Зеленський спростував інформацію про "удар" по українцях в Дубаї: Іранці і "рускіє" запускають багато дезінформації
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито удар Ірану по складу з українськими безпілотниками в Дубаї, де перебував 21 українець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.
"Рускіє" в своєму репертуарі
"Іранці і рускіє запускають багато дезінформації. Сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, щось розбомбили перехоплювачі. Ну, рускіє в своєму репертуарі. Нічого не було", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше іранське видання Fars написало, що Іран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА в Дубаї. За повідомленнями іранського видання, на складі під час удару перебували 21 українець.
- Своєю чергою в МЗС України та РНБО назвали фейком заяву Ірану про нібито удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї, де перебували українці.
Топ коментарі
+16 Goga
показати весь коментар28.03.2026 18:08 Відповісти Посилання
+10 Энди Мир
показати весь коментар28.03.2026 18:35 Відповісти Посилання
+9 westwlad
показати весь коментар28.03.2026 18:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль