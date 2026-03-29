Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, - Bloomberg
В результате удара Ирана по американской авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии США потеряли ценный самолет раннего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry. Еще несколько самолетов получили повреждения.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
США потеряли ценный самолет
По словам источников, самолет стоимостью примерно 300 миллионов долларов был недавно уничтожен во время иранской ракетной атаки на авиабазу "Принц Султан".
Самолет типа AWACS, над фюзеляжем которого установлен вращающийся радиолокационный диск, используется для обнаружения удаленных угроз и управления другими боевыми самолетами.
По данным Bloomberg, у США есть более 60 таких самолетов, и они могут компенсировать потерю одного.
Центральное командование США не ответило на запрос агентства относительно потери самолета.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Пентагон прорабатывает сценарии потенциального проведения наземной операции в Иране, которая может длиться несколько недель — окончательное решение будет зависеть от президента США Дональда Трампа.
Трамп: "Надання роssією супутникових даних Ірану не впливає на ситуацію на Близькому Сході".
😂😂😂
"А ви тільки подивіться, який прекрасний бальний зал будується в Білому Домі!"
1)"Трамп заявив, що Іран запропонував йому стати наступним верховним лідером".
2)"Трамп заявив, що новий верховний лідер Ірану - гей."
"павутиння" золкадра?
тегеран за три дні!
враховуючи, що піндоси ухайдохали третину свого бомбо ракетного запасу.....
Лише за перші 100 годин війни США використали 168 ракет Tomahawk, пише видання FT з посиланням на розрахунки Центру міжнародних та стратегічних досліджень.
В операторів Patriot вихідний.
Військові з армії США різних віросповідань.