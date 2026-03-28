УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12554 відвідувача онлайн
Новини Погрози Україні від Ірану
2 434 37

Зеленський спростував інформацію про "удар" по українцях в Дубаї: Іранці і "рускіє" запускають багато дезінформації

Зеленський про нібито удар Ірану по українцях в Дубаї

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито удар Ірану по складу з українськими безпілотниками в Дубаї, де перебував 21 українець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Рускіє" в своєму репертуарі

"Іранці і рускіє запускають багато дезінформації. Сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, щось розбомбили перехоплювачі. Ну, рускіє в своєму репертуарі. Нічого не було", - сказав Зеленський.

Також дивіться: Іранський дрон атакував міжнародний аеропорт Дубая: спалахнула масштабна пожежа. ВIДЕО

Що передувало?

  • Раніше іранське видання Fars написало, що Іран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА в Дубаї. За повідомленнями іранського видання, на складі під час удару перебували 21 українець.
  • Своєю чергою в МЗС України та РНБО назвали фейком заяву Ірану про нібито удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї, де перебували українці.

Читайте також: Україна втягнулася у війну і перетворила свою територію на законну ціль для Ірану, - голова комітету нацбезпеки Азізі

Автор: 

Дубай (92) Зеленський Володимир (28272) Іран (3576)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
*****,та примусьте ж цю тупу ляльку казати -"московіти". Яка сволота надоумила її варнякати "рускіє"?
показати весь коментар
28.03.2026 18:08 Відповісти
+10
Бл , коли чую і бачу оце "рускіє" мене аж коробить. Він що , сумує за кацапським язіком на офіційних виступах, то хоч одне козляцьке слово каже, щоб на душі легше стало?
показати весь коментар
28.03.2026 18:35 Відповісти
+9
ЗЕдрот, ты не в курсах, шо в бурят-удмуртии нет руських.
показати весь коментар
28.03.2026 18:09 Відповісти

Завантаження...

 
 