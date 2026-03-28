Іран заявив про нібито удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї, де перебував 21 українець: В МЗС та РНБО кажуть, що це - фейк

Інформація про нібито іранський удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї, де перебував 21 українець, не відповідає дійності.

Про це заявила речниця секретаря Ради національної безпеки та оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Іранські ЗМІ поширюють фейк

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк", - заявила Давітян у суботу.

Ці дані спростував речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію", - сказав посадовець у коментарі українським журналістам.

За словами Тихого, Тегеран часто проводить такі дезінформаційні операції - й у цьому "нічим не відрізняється від росіян".

Що передувало?

Раніше іранське видання Fars написало, що Іран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА в Дубаї. За повідомленнями іранського видання, на складу під час удару перебували 21 українець.

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