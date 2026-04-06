Трамп відхилив план припинення вогню в Ірані на 45 днів, - CNN

Президент США Дональд Трамп не підтримав план припинення вогню в Ірані на 45 днів. Його розробили міжнародні посередники.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

План було надіслано Штатам та Ірану пізно в неділю.

Посадовець Білогому домі заявив, що лідер США не підписав цю пропозицію.

"Це одна з багатьох ідей", – сказав він, додавши, що військова операція США в Ірані триває.

Очікується, що Трамп виступить із заявою щодо війни у понеділок о 13.00 за Вашингтоном (20.00 за Києвом) на пресконференції в Білому домі.

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Що передувало?

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