США готовят ограниченную наземную операцию в Иране: войска уже перебрасывают, - Washington Post

Пентагон разрабатывает сценарии возможного проведения наземной операции в Иране, которая может продлиться несколько недель — окончательное решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию Washington Post.

В регион уже перебрасывают американских военных

Как отмечается, в Соединенных Штатах прорабатывают варианты дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации источников, в регион уже перебрасывают тысячи американских военных, в частности морских пехотинцев.

Речь идет о подготовке к возможной операции, которая может стать следующей фазой конфликта, если соответствующее решение примет Белый дом.

В то же время отмечается, что предложенные варианты не предусматривают масштабного вторжения.

Ограниченные рейдовые действия

По словам чиновников, речь может идти об ограниченных рейдовых действиях с привлечением сил специального назначения и регулярных пехотных подразделений. Такой подход рассматривается как более маневренный и гибкий формат военного вмешательства.

В то же время даже в этом случае американские военные могут столкнуться с существенными рисками - в частности, атаками беспилотников и ракет, обстрелами с наземных позиций и применением самодельных взрывных устройств.

Администрация Трампа в последнее время демонстрирует противоречивые сигналы - от заявлений о намерении завершить конфликт до предупреждений о возможном обострении.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что подготовительные действия Пентагона направлены на расширение вариантов для главы государства.

"Цель Пентагона - подготовить различные сценарии, чтобы обеспечить президенту максимальную свободу действий. Это не означает, что окончательное решение уже принято", - уточнила она.

В то же время ранее она отмечала, что в случае отказа Тегерана от ядерной программы Трамп "готов действовать максимально жестко" против Ирана.

Контроль над островом Харг

По данным источников, среди вариантов, которые обсуждаются в администрации, - установление контроля над островом Харг.

Сроки потенциальной операции оцениваются по-разному: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Ранее США передали Ирану перечень из 15 требований, включающий ограничение вооружения, прекращение поддержки прокси-сил и признание Израиля.

Что предшествовало?

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

