Иран заявил о якобы нанесенном ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец: В МИД и СНБО говорят, что это - фейк
Информация о якобы иранском ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец, не соответствует действительности.
Об этом заявила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".
Иранские СМИ распространяют фейк
"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", - заявила Давитян в субботу.
Эти данные опроверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
"Это ложь, официально опровергаем эту информацию", - сказал чиновник в комментарии украинским журналистам.
По словам Тихого, Тегеран часто проводит такие дезинформационные операции - и в этом "ничем не отличается от россиян".
Что предшествовало?
Ранее иранское издание Fars написало, что Иран якобы нанес удар по складу с украинскими БПЛА в Дубае. По сообщениям иранского издания, на складе во время удара находились 21 украинец.
