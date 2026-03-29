США готовят ограниченную наземную операцию в Иране: войска уже перебрасывают, - Washington Post
Пентагон разрабатывает сценарии возможного проведения наземной операции в Иране, которая может продлиться несколько недель — окончательное решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Washington Post.
В регион уже перебрасывают американских военных
Как отмечается, в Соединенных Штатах прорабатывают варианты дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации источников, в регион уже перебрасывают тысячи американских военных, в частности морских пехотинцев.
Речь идет о подготовке к возможной операции, которая может стать следующей фазой конфликта, если соответствующее решение примет Белый дом.
В то же время отмечается, что предложенные варианты не предусматривают масштабного вторжения.
Ограниченные рейдовые действия
По словам чиновников, речь может идти об ограниченных рейдовых действиях с привлечением сил специального назначения и регулярных пехотных подразделений. Такой подход рассматривается как более маневренный и гибкий формат военного вмешательства.
В то же время даже в этом случае американские военные могут столкнуться с существенными рисками - в частности, атаками беспилотников и ракет, обстрелами с наземных позиций и применением самодельных взрывных устройств.
Администрация Трампа в последнее время демонстрирует противоречивые сигналы - от заявлений о намерении завершить конфликт до предупреждений о возможном обострении.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что подготовительные действия Пентагона направлены на расширение вариантов для главы государства.
"Цель Пентагона - подготовить различные сценарии, чтобы обеспечить президенту максимальную свободу действий. Это не означает, что окончательное решение уже принято", - уточнила она.
В то же время ранее она отмечала, что в случае отказа Тегерана от ядерной программы Трамп "готов действовать максимально жестко" против Ирана.
Контроль над островом Харг
По данным источников, среди вариантов, которые обсуждаются в администрации, - установление контроля над островом Харг.
Сроки потенциальной операции оцениваются по-разному: от нескольких недель до нескольких месяцев.
Ранее США передали Ирану перечень из 15 требований, включающий ограничение вооружения, прекращение поддержки прокси-сил и признание Израиля.
Что предшествовало?
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
Причина проста: США - нерішучі, аятоли - рішучі.
Людина проти щура.
В абсолютній більшості таких випадків людина відступає, хоча фізично може знищити щура без особливих зусиль.
Але щур битиметься до останнього, всіма способами.
Так і з аятолами.
Вони вже довели: готові воювати і проти всіх довкола (і провокують цю війну, обстрілюючи навіть Туреччину, члена НАТО), і проти власного народу водночас.
Проти таких "обмежені операції" тільки гірше зроблять.
Затвердять у думці про власну нєпобєдімость.
Але - це треба знову-таки мати рішучість.
Ресурсів об'єднаного Заходу і країн Затоки більш ніж достатньо, щоб розбити аятол.
Немає готовності їх задіяти.
І так, не треба винищувати ані 90 мільйонів, ані навіть один мільйон.
Тому що ця війна - не народна, а режимна. І народ - от парадокс - у основній своїй масі - проти режиму.
І фатальна помика, яка і обумовила поразку США у цій війні.
Було відео де американського командира танка питають - ви бачили работу фвп в Україні, вас це бентежить? А він такий в расхлябку - ваще не бентежить, мене бентежить, щоб кондиціонер в танкі працював.
