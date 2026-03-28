Иран заявил о якобы нанесенном ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец: В МИД и СНБО говорят, что это - фейк

Информация о якобы иранском ударе по складу с украинскими БПЛА в Дубае, где находился 21 украинец, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс-Украина".

Иранские СМИ распространяют фейк

"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", - заявила Давитян в субботу.

Эти данные опроверг пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Смотрите также: Иранский дрон атаковал международный аэропорт Дубая: вспыхнул масштабный пожар. ВИДЕО

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию", - сказал чиновник в комментарии украинским журналистам.

По словам Тихого, Тегеран часто проводит такие дезинформационные операции - и в этом "ничем не отличается от россиян".

Что предшествовало?

Ранее иранское издание Fars написало, что Иран якобы нанес удар по складу с украинскими БПЛА в Дубае. По сообщениям иранского издания, на складе во время удара находились 21 украинец.

Читайте: Виткофф выразил надежду, что на этой неделе состоятся переговоры с Ираном