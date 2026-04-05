"Откройте проклятый пролив, сумасшедшие ублюдки": Трамп угрожает Ирану новыми ударами
Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану новыми ударами, призвав открыть Ормузский пролив.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Во вторник в Иране будет "день электростанции" и "день моста", все в одном флаконе. Ничего подобного не было!!! Откройте проклятый пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду", - говорится в посте Трампа.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют"чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
05.04.2026 15:40
05.04.2026 15:49
05.04.2026 15:53
Страшный великан,
Рыжий и усатый
ТА-РА-КАН!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
Рыжим чубом шевелит:
- Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую.
==========================
нагадує скиглення кацапів про виведення військ ЗСУ з Донбасу.
У статті викладено аналіз як Трамп руйнує відносини, що склалися між США і їх союзниками; між країнами, які утворили союз заснований на спільних цінностях демократії, свободи і прав людини, і який покликаний ці цінності захищати. І що становить суть всієї "політики" Трампа: повна відсутність будь-якої стратегії, хаотизація, імпульсивні рішення у впевненості "я один знаю, що робити і можу робити все, що завгодно", і про демонстративну зневагу до країн, які протягом десятиліть були найближчими союзниками США з повною зневагою до цінностей ліберально-демократичної цивілізації. Ось переклад цієї статті:
<«Дональд Трамп не мыслит стратегически. Не мыслит он ни исторически, ни географически, ни даже рационально. Он не увязывает действия, совершаемые им сегодня, с событиями, которые происходят неделями позже. Он не задумывается о том, как его поведение в одном месте повлияет на поведение других людей в других местах.
Он не принимает во внимание более широкие последствия своих решений. Он не несет ответственности, когда эти решения оказываются ошибочными. Вместо этого он действует по прихоти и под влиянием импульсов, а когда меняет свое мнение - когда у него возникают новые прихоти и новые импульсы, - он просто лжет о том, что говорил или делал ранее.
На протяжении последних 14 месяцев лишь немногие иностранные лидеры были способны признать, что человек, лишенный какой-либо стратегии, действительно может быть президентом Соединенных Штатов. «Неужели, - перешептывались внешнеполитические аналитики, - Трамп не мыслит шире текущего момента?» «Неужели, - шептались зарубежные государственные деятели, - он не придерживается какой-либо идеологии, какой-либо закономерности, какого-либо плана?» В ход шли различные термины - «изоляционизм», «империализм» - в попытке вписать действия Трампа в исторический контекст. Писались патетические статьи, посвященные, к примеру, мнимой значимости Гренландии - словно интерес Трампа к этому арктическому острову не объяснялся исключительно тем фактом, что на проекции Меркатора он выглядит очень большим.
На этой неделе что-то сломалось. Возможно, Трамп не видит связи между прошлым и настоящим, но другие люди ее видят. Они видят, что в результате решений, которые Трамп принял, но не может объяснить, Ормузский пролив оказался заблокирован иранскими минами и дронами. Они видят, как во всем мире растут цены на нефть, и понимают: решить эту проблему силами ВМС США - задача трудная и опасная. А еще они слышат, как президент - уже в который раз - срывается на окружающих, пытаясь переложить ответственность на чужие плечи и угрожая тем, кто откажется эту ответственность принять.
НАТО ждет «очень плохое» будущее, если альянс не поможет разблокировать пролив, заявил Трамп изданию Financial Times - по-видимому, забыв о том, что именно Соединенные Штаты основали эту организацию и возглавляют ее с момента создания в 1949 году. Он также заявил, что не просит, а приказывает семи странам оказать помощь. Каким именно - он не уточнил. «Я требую, чтобы эти страны вмешались и защитили свою собственную территорию, потому что это их территория, - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон. - Это место, откуда они получают энергоресурсы». На самом деле это не их территория, и именно по его вине доступ к их энергоресурсам оказался заблокирован.
Однако в представлении Трампа эти угрозы вполне оправданны: сейчас у него возникла проблема, и он хочет, чтобы ее решили другие страны. Похоже, он не помнит - или ему просто безразлично, - что он говорил лидерам этих стран месяц или год назад; он также не осознает, как его предыдущие решения повлияли на общественное мнение в этих странах или нанесли ущерб их интересам. Но они помнят, им не безразлично, и они всё знают.
В частности, они помнят, что на протяжении 14 месяцев американский президент облагал их товары пошлинами, высмеивал их опасения в сфере безопасности и неоднократно допускал в их адрес оскорбительные выпады. Еще в январе 2020 года Трамп заявил ряду европейских руководителей: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем вам на помощь и не окажем вам поддержку». В феврале 2025 года он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот также не вправе рассчитывать на поддержку, поскольку у него «нет никаких карт». Трамп насмешливо называл Канаду «51-м штатом», а нынешнего и бывшего премьер-министров этой страны именовал «губернаторами». Он ошибочно утверждал, что войска союзников в Афганистане «держались немного позади, чуть в стороне от линии фронта», чем нанес глубокое оскорбление семьям солдат, погибших в боях после того, как НАТО - впервые за всю свою историю и по просьбе Соединенных Штатов - задействовало статью 5-ю своего Договора. Он назвал Великобританию «нашим некогда великим союзником» после того, как британцы отказались участвовать в первой фазе нападения на Иран; Когда ранее в этом месяце обсуждалась отправка авианосцев в зону конфликта в Персидском заливе, он высмеял эту идею в социальных сетях: «Нам не нужны те, кто вступает в войну уже после того, как мы одержали победу!»
Порой эти резкие высказывания перерастали в нечто худшее. Еще до своей второй инаугурации Трамп начал намекать, что не исключает применения силы для аннексии Гренландии - территории Дании, близкого союзника по НАТО. Поначалу это казалось либо троллингом, либо шуткой; однако к январю 2026 года его публичные и частные комментарии убедили датчан начать подготовку к американскому вторжению. Руководству Дании пришлось всерьез задуматься над тем, станут ли их военные сбивать американские самолеты, убивать американских солдат - и погибать от их рук; это было настолько мучительное испытание, что некоторые не могут оправиться от него до сих пор. Несколько недель назад в Копенгагене мне показали датское мобильное приложение, которое подсказывает пользователям, какие товары произведены в США, чтобы те могли воздержаться от их покупки. На тот момент это было самое популярное приложение в стране.
Экономический ущерб - это тоже отнюдь не троллинг. В течение 2025 года Трамп вводил пошлины в отношении Европы, Великобритании, Японии и Южной Кореи - зачастую бессистемно, или, вернее, руководствуясь лишь собственными капризами, и совершенно не задумываясь о последствиях. Он повысил пошлины для Швейцарии, поскольку ему не понравился швейцарский президент, а затем снизил их после того, как швейцарская бизнес-делегация преподнесла ему подарки - в том числе золотой слиток и часы Rolex. Он пригрозил ввести 100-процентные пошлины против Канады, если та осмелится заключить торговое соглашение с Китаем. Ничуть не смущаясь возможным конфликтом интересов, он вел торговые переговоры с Вьетнамом именно в то время, когда его сын Эрик Трамп давал старт проекту по строительству поля для гольфа в этой стране - сделке стоимостью $1.5 миллиарда.
Европейцы, возможно, и стерпели бы резкие нападки и даже ущерб торговым отношениям, если бы не та реальная угроза, которую Трамп теперь представляет для их безопасности. На протяжении 14 месяцев он - пусть и рассуждая о мире - поощрял российскую агрессию. Он прекратил осуществление военной и финансовой помощи Украине, тем самым вселив в Владимира путина новую надежду на победу. Его посланник, Стив Виткофф, начал открыто вести переговоры о заключении бизнес-сделок между Соединенными Штатами и Россией - и это при том, что война еще не окончена, а российская сторона так и не согласилась на прекращение огня. Европейским лидерам Виткофф преподносит себя как фигуру нейтральную, занимающую некую промежуточную позицию между НАТО и Россией - словно, опять же, Соединенные Штаты не являются основателем и лидером НАТО, и словно безопасность Европы не представляет для американцев никакого особого интереса. Сам же Трамп продолжает обрушиваться с нападками на Зеленского и лгать об объеме американской поддержки Украины, которую он раз за разом оценивает в $300 миллиардов и более. В действительности же эта сумма ближе к $50 миллиардам долларов - и это за три года (Согласно отчету Пентагона, опубликованному в январе 2025 года, администрация Байдена предоставила Украине прямую военную помощь оружием, боеприпасами о оборудованием за четыре года своей работы на $65.5 миллиардов - это рекордная военная помощь в истории США после Второй мировой войны - ИА). При нынешних темпах Трамп потратит такую же сумму всего за три месяца на Ближнем Востоке - развязывая войну, а не пытаясь её остановить.
Результат таков: премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада не будет участвовать в «наступательных операциях Израиля и США - и никогда не будет в будещем». Министр обороны Германии Борис Писториус говорит: «Это не наша война, и не мы её начали». Премьер-министр Испании отказался предоставить Соединенным Штатам доступ к базам для начала военных действий. Великобритания и Франция, возможно, направят несколько кораблей для защиты собственных баз или союзников в регионе Персидского залива, однако ни одна из этих стран не пошлет своих солдат или моряков для участия в наступательных операциях, начатых без их согласия.
Это не трусость. Это расчет: если бы лидеры союзных стран полагали, что их жертвы могут иметь хоть какое-то значение для Вашингтона, они, возможно, поступили бы иначе. Но большинство из них перестали пытаться отыскать скрытую логику в действиях Трампа и понимают, что любой их вклад будет абсолютно обесценен. Спустя несколько дней или недель Трамп даже не вспомнит о том, что это вообще происходило»>.
Офіційних підтверджень нема. Певне, лікарі діагностували гостре передозування автозасмагою.
Твій друг-х*йло давно на чемодани перейшов - фпірьот!))
короче мир сходит с ума. Завтра куплю 17 пачек Мивины и 4 банки тушенки
Іран фактично оголосив ультиматум для США та Ізраїлю.
Ормурзька протока вже ніколи не повернеться до нормальної роботи поки Ірану не компенсують всі збитки від війни,заява- КВІР.