Зеленський спростував інформацію про "удар" по українцях в Дубаї: Іранці і "рускіє" запускають багато дезінформації

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про нібито удар Ірану по складу з українськими безпілотниками в Дубаї, де перебував 21 українець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час спілкування із журналістами.

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"Рускіє" в своєму репертуарі

"Іранці і рускіє запускають багато дезінформації. Сказали, що вдарили десь по наших хлопцях, що вбили українців, щось розбомбили перехоплювачі. Ну, рускіє в своєму репертуарі. Нічого не було", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше іранське видання Fars написало, що Іран начебто завдав удару по складу з українськими БПЛА в Дубаї. За повідомленнями іранського видання, на складі під час удару перебували 21 українець.

Своєю чергою в МЗС України та РНБО назвали фейком заяву Ірану про нібито удар по складу з українськими БпЛА в Дубаї, де перебували українці.

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