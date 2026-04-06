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Трамп відхилив план припинення вогню в Ірані на 45 днів, - CNN
Президент США Дональд Трамп не підтримав план припинення вогню в Ірані на 45 днів. Його розробили міжнародні посередники.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
План було надіслано Штатам та Ірану пізно в неділю.
Посадовець Білогому домі заявив, що лідер США не підписав цю пропозицію.
"Це одна з багатьох ідей", – сказав він, додавши, що військова операція США в Ірані триває.
Очікується, що Трамп виступить із заявою щодо війни у понеділок о 13.00 за Вашингтоном (20.00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
- Своєю чергою увідповідь на погрози президента США Дональда Трампа військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту.
- 5 квітня лідер США продовжив свій термін на 20 годин і опублікував у Truth Social новий термін – вівторок – о 20:00 за східним часом.
- За даними ЗМІ, Іран та США обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, що може призвести до остаточного припинення війни.
- Іран відмовився від перемир’я зі США і вимагає гарантій недопущення нової війни.
Топ коментарі
+10 Green Bill #603485
показати весь коментар06.04.2026 16:54 Відповісти Посилання
+7 CrossFirenko
показати весь коментар06.04.2026 17:16 Відповісти Посилання
+5 Юрій Туркеш
показати весь коментар06.04.2026 16:59 Відповісти Посилання
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