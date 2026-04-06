Трамп визначив годину, до якої Іран має відкрити Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі в соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, Іран має відновити роботу Ормузької протоки до визначеного дедлайну, інакше на країну чекають серйозні наслідки.
Ультиматум щодо Ормузької протоки
Американський лідер заявив, що у разі невиконання вимог Іран може втратити ключові об’єкти інфраструктури.
"Якщо вони не виконають обіцянку, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні", — сказав Трамп.
Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.
Трамп також заявив, що США перебувають у "сильній позиції" та що Ірану можуть знадобитися десятиліття для відновлення у разі ударів. Водночас на запитання про можливі наслідки для цивільного населення він відповів, що не вважає це проблемою, додавши, що іранці "живуть у складних умовах".
Раніше з’являлася інформація про можливі контакти між США та Іраном щодо припинення вогню, однак офіційного підтвердження таких домовленостей немає.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
- Своєю чергою увідповідь на погрози президента США Дональда Трампа військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту.
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