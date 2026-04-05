"Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки": Трамп погрожує Ірану новими ударами

Президент США Дональд Трамп вчергове пригрозив Ірану новими ударами, закликаючи відкрити Ормузьку протоку.

Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"У вівторок в Ірані буде "день електростанції" та "день мосту", все в одному флаконі. Нічого подібного не було!!! Відкрийте кляту, протоку, божевільні виродки, або житимете в пеклі", – йдеться в дописі Трампа.

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