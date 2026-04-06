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Новини Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп визначив годину, до якої Іран має відкрити Ормузьку протоку

трамп вказав час до якого Іран має відкрити Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, Іран має відновити роботу Ормузької протоки до визначеного дедлайну, інакше на країну чекають серйозні наслідки.

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Ультиматум щодо Ормузької протоки

Американський лідер заявив, що у разі невиконання вимог Іран може втратити ключові об’єкти інфраструктури.

"Якщо вони не виконають обіцянку, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні", — сказав Трамп.

Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

Трамп також заявив, що США перебувають у "сильній позиції" та що Ірану можуть знадобитися десятиліття для відновлення у разі ударів. Водночас на запитання про можливі наслідки для цивільного населення він відповів, що не вважає це проблемою, додавши, що іранці "живуть у складних умовах".

Раніше з’являлася інформація про можливі контакти між США та Іраном щодо припинення вогню, однак офіційного підтвердження таких домовленостей немає.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3586) Трамп Дональд (9070) Ормузька протока (252)
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Топ коментарі
+12
Якщо ви не відкриїте ормузьку протоку до встановленного мною дедлаїна, то я звинувачу в цьому Україну та старого маразматика Байдена...
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06.04.2026 00:59 Відповісти
+7
Ваші дані застарілі. Поки тривалість Трампівської доби 1,5 року і вона продовжується розширюватися швидше за всесвіт.
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06.04.2026 01:02 Відповісти
+6
чорні та кам'яні. але хто на кого напав? Історичний приклад: сталін був ман'як і вбивця, але всі називають агресором гітлера
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06.04.2026 01:49 Відповісти

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