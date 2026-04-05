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Новини Заяви Трампа Закриття Іраном Ормузької протоки
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"Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки": Трамп погрожує Ірану новими ударами

Трамп знову пригрозив Ірану ударами

Президент США Дональд Трамп вчергове пригрозив Ірану новими ударами, закликаючи відкрити Ормузьку протоку.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"У вівторок в Ірані буде "день електростанції" та "день мосту", все в одному флаконі. Нічого подібного не було!!! Відкрийте кляту, протоку, божевільні виродки, або житимете в пеклі", – йдеться в дописі Трампа.

Читайте: США можуть "легко відкрити" Ормузьку протоку, але треба "ще трохи часу", - Трамп

Трамп погрожує ударами Ірану

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Що передувало?

Автор: 

Іран (3586) Трамп Дональд (9070) Ормузька протока (252)
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Топ коментарі
+64
А це вже ІСТЕРИКА... А "істерять" люди тоді, коли не знають, що робить, і не мають рішення проблеми...
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05.04.2026 15:40 Відповісти
+28
То у діда істеріка
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05.04.2026 15:53 Відповісти
+27
Прокинувся)))А чого аж у вівторок?))Сьогодні вербна неділя в тебе,рудий покидьку?)))
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05.04.2026 15:38 Відповісти

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