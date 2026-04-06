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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп відхилив план припинення вогню в Ірані на 45 днів, - CNN

Трамп відхилив припинення вогню в Ірані: що відомо?

Президент США Дональд Трамп не підтримав план припинення вогню в Ірані на 45 днів. Його розробили міжнародні посередники.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

План було надіслано Штатам та Ірану пізно в неділю. 

Посадовець Білогому домі заявив, що лідер США не підписав цю пропозицію.

"Це одна з багатьох ідей", – сказав він, додавши, що військова операція США в Ірані триває.

Очікується, що Трамп виступить із заявою щодо війни у понеділок о 13.00 за Вашингтоном (20.00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

Також читайте: США втратили щонайменше сім літаків у війні проти Ірану, - CNN

Що передувало?

Також читайте: У Тегерані назвали заяви Трампа злочинними

Автор: 

Іран (3586) США (26917) Трамп Дональд (9070) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+10
Трампон устраивает качели, а его шобла зарабатывает на скачках цен на нефть.
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06.04.2026 16:54 Відповісти
+7
Якщо Трампу відрубати голову, то він ще два тижні буде визначати дедлайни Ірану по відкриттю Ормузької протоки.
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06.04.2026 17:16 Відповісти
+5
Трамп сам той план придумав - і сам його відхилив...Але потім може його прийняти...або знову відхилити...або придумати щось інше...Він і інше може відхилити...або внести в нього корективи...або доповнити...І так буде до тих пір,поки світова спільнота повністю не переконається,що на американському троні сидить завершений ідіот із завищеною самооцінкою і нездатний до аналітичного мислення.Так по чуткам казала його мама Марі-Енн Трамп...При цьому ніби додавала щось про катастрофу,яка станеться коли її синок вздумає піти у політику...
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06.04.2026 16:59 Відповісти

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