Операция против Ирана: у Трампа остались только плохие варианты для завершения конфликта, - Reuters
Через месяц после начала военной операции против Ирана президент США Дональд Трамп оказался перед сложным выбором: заключить потенциально несовершенное соглашение и прекратить войну или же решиться на военную эскалацию, которая может привести к затяжному конфликту и поставить под угрозу его президентство.
Об этом говорится в материале Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Трамп между двумя вариантами
"С ростом мировых цен на энергоносители и снижением рейтинга одобрения его работы, Дональд Трамп сталкивается с трудным выбором после месяца войны против Ирана: заключить потенциально несовершенное соглашение и выйти из игры, или же пойти на эскалацию военных действий и рискнуть затяжным конфликтом, который может поглотить его президентство", - пишет издание.
По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, Трамп сказал своим помощникам, что хочет избежать "вечной войны" и найти выход путем переговоров. Он призвал их подчеркнуть, что боевые действия продлятся от четырех до шести недель. Однако чиновник добавил, что такие сроки сейчас кажутся "неустойчивыми".
В то же время Трамп угрожал значительной военной эскалацией, если переговоры провалятся.
Дипломатические обращения Трампа к Ирану, включая 15-пунктное мирное предложение, переданное через пакистанские каналы связи, свидетельствуют о его все более очевидном стремлении найти "путь к отступлению". Однако реальные перспективы диалога между сторонами пока остаются под вопросом.
"У президента Трампа плохие варианты для завершения войны. Отчасти проблема заключается в отсутствии ясности относительно того, каким будет удовлетворительный результат", - сказал Джонатан Паникофф, бывший заместитель офицера национальной разведки США на Ближнем Востоке.
Reuters отмечает, что самым большим просчетом Трампа была недооценка масштаба ответных мер со стороны Ирана.
Неназванный чиновник Белого дома заявил, что операция против Ирана будет завершена, "когда главнокомандующий определит, что наши цели достигнуты".
Взвешивая риски, Трамп усиливает присутствие на Ближнем Востоке тысячами военных и предупреждает Иран о дальнейшей эскалации, включающей возможное проведение наземной операции в случае отказа от уступок.
По мнению аналитиков, демонстрация силы призвана создать рычаги давления для уступок со стороны Тегерана. В то же время это грозит США втягиванием в длительный конфликт, а вероятная наземная операция на территории Ирана может спровоцировать волну возмущения среди американских избирателей.
Другой возможный сценарий, по словам аналитиков, заключается в том, что США нанесут решающий массированный удар в рамках операции "Эпическая ярость", чтобы окончательно подорвать оборонный и ядерный потенциал Ирана. После этого Трамп заявит о достижении всех целей, провозгласив победу.
Однако, как отмечает Reuters, такое заявление будет звучать сомнительно, пока жизненно важный Ормузский пролив не будет полностью открыт, чего Иран пока отказывается допустить.
Отсутствие четкой стратегии выхода из конфликта несет опасность как для президентства Трампа, так и для перспектив его партии, поскольку республиканцы будут пытаться сохранить свое незначительное большинство в Конгрессе США на промежуточных выборах в ноябре, добавляет агентство.
Что предшествовало
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Іран жодних угод укладати не збирається ! Навпаки - вони виклали Тромбу умови з 15 пунктів , серед яких - визнання амерами своєї плразки і виплата ними коетрибуції Ірану ...
Спочатку ескалація - а потім лихоманочний порятунок своєї президентської дупи, з укладанням ще гіршого "договора".
Цікаво, репарації Ірану наблизять прєсловутий золотой вєк Амєрікі?
Це ж Трамп.
З усіх можливих ******* варіантів він обере неможливо *******.
Ставлять ціною на нафту.
Приклад Ірану неабияк надихає русню.
Воюй проти всіх довкола, і проти власного народу, ескалюй до межі й за межі.
Плюй на втрати, підвищуй ставку, і головне - ані кроку назад.
І побєда буде.
Що ж, поки ми бачимо, між іншим, цікаву річ: Саудівська Аравія, попри іранські удари просто в нафтогазове серце країни, будучи однією з регіональних лідерів, маючи непогану армію, з другої спроби намагається розглянути "військову відповідь аятолам". Інші - Катар, ОАЕ - теж під іранськими ракетами поводяться надзвичайно мляво.
Ми звикли плювати в ЄС за їх "занепокоєння". Але ж країни Затоки - то не Європа.
Вони ще й мусульмани.
І - от дивина - поводяться нічим не краще за "загнівающій Запад".
Парадокс?
Їм треба нафтогаз довкола винести, протоку контролювати, ядерку нарешті зробити.
Це й буде їх перемога. Коли ядерку отримають.
Між іншим, не заздрю вам. Бо вони, на відміну від русні, "відпрацюють" по вам без коливань.
воно попусте, якщо не паралізує зовсім
Так-так, "жодних досягнень"...
Статтю явно спонсорували "не байдужі громадяни" Китаю та Рашки.
"Ройтерс" це рупор самих самих лівих кол демпартії таких як Берні Сандерс .
На Близкому сході вони наймають відвертих ісламістів у репортери ...