"Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки": Трамп погрожує Ірану новими ударами
Президент США Дональд Трамп вчергове пригрозив Ірану новими ударами, закликаючи відкрити Ормузьку протоку.
Про це він написав у свої соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
"У вівторок в Ірані буде "день електростанції" та "день мосту", все в одному флаконі. Нічого подібного не було!!! Відкрийте кляту, протоку, божевільні виродки, або житимете в пеклі", – йдеться в дописі Трампа.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
- Своєю чергою увідповідь на погрози президента США Дональда Трампа військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту.
Топ коментарі
+64 Яр Холодний
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+28 Старый зольдат
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+27 Igor Grytselyak
показати весь коментар05.04.2026 15:38 Відповісти Посилання
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