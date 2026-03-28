РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9573 посетителя онлайн
Новости Угрозы Украине от Ирана
717 16

Зеленский опроверг информацию об "ударе" по украинцам в Дубае: иранцы и "руские" запускают много дезинформации

Зеленский о якобы ударе Ирана по украинцам в Дубае

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы нанесенном Ираном ударе по складу с украинскими беспилотниками в Дубае, где находился 21 украинец.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Русские" в своем репертуаре

"Иранцы и русские запускают много дезинформации. Сказали, что ударили где-то по нашим ребятам, что убили украинцев, что-то разбомбили перехватчики. Ну, русские в своем репертуаре. Ничего не было", — сказал Зеленский.

Смотрите также: Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

Что предшествовало?

  • Ранее иранское издание Fars написало, что Иран якобы нанес удар по складу с украинскими БПЛА в Дубае. По сообщениям иранского издания, на складе во время удара находились 21 украинец.
  • В свою очередь, в МИД Украины и СНБО назвали фейком заявление Ирана о якобы ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находились украинцы.

Читайте также: Украина втянулась в войну и превратила свою территорию в законную цель для Ирана, - глава комитета нацбезопасности Азизи

Автор: 

Дубай Зеленский Владимир Иран
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пане Президенте - менше тексту !
Для спростування кацапських фейків у нас працює купа людей - чому їх не чути ?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:07 Ответить
Тому що гроші ********** тишу. І за спиною цього ідіота ця купа людей отримує все що хоче і особливо не париться.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:11 Ответить
*****,та примусьте ж цю тупу ляльку казати -"московіти". Яка сволота надоумила її варнякати "рускіє"?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:08 Ответить
ЗЕдрот, ты не в курсах, шо в бурят-удмуртии нет руських.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:09 Ответить
Які "рускіє"? Чи він так і каже: " В дужаках" ?
Який українофоб пише Бубочці тексти?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:15 Ответить
Правильно - руССкіє...але є якийсь містичний страх добавити ще одну літеру с...
показать весь комментарий
28.03.2026 18:17 Ответить
Який сенс писати йому тексти? Він всеодно не вміє читати!
показать весь комментарий
28.03.2026 18:25 Ответить
Гандон *********.
Видать щось така є.
Жаба, *****, не пожалів ППО-шніків 200 найкращих. Відправив до чурок.
***** моментом скористалось
Уйобєц - якого хрена у нас не навчаються?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:27 Ответить
Хай гамерикани на Іран тиснуть, може дотиснуться.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:30 Ответить
Бл , коли чую і бачу оце "рускіє" мене аж коробить. Він що , сумує за кацапським язіком на офіційних виступах, то хоч одне козляцьке слово каже, щоб на душі легше стало?
показать весь комментарий
28.03.2026 18:35 Ответить
Кацапи брешуть, іран бреше , трамп бреше , зеля бреше . " Всі брешуть " -доктор Хаус .
показать весь комментарий
28.03.2026 18:36 Ответить
Так воно і є. Брешуть усі.Тільки хтось правдивіше бреше, а хтось брехливіше.)
показать весь комментарий
28.03.2026 18:39 Ответить
Багато дезінформації йде від опи
показать весь комментарий
28.03.2026 18:38 Ответить
У "рускіх" якщо навіть на трампона в них є компромат на нього, то на цього дурника там вагон і більше.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:41 Ответить
Рускіє - це взагалі ми. Зеленськом все похріну, косоворотку напялів і какая разніца.
показать весь комментарий
28.03.2026 18:44 Ответить
Так,але не можна заперечувати,що відправка українців в інший військовий конфлікт є легкою прогулянкою."Вайна,гаспада,вайна-ета вайна".
показать весь комментарий
28.03.2026 18:50 Ответить
 
 