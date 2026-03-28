Зеленский опроверг информацию об "ударе" по украинцам в Дубае: иранцы и "руские" запускают много дезинформации
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы нанесенном Ираном ударе по складу с украинскими беспилотниками в Дубае, где находился 21 украинец.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
"Русские" в своем репертуаре
"Иранцы и русские запускают много дезинформации. Сказали, что ударили где-то по нашим ребятам, что убили украинцев, что-то разбомбили перехватчики. Ну, русские в своем репертуаре. Ничего не было", — сказал Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее иранское издание Fars написало, что Иран якобы нанес удар по складу с украинскими БПЛА в Дубае. По сообщениям иранского издания, на складе во время удара находились 21 украинец.
- В свою очередь, в МИД Украины и СНБО назвали фейком заявление Ирана о якобы ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находились украинцы.
