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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп знову пригрозив Ірану за відмову від перемир’я: "У них не буде мостів, електростанцій, не буде нічого"

Трамп пригрозив Ірану повним знищенням інфраструктури за відмову від миру

Президент США Дональд Трамп посилив свої погрози на адресу Ірану, заявивши, що у нього є навіть "гірші варіанти дій", якщо Тегеран відмовиться від припинення вогню.

Про це він заявив під час пасхальної церемонії у Білому Домі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові погрози 

"У них (в Ірану, - ред.) не буде мостів, у них не буде електростанцій, у них не буде нічого. Я не буду продовжувати, тому що є інші речі, гірші за ці дві", - заявив президент США.

Читайте також: США та Іран обговорюють умови 45-денного перемир’я, - Axios

Дедлайн Трампа

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.
  • Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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Автор: 

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Топ коментарі
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- Губернатор штату Іллінойс Пріцкер заявив, що Трамп психічно непридатний для подальшого керівництва Сполученими Штатами.
Щодо нього слід негайно застосувати 25-ту поправку до Конституції, що дозволяє відсторонити його від влади за станом здоров'я.

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06.04.2026 21:19 Відповісти
+7
Я два рази не повторюю, я два рази не повторюю...
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06.04.2026 21:24 Відповісти
+7
КАК ТЕРПИТ ТАКОГО ИДИОТА И ПЕДОФИЛА АМЕРИКА? СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.04.2026 21:36 Відповісти

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