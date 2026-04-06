Іран відмовився від перемир’я зі США і вимагає гарантій недопущення нової війни, - МЗС

Іран відмовився від запропонованого перемир’я зі США та наполягає на отриманні чітких гарантій, що бойові дії не відновляться в майбутньому.

Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.

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Що вимагає Іран?

"Іран, який відхилив перемир’я зі США, вимагає гарантій того, що війна не відновиться", - зазначив він.

Такою була реакція Тегерана на ініціативу щодо припинення вогню, повідомляє телеканал.

Як пояснив речник Міністерства закордонних справ Ірану, тимчасова пауза у бойових діях лише дасть змогу противнику перегрупуватися та підготувати нові удари.

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"Припинення вогню означає можливість відновлення сил. Ніхто не погодиться на це", - сказав Багаї.

Він підкреслив, що Іран готовий розглядати лише ті домовленості, які передбачають чіткі гарантії недопущення повторної ескалації.

За словами спікера МЗС, рішення у сфері національної безпеки мають бути вибудувані так, щоб "повністю виключити можливість нових атак".

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Що передувало?

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