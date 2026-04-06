Трамп знову пригрозив Ірану за відмову від перемир’я: "У них не буде мостів, електростанцій, не буде нічого"

Президент США Дональд Трамп посилив свої погрози на адресу Ірану, заявивши, що у нього є навіть "гірші варіанти дій", якщо Тегеран відмовиться від припинення вогню.

Про це він заявив під час пасхальної церемонії у Білому Домі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Нові погрози

"У них (в Ірану, - ред.) не буде мостів, у них не буде електростанцій, у них не буде нічого. Я не буду продовжувати, тому що є інші речі, гірші за ці дві", - заявив президент США.

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Дедлайн Трампа

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.

Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.

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