ми бачимо, між іншим, цікаву річ: Саудівська Аравія, попри іранські удари просто в нафтогазове серце країни, будучи однією з регіональних лідерів, маючи непогану армію, з другої спроби намагається розглянути "військову відповідь аятолам". Інші - Катар, ОАЕ - теж під іранськими ракетами поводяться надзвичайно мляво.
Ми звикли плювати в ЄС за їх "занепокоєння". Але ж країни Затоки - то не Європа.
Вони ще й мусульмани.
І - от дивина - поводяться нічим не краще за "загнівающій Запад".
Парадокс?
показать весь комментарий
29.03.2026 07:44 Ответить
Та нема в Саудії ніякої армії - забудьте . В усіх інших - тим більш . Там крім США й Ізраїлю нема кому воювати проти Ірану ... Але інше питання -- чи є в Ірані кому воювати проти названних країн , а не проти Хусейна
показать весь комментарий
29.03.2026 09:19 Ответить
Так їм наземку не треба.
Їм треба нафтогаз довкола винести, протоку контролювати, ядерку нарешті зробити.
Це й буде їх перемога. Коли ядерку отримають.
Між іншим, не заздрю вам. Бо вони, на відміну від русні, "відпрацюють" по вам без коливань.
показать весь комментарий
29.03.2026 09:25 Ответить
Ой вей! Шукайте, куди всією країною з'їхати, бо трамп вас 100% зіллє.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:02 Ответить
Це ми вже чуємо від печерних юдофобів років так 78 . Але мусліми навколо у дупі , а Ізраїль йще продає зброю ... так його "кидають" ... Й перше в світі місце по кількісті нобелівки на душу населення ...
показать весь комментарий
29.03.2026 09:14 Ответить
Зіллється. І *прокине* пейсатих, залишивши наодинці з аятолами.
показать весь комментарий
29.03.2026 07:59 Ответить
злиття - це також його його "політична смерть". Він встряг у велике гі*но і як написали, хороших шляхів у нього немає
показать весь комментарий
29.03.2026 00:51 Ответить
Трамп може просто заявити про знищення іранського флоту та авіації як про «повну перемогу» і вивести війська.
показать весь комментарий
28.03.2026 23:54 Ответить
- але іранці бити по ізраїлю і по базам СШП на Близькому Сході все одно не припинять !
показать весь комментарий
29.03.2026 00:02 Ответить
Так примерно и будет.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:07 Ответить
Щось тепер Трамп замовчав, що Кубу за три години візьме.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:26 Ответить
у куби тепер з'явився шанс. А може навпаки відіграється на ній.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:52 Ответить
За 1 спалений танкер в Ормузькій протоці, 2 спалені танкери ірану і ця війна закінчилася б дуже швидко. Але коли іранські танкери собі вільно плавають попри блокаду "союзницьких", то в цю гру можна грати вічно
показать весь комментарий
28.03.2026 23:56 Ответить
буде пісділ. Повний.
показать весь комментарий
28.03.2026 23:57 Ответить
Що не зробиш для поцілунків у старечу дупу
показать весь комментарий
28.03.2026 23:59 Ответить
Тобто ви бажаєте щоб дебільні аятоли виграли і кацапи зміцнилися ну просто слів нема 2019 рік у всій красі не про трампа річ а про крану яка вбила десятки тисяч наших людей ало де мізки
показать весь комментарий
29.03.2026 00:00 Ответить
Хочемо, щоб рудий мудак перестав всєрати наші "Петріоти".
показать весь комментарий
29.03.2026 00:05 Ответить
Сергей- как гриться -"жму руку, обнимаю"...)) я уже даже не удивляюсь, что 73% местной публики кипятком писают, желая чтобы Иран победил. А мы удивляемся как выбрали зеленского.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:10 Ответить
Це говорять і прихильники Порошенка і інші.Так що вже в багато чому,розмилося поняття 73 відсотки.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:18 Ответить
Маячня, всі бажають перемоги і тим, і тим. Нехай *********** в *пісочниці*. Трампу ж подобається.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:05 Ответить
Ну так.А коли кажеш,що іранська балістика тут може летіти,бо її би передали також,то не знають що відповісти.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:16 Ответить
Так і штатовська може літати. Не здивуюсь. Трампу побоку, з кого гроші гребти.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:07 Ответить
Звісно може,але по Україні ні.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:40 Ответить
як лікар у безкоштовній лікарні каже:
воно попусте, якщо не паралізує зовсім
показать весь комментарий
29.03.2026 00:03 Ответить
Не ищите проблесков сознания в голове Трампа - его там нет!
показать весь комментарий
29.03.2026 00:07 Ответить
друзі по розуму із зеленим
показать весь комментарий
29.03.2026 00:11 Ответить
По крайній мірі Трамп не вибачався перед Кадировим
показать весь комментарий
29.03.2026 00:38 Ответить
!!!!!
показать весь комментарий
29.03.2026 00:42 Ответить
Проте цілував у дупу ***** та запросив на американську землю. Не менший зашквар.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:47 Ответить
Всьо єщо впєрєді, всьо єщо впєрєді.... Пісня така є у Бернеса.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:09 Ответить
У одного з аятул були " проблески" поки не прилетіло й усі "проблески" ми побачили на асфальті поручуч з тілом , в якому були якійсь проблески ...
показать весь комментарий
29.03.2026 01:35 Ответить
Бажаю перемоги всім учасникам.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:10 Ответить
Тупа нікчема
показать весь комментарий
29.03.2026 00:08 Ответить
Банкрут по життю, став і тут банкрутом.. яка несподіванка (ніт)
показать весь комментарий
29.03.2026 00:20 Ответить
А тим часом, США вже розбомбили плутоніевий реактор, виробництво важкої води та металургійну промисловість Ірану.
Так-так, "жодних досягнень"...
Статтю явно спонсорували "не байдужі громадяни" Китаю та Рашки.
показать весь комментарий
29.03.2026 00:24 Ответить
Ці "ройтерси" завжди були симпатиками усякої наволочі й останні років 15 постійно репостять діячив алькаїди , іділа, хамасу й хізбалли !
"Ройтерс" це рупор самих самих лівих кол демпартії таких як Берні Сандерс .
На Близкому сході вони наймають відвертих ісламістів у репортери ...
показать весь комментарий
29.03.2026 01:39 Ответить
А в нас це все смакують.
показать весь комментарий
29.03.2026 02:31 Ответить
Нічого не смакують. Сотня коментаторів іронізує над нашими недоброзичливцями - Трампом, Іраном і Ізраїлем. Усім іншім їх доля по барабану. Або по цимбалах. Відчувають співчуття до сім'ї Насрали, яку вбили лише за те, що випорожнилась в забороненому місці.
показать весь комментарий
29.03.2026 05:58 Ответить
І хочуть щоб прилітала іранська балістика,тоді би тут пердіти гнівними коментарями.При чому самі ж хотіли ударів по Ірану,коли протести там були.Але тоді, не було ще там авіаносних груп і ударів бути тоді не могло.
показать весь комментарий
29.03.2026 06:56 Ответить
Ну не літала. Й не прилетить. Не сци.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:11 Ответить
Зараз вже ні,бо москалям не передадуть.
показать весь комментарий
29.03.2026 08:42 Ответить
В нас взагалі мало інформації про цю війну.
показать весь комментарий
29.03.2026 02:32 Ответить
Це для США поганi, а для бiзнесу Трампа - очень даже добрi.
показать весь комментарий
29.03.2026 01:18 Ответить
******)
показать весь комментарий
29.03.2026 01:25 Ответить
Трамп Україні не товариш. Але бажати щоб він обісрався в Ірані це абсолютно неприйнятно. Уявляєте в такому разі ейфорію Кацапії?
показать весь комментарий
29.03.2026 05:07 Ответить
Це Трампону ні на острові Епштейна з друзями- збочинцями дітей гвалтувати, а тут йому самому тухес порвуть.
показать весь комментарий
29.03.2026 05:13 Ответить
Іранські заводи вбили в гівно - це безперечно плюс. Аналітегі брешуть - караван іде.
показать весь комментарий
29.03.2026 06:27 Ответить
При любих варіантах розвитку подій це початок кінця рудого довбня
показать весь комментарий
29.03.2026 09:10 Ответить
 
 