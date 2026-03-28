Угрозы Украине от Ирана
Иран заявил о якобы нанесенном ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец: В МИД и СНБО говорят, что это - фейк

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Информация о якобы иранском ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Иранские СМИ распространяют фейк

"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", - заявила Давитян в субботу.

Эти данные опроверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию", - сказал чиновник в комментарии украинским журналистам.

По словам Тихого, Тегеран часто проводит такие дезинформационные операции - и в этом "ничем не отличается от россиян".

Что предшествовало?

Ранее иранское издание Fars написало, что Иран якобы нанес удар по складу с украинскими БПЛА в Дубае. По сообщениям иранского издания, на складе во время удара находились 21 украинец.

Дубаїсти здали?
28.03.2026 13:58 Ответить
Точно тількі те, що Зеленський підставив під удар наших військових, яких зняв з фронту. А також всі консульства та посольства України. А може і саму Україну. У Ірана є гіперзвук, на відміну від Шпігельшнауцера, так що все можливо.
28.03.2026 14:01 Ответить
Згадуючи як ці вояки брехали про те що це не вони збили український цивільний літак ,брехати для них це як аллаху молитись.
28.03.2026 14:03 Ответить
Збивали з певною метою,коли найвеличніший перебував в Омані,зброя була російська,вірогідною є і версія,що зброю скерували рос.агенти.
28.03.2026 14:11 Ответить
І кому вірити, Ірану чи МЗС??
28.03.2026 14:09 Ответить
рушникоголові точна копія лаптєногих. Брешуть, брешуть, брешуть. Достатньо згадати їхні "автентичні" фото збитих ізраїльських літаків та ураженого американського авіаносця.
28.03.2026 14:09 Ответить
******** чалматі
28.03.2026 14:10 Ответить
Так це ж вже було. Іран викладав фото збитих ізраїльських літаків розміром зі стадіон.
28.03.2026 14:11 Ответить
Тут,що ще скажуть зах.медіа...
28.03.2026 14:13 Ответить
я наприклад зараз більше вірю навіть ірану, тому що наші вже забрехались конкретно а також диму без вогню не буває
28.03.2026 14:13 Ответить
я верю мид украины и снбо
28.03.2026 14:14 Ответить
 
 