"Откройте проклятый пролив, сумасшедшие ублюдки": Трамп угрожает Ирану новыми ударами

Трамп вновь пригрозил Ирану ударами

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану новыми ударами, призвав открыть Ормузский пролив.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Во вторник в Иране будет "день электростанции" и "день моста", все в одном флаконе. Ничего подобного не было!!! Откройте проклятый пролив, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду", - говорится в посте Трампа.

Трамп угрожает Ирану ударами

А це вже ІСТЕРИКА... А "істерять" люди тоді, коли не знають, що робить, і не мають рішення проблеми...
05.04.2026 15:40
До твоєї блискучої операції він був відкритий.
05.04.2026 15:49
То у діда істеріка
05.04.2026 15:53
Може то "дух"Анкоріджу іранців підтримує?? Треба запросити путлєра на червону ковдру ще раз...або кіма з чином - "прекрасні стосунки" допоможуть з протокою.
05.04.2026 17:03
05.04.2026 17:20
05.04.2026 17:05
Вдруг из подворотни

Страшный великан,

Рыжий и усатый

ТА-РА-КАН!

Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,

Рыжим чубом шевелит:

- Погодите, не спешите,

Я вас мигом проглочу!

Проглочу, проглочу, не помилую.
05.04.2026 17:09
06.04.2026 13:17
Точніше, CHABAD-LUBAVICH
05.04.2026 17:12
На фоні лексики Трампа "наш зєлєнскій" - культурна людина. Європеєць з великої літери.
05.04.2026 17:13
Дональд, по ходу, боится собственных планов больше,чем аятоллские крейзи бастарды,работай Дони,ничего не бойся,Украина с тобой дорогой.
05.04.2026 17:15
Трампонутий не винен його задача починати війни, в не закінчувати. А так дебіл влаштував собі добру рекламу, що даже його однопартійці перестали йому довіряти. Да і ху... ло радіє, що ще раз опустив США
05.04.2026 17:16
Потрібно скорочувати бездумне споживання природних ресурсів, бо з такими темпами споживання, людство скоро знову буде вдягатися у шкури
05.04.2026 17:17
Цей зламався, несить нового...
05.04.2026 17:19
На *** ти туди поліз, божевільний ********???
05.04.2026 17:21
"Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки": Трамп погрожує Ірану новими ударами
нагадує скиглення кацапів про виведення військ ЗСУ з Донбасу.
05.04.2026 17:26
Стаття Енн Епплбаум, американської журналістки, лаурета Пулітцерівської премії, дружини міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, під назвою «Всі, окрім Трампа, розуміють, що він накоїв»; у перекладі https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-4-aprelya-2026---igor-aizenberg/186471#gsc.tab=0 Ігоря Айзенберга, професора Манхеттенського університету.
У статті викладено аналіз як Трамп руйнує відносини, що склалися між США і їх союзниками; між країнами, які утворили союз заснований на спільних цінностях демократії, свободи і прав людини, і який покликаний ці цінності захищати. І що становить суть всієї "політики" Трампа: повна відсутність будь-якої стратегії, хаотизація, імпульсивні рішення у впевненості "я один знаю, що робити і можу робити все, що завгодно", і про демонстративну зневагу до країн, які протягом десятиліть були найближчими союзниками США з повною зневагою до цінностей ліберально-демократичної цивілізації. Ось переклад цієї статті:

<«Дональд Трамп не мыслит стратегически. Не мыслит он ни исторически, ни географически, ни даже рационально. Он не увязывает действия, совершаемые им сегодня, с событиями, которые происходят неделями позже. Он не задумывается о том, как его поведение в одном месте повлияет на поведение других людей в других местах.
Он не принимает во внимание более широкие последствия своих решений. Он не несет ответственности, когда эти решения оказываются ошибочными. Вместо этого он действует по прихоти и под влиянием импульсов, а когда меняет свое мнение - когда у него возникают новые прихоти и новые импульсы, - он просто лжет о том, что говорил или делал ранее.
На протяжении последних 14 месяцев лишь немногие иностранные лидеры были способны признать, что человек, лишенный какой-либо стратегии, действительно может быть президентом Соединенных Штатов. «Неужели, - перешептывались внешнеполитические аналитики, - Трамп не мыслит шире текущего момента?» «Неужели, - шептались зарубежные государственные деятели, - он не придерживается какой-либо идеологии, какой-либо закономерности, какого-либо плана?» В ход шли различные термины - «изоляционизм», «империализм» - в попытке вписать действия Трампа в исторический контекст. Писались патетические статьи, посвященные, к примеру, мнимой значимости Гренландии - словно интерес Трампа к этому арктическому острову не объяснялся исключительно тем фактом, что на проекции Меркатора он выглядит очень большим.
На этой неделе что-то сломалось. Возможно, Трамп не видит связи между прошлым и настоящим, но другие люди ее видят. Они видят, что в результате решений, которые Трамп принял, но не может объяснить, Ормузский пролив оказался заблокирован иранскими минами и дронами. Они видят, как во всем мире растут цены на нефть, и понимают: решить эту проблему силами ВМС США - задача трудная и опасная. А еще они слышат, как президент - уже в который раз - срывается на окружающих, пытаясь переложить ответственность на чужие плечи и угрожая тем, кто откажется эту ответственность принять.
НАТО ждет «очень плохое» будущее, если альянс не поможет разблокировать пролив, заявил Трамп изданию Financial Times - по-видимому, забыв о том, что именно Соединенные Штаты основали эту организацию и возглавляют ее с момента создания в 1949 году. Он также заявил, что не просит, а приказывает семи странам оказать помощь. Каким именно - он не уточнил. «Я требую, чтобы эти страны вмешались и защитили свою собственную территорию, потому что это их территория, - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути из Флориды в Вашингтон. - Это место, откуда они получают энергоресурсы». На самом деле это не их территория, и именно по его вине доступ к их энергоресурсам оказался заблокирован.
Однако в представлении Трампа эти угрозы вполне оправданны: сейчас у него возникла проблема, и он хочет, чтобы ее решили другие страны. Похоже, он не помнит - или ему просто безразлично, - что он говорил лидерам этих стран месяц или год назад; он также не осознает, как его предыдущие решения повлияли на общественное мнение в этих странах или нанесли ущерб их интересам. Но они помнят, им не безразлично, и они всё знают.
В частности, они помнят, что на протяжении 14 месяцев американский президент облагал их товары пошлинами, высмеивал их опасения в сфере безопасности и неоднократно допускал в их адрес оскорбительные выпады. Еще в январе 2020 года Трамп заявил ряду европейских руководителей: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем вам на помощь и не окажем вам поддержку». В феврале 2025 года он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что тот также не вправе рассчитывать на поддержку, поскольку у него «нет никаких карт». Трамп насмешливо называл Канаду «51-м штатом», а нынешнего и бывшего премьер-министров этой страны именовал «губернаторами». Он ошибочно утверждал, что войска союзников в Афганистане «держались немного позади, чуть в стороне от линии фронта», чем нанес глубокое оскорбление семьям солдат, погибших в боях после того, как НАТО - впервые за всю свою историю и по просьбе Соединенных Штатов - задействовало статью 5-ю своего Договора. Он назвал Великобританию «нашим некогда великим союзником» после того, как британцы отказались участвовать в первой фазе нападения на Иран; Когда ранее в этом месяце обсуждалась отправка авианосцев в зону конфликта в Персидском заливе, он высмеял эту идею в социальных сетях: «Нам не нужны те, кто вступает в войну уже после того, как мы одержали победу!»
Порой эти резкие высказывания перерастали в нечто худшее. Еще до своей второй инаугурации Трамп начал намекать, что не исключает применения силы для аннексии Гренландии - территории Дании, близкого союзника по НАТО. Поначалу это казалось либо троллингом, либо шуткой; однако к январю 2026 года его публичные и частные комментарии убедили датчан начать подготовку к американскому вторжению. Руководству Дании пришлось всерьез задуматься над тем, станут ли их военные сбивать американские самолеты, убивать американских солдат - и погибать от их рук; это было настолько мучительное испытание, что некоторые не могут оправиться от него до сих пор. Несколько недель назад в Копенгагене мне показали датское мобильное приложение, которое подсказывает пользователям, какие товары произведены в США, чтобы те могли воздержаться от их покупки. На тот момент это было самое популярное приложение в стране.
Экономический ущерб - это тоже отнюдь не троллинг. В течение 2025 года Трамп вводил пошлины в отношении Европы, Великобритании, Японии и Южной Кореи - зачастую бессистемно, или, вернее, руководствуясь лишь собственными капризами, и совершенно не задумываясь о последствиях. Он повысил пошлины для Швейцарии, поскольку ему не понравился швейцарский президент, а затем снизил их после того, как швейцарская бизнес-делегация преподнесла ему подарки - в том числе золотой слиток и часы Rolex. Он пригрозил ввести 100-процентные пошлины против Канады, если та осмелится заключить торговое соглашение с Китаем. Ничуть не смущаясь возможным конфликтом интересов, он вел торговые переговоры с Вьетнамом именно в то время, когда его сын Эрик Трамп давал старт проекту по строительству поля для гольфа в этой стране - сделке стоимостью $1.5 миллиарда.
Европейцы, возможно, и стерпели бы резкие нападки и даже ущерб торговым отношениям, если бы не та реальная угроза, которую Трамп теперь представляет для их безопасности. На протяжении 14 месяцев он - пусть и рассуждая о мире - поощрял российскую агрессию. Он прекратил осуществление военной и финансовой помощи Украине, тем самым вселив в Владимира путина новую надежду на победу. Его посланник, Стив Виткофф, начал открыто вести переговоры о заключении бизнес-сделок между Соединенными Штатами и Россией - и это при том, что война еще не окончена, а российская сторона так и не согласилась на прекращение огня. Европейским лидерам Виткофф преподносит себя как фигуру нейтральную, занимающую некую промежуточную позицию между НАТО и Россией - словно, опять же, Соединенные Штаты не являются основателем и лидером НАТО, и словно безопасность Европы не представляет для американцев никакого особого интереса. Сам же Трамп продолжает обрушиваться с нападками на Зеленского и лгать об объеме американской поддержки Украины, которую он раз за разом оценивает в $300 миллиардов и более. В действительности же эта сумма ближе к $50 миллиардам долларов - и это за три года (Согласно отчету Пентагона, опубликованному в январе 2025 года, администрация Байдена предоставила Украине прямую военную помощь оружием, боеприпасами о оборудованием за четыре года своей работы на $65.5 миллиардов - это рекордная военная помощь в истории США после Второй мировой войны - ИА). При нынешних темпах Трамп потратит такую же сумму всего за три месяца на Ближнем Востоке - развязывая войну, а не пытаясь её остановить.
Результат таков: премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада не будет участвовать в «наступательных операциях Израиля и США - и никогда не будет в будещем». Министр обороны Германии Борис Писториус говорит: «Это не наша война, и не мы её начали». Премьер-министр Испании отказался предоставить Соединенным Штатам доступ к базам для начала военных действий. Великобритания и Франция, возможно, направят несколько кораблей для защиты собственных баз или союзников в регионе Персидского залива, однако ни одна из этих стран не пошлет своих солдат или моряков для участия в наступательных операциях, начатых без их согласия.
Это не трусость. Это расчет: если бы лидеры союзных стран полагали, что их жертвы могут иметь хоть какое-то значение для Вашингтона, они, возможно, поступили бы иначе. Но большинство из них перестали пытаться отыскать скрытую логику в действиях Трампа и понимают, что любой их вклад будет абсолютно обесценен. Спустя несколько дней или недель Трамп даже не вспомнит о том, что это вообще происходило»>.
05.04.2026 17:26
Епічна істеричка
05.04.2026 17:31
Мережею гуляє інформація, що тампона госпіталізовано.
Офіційних підтверджень нема. Певне, лікарі діагностували гостре передозування автозасмагою.
05.04.2026 17:33
Еге ж, автозасмага виїдає йому мозг, його зосталося зовсім мало...
05.04.2026 17:46
Вже схоже на істерику
05.04.2026 17:43
у Трампона істерика...Буває...А все Байден...
05.04.2026 18:21
американський до,бойоп"трампло" ,котрий погрозами ,та ударами по Ірану прикрив Ормузьку протоку.кричить про "пекло",яке він збирається вчинити для всієї світової спільноти...
05.04.2026 18:37
Мабуть дурень не Трамп, а той хто не розуміє що завдяки підвищенню ціни він додатково заробив для спонсорів своєї партії власників газонафтодобувних компаній 60 млрд доларів
05.04.2026 19:07
Трамп мабуть найкращий актор на світі. США є експортером нафти та газу та не зацікавлена в швидкому розблокуванні Ормузької протоки. Трамп знає що європейські політики боягузи та бояться розблокувати її силою. В радбезі ООН три країни виступили проти розблокування протоки силою. Це Китай, Росія та продажний Макрон. Невипадково саме сьогодні французьке судно пройшло через протоку безперешкодно. Буде щонайменше два місяці порожніх балачок, виказування глибокого занепокоєння поки європейські політики під керівництвом прем'єра Великобританії Стармера розпочнуть деблокування Ормузької протоки.
05.04.2026 18:57
не виродкі, а друзі пуцина, а значить і твої, проня з ким папала не буде дружити
05.04.2026 19:00
Ну то добий їх вже.
05.04.2026 19:00
Так воно не працює. Не вірю я к силу слова, а вірю я у силу ********.
05.04.2026 19:01
Саме комедне в постах , що цілують аятул в дупу (через неприйняття трампа) . Що ліквідуються безперервно саме аятоли и усякі кати режиму , а ось ці "дезоріентованні у просторі" пишуть, що то у трампона "панічна атака" ... Якщо Доні хоча знав , що таке "панічна атака" то він би ніколи не був би "генератором випадкових фраз" . Це абсолютно контроверсивний тип особистості ... що ніколи не може критично аналізувати власні слова й вчинки ... Жодного сумніву , жодного невпевненнсті у власних силах й можливостях ...
05.04.2026 19:12
Бо "панічна атака" - це різновид рефлексії - точніше : крайня її форма , а Трампон від особа без жодної рефлексії
05.04.2026 19:15
Ну це точно нобелівка, я вважаю
05.04.2026 19:22
ти руде чмо просиш без поваги)))
05.04.2026 19:25
ідіот вліз у війну а тепер не знає шо робить
05.04.2026 19:27
Вважав що самі дурні виборці на планеті це українці, які голосували за блазня. Нє. Дурними на всю голову виявились американці. Таких ідіотів планета ще не бачила і навряд чи найближчим часом такі "умніки" ще десь з'являться. Оце і є країна емігрантів! Маргіналів та нуворішей, голодранців та нелегалів без честі, совісті, знання історії. Некультурні і самозакохані меркантильні скоробагатьки обрали Президентом чувака який довів що він патентований ідіот ще за першої каденції! ... Чомусь не тому навчали університети в Гарварді, Йелі, Масачусеті, Вест-Поінті. Але найбільшим і, це без пафосу!, епічним провалом є "взірцева американська демократична" політична система, яка виявилась нездатною зупинити трампівську диктатуру.
05.04.2026 19:28


05.04.2026 19:28
Пора пересідати на велосипеди, це корисно як для здорв'я так і для кошилька
05.04.2026 19:30
Це вже істерика! Звісно, ніяких симпатій до режиму аятол бути не може, та який же ж ідіот і як все закономірно. Баран
05.04.2026 19:47
Шо, чмо рудоголове, памперси кінчаються?
Твій друг-х*йло давно на чемодани перейшов - фпірьот!))
05.04.2026 19:51
В оригiналi ********** пише "******* ублюдки" - такiй собi дипломат.
05.04.2026 20:11
Власне, чому перси ще з мостами і електростанціями? І чому ви, божевільні покидьки, тут всі так зловтішаєтесь з Трампа?
05.04.2026 20:30
Тому що Краснов педофіл вбивав, катував дітей разом з Епштейном, служить російським фашистам та збираєтеся знищити електростанції в Ірані а це вже геноцид. Краснов це покидьок як і Бібі з Прутіним. Так зрозуміло?
05.04.2026 21:41
а те що іран разом з кацапами шахедами нищить наші електростанції вам мабуть повилазило, те що Трам не хоче починати війну з ядерною росією через Україну, то він агент Краснов, а те що при ньому відчепили від рашки Сирію(бубочка сьогодні побував вперше в Дамаску), Венесуелу, майже Кубу і прибили іранських аятол захопили кілька російських танкерів якось не вяжеться з вашою теорією про Краснова
06.04.2026 01:22
Омериканцям досраки та протока, навіть навпаки, блокування її вигідне. Те шо іранська нафта продовжує надходити до чайни не добре.
05.04.2026 20:36
Дід красень, як завжди.
05.04.2026 20:36
05.04.2026 21:05
Виходить, що 6 квітня США і Ізраїль будуть добивати Іран.
05.04.2026 21:29
Хто з мечем прийде той від нього і загине.
05.04.2026 21:43
У США меч на 2 покоління має більше скілів, а тим паче що ісламскі радикали не читали біблію щоб озброїтись вашою цитатою з неї.
06.04.2026 01:28
Іпанутий...
05.04.2026 21:50
Це він до себе звертається? А чому у множині?
05.04.2026 22:33
Шарахне ящеркою?
05.04.2026 23:27
ящерка тут еще та. Мне вспомнился фильм со Шварцем где он играл советского милиционера и кричал "Дурак!"
короче мир сходит с ума. Завтра куплю 17 пачек Мивины и 4 банки тушенки
05.04.2026 23:52
«Fucking» не перекладається, як «клятий» попри бажання мами перекладача.
05.04.2026 23:58
Клятий божевільний виродок говорить до себе? То це діагноз,це до.медицини
06.04.2026 03:12
От мертвого осла уши не нужно?! ************ Трампон Трампакс!!!🤡🤪😂😆🤣
06.04.2026 12:42
Можна сказати є новина дня-
Іран фактично оголосив ультиматум для США та Ізраїлю.
Ормурзька протока вже ніколи не повернеться до нормальної роботи поки Ірану не компенсують всі збитки від війни,заява- КВІР.
06.04.2026 13:27
