США готовят ограниченную наземную операцию в Иране: войска уже перебрасывают, - Washington Post

США планируют завершить войну в Иране до 9 апреля

Пентагон разрабатывает сценарии возможного проведения наземной операции в Иране, которая может продлиться несколько недель — окончательное решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Washington Post.

В регион уже перебрасывают американских военных

Как отмечается, в Соединенных Штатах прорабатывают варианты дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации источников, в регион уже перебрасывают тысячи американских военных, в частности морских пехотинцев.

Речь идет о подготовке к возможной операции, которая может стать следующей фазой конфликта, если соответствующее решение примет Белый дом.

В то же время отмечается, что предложенные варианты не предусматривают масштабного вторжения.

Ограниченные рейдовые действия

По словам чиновников, речь может идти об ограниченных рейдовых действиях с привлечением сил специального назначения и регулярных пехотных подразделений. Такой подход рассматривается как более маневренный и гибкий формат военного вмешательства.

В то же время даже в этом случае американские военные могут столкнуться с существенными рисками - в частности, атаками беспилотников и ракет, обстрелами с наземных позиций и применением самодельных взрывных устройств.

Администрация Трампа в последнее время демонстрирует противоречивые сигналы - от заявлений о намерении завершить конфликт до предупреждений о возможном обострении.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что подготовительные действия Пентагона направлены на расширение вариантов для главы государства.

"Цель Пентагона - подготовить различные сценарии, чтобы обеспечить президенту максимальную свободу действий. Это не означает, что окончательное решение уже принято", - уточнила она.

В то же время ранее она отмечала, что в случае отказа Тегерана от ядерной программы Трамп "готов действовать максимально жестко" против Ирана.

Контроль над островом Харг

По данным источников, среди вариантов, которые обсуждаются в администрации, - установление контроля над островом Харг.

Сроки потенциальной операции оцениваются по-разному: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее США передали Ирану перечень из 15 требований, включающий ограничение вооружения, прекращение поддержки прокси-сил и признание Израиля.

Что предшествовало?

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Топ комментарии
Ну це типово для старих рюріків-педофілів. СВО легко почати, а от завершити важко. Денацифікація та демілітарізація Ірана буксує.
29.03.2026 08:37 Ответить
Рудий балобол готуйся до трун і свого імпічмента
29.03.2026 08:40 Ответить
Зара піндосов фвпіхами розкатають. Вони і не знають що воно таке.
Було відео де американського командира танка питають - ви бачили работу фвп в Україні, вас це бентежить? А він такий в расхлябку - ваще не бентежить, мене бентежить, щоб кондиціонер в танкі працював.
29.03.2026 08:55 Ответить
Трамп піде до кінця?
29.03.2026 08:24 Ответить
Ну..на кінці ***** він ВЖЕ. Прийшов по червоній доріжці. А до свого кінця... Та він в принципі і так політичний труп. Це агонія.
29.03.2026 09:05 Ответить
Влип - студєнт! - Нетаньяху його підбив - давай Доні по - швидкому надерем дупи аятолам - але прорахувались - нафта араби
29.03.2026 09:12 Ответить
США блокує своїх конкурентів по продажу нафти та газу і завдяки цьому мають додаткові дохід для бюджету та американського бізнесу по продажу нафти та СПГ. Лише наївні люди не розуміють що ця війна вигідна США.
29.03.2026 09:15 Ответить
Так в них дофіга нафти і газу - тільки ціни на бензин в США теж ростуть
29.03.2026 09:19 Ответить
Всруться вдруге, ще потужніше і остаточно.
Причина проста: США - нерішучі, аятоли - рішучі.
Людина проти щура.
В абсолютній більшості таких випадків людина відступає, хоча фізично може знищити щура без особливих зусиль.
Але щур битиметься до останнього, всіма способами.
Так і з аятолами.
Вони вже довели: готові воювати і проти всіх довкола (і провокують цю війну, обстрілюючи навіть Туреччину, члена НАТО), і проти власного народу водночас.
Проти таких "обмежені операції" тільки гірше зроблять.
Затвердять у думці про власну нєпобєдімость.
29.03.2026 08:28 Ответить
Ну і який вихід? Знищити фізично 90 млн - явно не наш шлях.
29.03.2026 08:43 Ответить
Вихід є, навіть зараз.
Але - це треба знову-таки мати рішучість.
Ресурсів об'єднаного Заходу і країн Затоки більш ніж достатньо, щоб розбити аятол.
Немає готовності їх задіяти.
І так, не треба винищувати ані 90 мільйонів, ані навіть один мільйон.
Тому що ця війна - не народна, а режимна. І народ - от парадокс - у основній своїй масі - проти режиму.
29.03.2026 08:52 Ответить
Парадокс, що США не почали військові дії тоді коли народ Ірану підняв бунт пару місяців тому. Хоча трампісти і є суцільний парадокс.
29.03.2026 09:08 Ответить
Це не парадокс. Це - наслідок.
І фатальна помика, яка і обумовила поразку США у цій війні.
29.03.2026 09:10 Ответить
Наслідок парадоксу при виборі президентом США...ну навіть не описати кого. ВДРУГЕ.🤦
29.03.2026 09:17 Ответить
Достаточно взять под контроль пролив. За каждого американского или израильского солдата они будут платить тысячами.
29.03.2026 08:45 Ответить
А може простіше? Почати коврові бомбардування міст і тоді населення саме попросить Трампа на престол?
29.03.2026 08:57 Ответить
Зара піндосов фвпіхами розкатають. Вони і не знають що воно таке.
Було відео де американського командира танка питають - ви бачили работу фвп в Україні, вас це бентежить? А він такий в расхлябку - ваще не бентежить, мене бентежить, щоб кондиціонер в танкі працював.
29.03.2026 08:55 Ответить
Ми всі збожеволіли, чи тільки здається?
Коментатор (IDFDavid #601622) говорить:
"Достаточно взять под контроль пролив. За каждого американского или израильского солдата они будут платить тысячами."
То може нагадати йому хто саме використовував такий принцип?
Чи забули?
ФАШИСТИ!
Має працювати міжнародні зокони і ті хто їх порушив - у в'зницю!
Однак те що пише ця людина- IDFDavid #601622 це фашизм!
29.03.2026 08:58 Ответить
"може тривати кілька тижнів"
десь я вже чув про "кілька тижнів"!
і не раз це чув... АХАХАХАХ!

ну а загалом - класична жаба-гадюка 🐍🐸
пед0філи-діт0вбивці проти таких самих....
і чого ж це народжуваність падає в "цивілізованому світі"? хм...
певно їхнім прем'єрам і президентам треба більше дитячих жертвоприношень сатані привести, щоб більше дітей народжувалось!
100%. смерть - це життя, рабство - це свобода, вбивства дітей - це народження дітей! "логіка" аж зашкалює!!!!
29.03.2026 09:00 Ответить
Негайно Нобелівську премію миру цьому класному рудому пацану.
29.03.2026 09:01 Ответить
Як же компромат і Епштейн міцно тримають рудого за "м'ягке підчеревце". Стає ясно на кого працював повішений.
29.03.2026 09:02 Ответить
Я никогда не поддерживал Трампона, но в желании вломить аятоллам по самые помидоры полностью поддерживаю. Ещё бы и по параше так же, тогда мир бы стал намного чище.
29.03.2026 09:08 Ответить
В Іраку були союзники. Тут американці через цього рижого довбойоба одні. Їм жопа буде.
29.03.2026 09:10 Ответить
Союзників достатньо. Усі сусіди Ірану дозволили атаки зі своїх територій. Ізраїль, шейхи, які під страхом палиці в зад рабськи служать США багато десятиліть.
29.03.2026 09:19 Ответить
а шо толку, якщо їх дронами будуть розкатувати
29.03.2026 09:31 Ответить
Вибори в конгрес та сенат, де зараз більшість республіканської партії, будуть в листопаді і тому у Трампа є можливість воювати до цього часу. До речі експерти вже порахували, що завдяки тому що ціни на нафту та газ підвищились нафтогазодобувні кампанії США отримають додатково 60 млрд доларів від продажу СПГ та нафтопродуктів. Для тих хто не знає 67% СПГ, що йде в ЄС саме з США. Ця війна збагачує представників великого бізнесу, які фінансували передвиборчу кампанію Трампа.
29.03.2026 09:11 Ответить
Обмежена, нагадує чуть-чуть вагітна
29.03.2026 09:15 Ответить
Назва цієї кампанії "пиз...ць рудому"
29.03.2026 09:30 Ответить
 
 