Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Иранские ракеты уничтожили американский E-3 Sentry на саудовской базе

В результате удара Ирана по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии США потеряли ценный самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry. Еще несколько самолетов получили повреждения.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США потеряли ценный самолет 

По словам источников, самолет стоимостью примерно 300 миллионов долларов был недавно уничтожен во время иранской ракетной атаки на авиабазу "Принц Султан".

Самолет типа AWACS, над фюзеляжем которого установлен вращающийся радиолокационный диск, используется для обнаружения удаленных угроз и управления другими боевыми самолетами.

По данным Bloomberg, у США есть более 60 таких самолетов, и они могут компенсировать потерю одного.

Центральное командование США не ответило на запрос агентства относительно потери самолета.

Читайте также: Десантный корабль США с 3500 морпехами прибыл на Ближний Восток

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Пентагон прорабатывает сценарии потенциального проведения наземной операции в Иране, которая может длиться несколько недель — окончательное решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа.

Читайте также: США готовят ограниченную наземную операцию в Иране: войска уже перебрасывают, - Washington Post

No comment 😭 😭 😭. Перша армія світу....
29.03.2026 18:10 Ответить
29.03.2026 18:12 Ответить
А що, статус першої армії світу означає, що в неї апріорі не може бути втрат ? Вони воюють проти Мадагаскару? Війна вона така
29.03.2026 18:22 Ответить
Так вони вважають.
29.03.2026 18:30 Ответить
А що не так з Повітряно Космічними Військами Мадагаскару? Якщо не знаєш що таке Армія Мадагаскару, рахуй що тобі друже дуже пощастило в цьому житті. Не буди лихо поки тихо.
29.03.2026 18:32 Ответить
Це ті яких Тромб вже кілька разів переміг?
29.03.2026 18:11 Ответить
У відповідь Тромб розбомбить і ірані кілька кишлаків і пустих ангарів
29.03.2026 18:23 Ответить
Та не радійте так. Якщо США знищать потенціал ірану, це нам на користь, невже не ясно...раша буде всіма силами підтримувати ворожнитий до нас режим. І в цьому сміятися над США зараз неприпустимо.
29.03.2026 18:40 Ответить
а потім ШІ намалює бібі з шістьма пальцями, який буде розповідати як вони знищили 100500 авіаносців ірану
29.03.2026 18:50 Ответить
Перестаньте яхіднічіть...
29.03.2026 18:41 Ответить
трамп вже подякував ***** за надані дані кцапською розвідкою іранцям?
29.03.2026 18:11 Ответить
Ну ось недавно ушастий похвалився, що отримали від додіка "цікаві пропозиції" по Україні. Це мабуть якраз прояв вдячності
29.03.2026 18:28 Ответить
Це той Іран який стер з лиця землі трампон?
29.03.2026 18:12 Ответить
Рудий! Заспівуй про дупу, заціловану принцем
29.03.2026 18:12 Ответить
нічого, американські гоїм заплатять, їм не звикати
29.03.2026 18:12 Ответить
От же ж підступні рушникоголові-рудий їх уже переміг,а вони продовжують нищити його літаки.
29.03.2026 18:13 Ответить
Ну шо трампон? Іран за трі дня, як казали кацапи про Київ?
29.03.2026 18:14 Ответить
Іран просить Трампа про переговори, аж гай шумить.
29.03.2026 18:15 Ответить
https://t.me/voynareal/133969 Фото
29.03.2026 18:17 Ответить
Сьогодні ввечері.

Трамп: "Надання роssією супутникових даних Ірану не впливає на ситуацію на Близькому Сході".
😂😂😂
29.03.2026 18:17 Ответить
та вже пора ще вчора ,підняти питання імпічменту для трампа , вся величність США вже про* рата трампом та його командою Білого дурдома ...
29.03.2026 18:34 Ответить
Трамп:
"А ви тільки подивіться, який прекрасний бальний зал будується в Білому Домі!"
29.03.2026 18:41 Ответить
100% Тромб скаже , що той літак все одно був "старий і нє нужний..."
29.03.2026 18:18 Ответить
Старий, два Авакси вісімки крутили над Чорним морем ще на початку 80-х.
29.03.2026 18:45 Ответить
Ще й новітній авіаносець терміново пішов на ремонт через пожежу в пральні.
29.03.2026 18:20 Ответить
Там підозрюють й саботаж.
29.03.2026 18:22 Ответить
Блумберг бачив ракети фламіндічь. Інформація так собі
29.03.2026 18:20 Ответить
Цитати Краснова:
1)"Трамп заявив, що Іран запропонував йому стати наступним верховним лідером".
2)"Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану - гей."
29.03.2026 18:20 Ответить
Іран використав груповий удар, що включав 6 балістичних ракет і 29 дронів-камікадзе. Хорошо, коли є балістіка, не треба вигадувати одноразові операції "Павутина".
29.03.2026 18:21 Ответить
За іранців радієш , чи за кацапів ?
29.03.2026 18:26 Ответить
Моя думка висловлена в другому реченні. І це зовсім не радістно.
29.03.2026 18:28 Ответить
Можливо так і по ленінградській області ЗСУ діяали.
29.03.2026 18:35 Ответить
Балістичним гіперзвуком "Зелений балабол" та "Смарагдовим піструном Зеленського" (довгим).
29.03.2026 18:38 Ответить
Не знаю чим,але горить третій день)
29.03.2026 18:40 Ответить
це добре! а найбільший НПЗ РФ у Тюмені.
29.03.2026 18:44 Ответить
новим головою Вищої ради національної безпеки Ірану призначено колишнього командира КВІР Мохаммеда Багера Золкадра.

"павутиння" золкадра?
тегеран за три дні!
враховуючи, що піндоси ухайдохали третину свого бомбо ракетного запасу.....
29.03.2026 18:24 Ответить
Склільки? В США бомб сотні тисяч.Вони Ізраїлю недавно передали 15 тисяч.
29.03.2026 18:29 Ответить
Адміністрація президента США https://www.dw.com/uk/donald-trump/t-18907697 Дональда Трампа з початку https://www.dw.com/uk/vijna-ssa-ta-izrailu-proti-iranu-so-vidbuvaetsa-ta-aki-naslidki/a-76181130 війни проти Ірану витратила річні запаси критично важливих ***********, повідомила газета https://www.ft.com/content/14713f6f-a1a6-4477-bd10-d3780fbc8ab5 Financial Times (FT)
Лише за перші 100 годин війни США використали 168 ракет Tomahawk, пише видання FT з посиланням на розрахунки Центру міжнародних та стратегічних досліджень.
29.03.2026 18:37 Ответить
І що?В операції Буря в Пустелі втратили 30 літаків.
29.03.2026 18:27 Ответить
А що сталось з патріотами під час іранської ракетної атаки?
29.03.2026 18:29 Ответить
На американській авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії США були Patriot PAC-3!
29.03.2026 18:34 Ответить
Неділя.
В операторів Patriot вихідний.
29.03.2026 18:38 Ответить
Намаз?
29.03.2026 18:43 Ответить
Не відомо.🤔
Військові з армії США різних віросповідань.
29.03.2026 18:49 Ответить
)(уйло, замість взяти Київ за три дні, вже п'ятий рік бере за обидві щоки. Але рудий заокеанський півень іде шляхом )(уйла та москальського воєнного корабля.
29.03.2026 18:30 Ответить
а нам значить хєр - жодного літака ДРЛО.
29.03.2026 18:44 Ответить
Затуркані іранці ще не в курсі, що їх вже перемогли.
29.03.2026 18:46 Ответить
 
 