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Трамп знову пригрозив Ірану за відмову від перемир’я: "У них не буде мостів, електростанцій, не буде нічого"
Президент США Дональд Трамп посилив свої погрози на адресу Ірану, заявивши, що у нього є навіть "гірші варіанти дій", якщо Тегеран відмовиться від припинення вогню.
Про це він заявив під час пасхальної церемонії у Білому Домі, цитує CNN, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нові погрози
"У них (в Ірану, - ред.) не буде мостів, у них не буде електростанцій, у них не буде нічого. Я не буду продовжувати, тому що є інші речі, гірші за ці дві", - заявив президент США.
Дедлайн Трампа
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп пригрозив знищенням енергетичної інфраструктури Ірану у разі невиконання його вимог.
- Пізніше він уточнив, що крайній термін — до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом.
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- Губернатор штату Іллінойс Пріцкер заявив, що Трамп психічно непридатний для подальшого керівництва Сполученими Штатами.
Щодо нього слід негайно застосувати 25-ту поправку до Конституції, що дозволяє відсторонити його від влади за станом здоров'я.