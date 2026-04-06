Іран відмовився від перемир’я зі США і вимагає гарантій недопущення нової війни, - МЗС
Іран відмовився від запропонованого перемир’я зі США та наполягає на отриманні чітких гарантій, що бойові дії не відновляться в майбутньому.
Про це заявив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber.
Що вимагає Іран?
"Іран, який відхилив перемир’я зі США, вимагає гарантій того, що війна не відновиться", - зазначив він.
Такою була реакція Тегерана на ініціативу щодо припинення вогню, повідомляє телеканал.
Як пояснив речник Міністерства закордонних справ Ірану, тимчасова пауза у бойових діях лише дасть змогу противнику перегрупуватися та підготувати нові удари.
"Припинення вогню означає можливість відновлення сил. Ніхто не погодиться на це", - сказав Багаї.
Він підкреслив, що Іран готовий розглядати лише ті домовленості, які передбачають чіткі гарантії недопущення повторної ескалації.
За словами спікера МЗС, рішення у сфері національної безпеки мають бути вибудувані так, щоб "повністю виключити можливість нових атак".
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
- Своєю чергою увідповідь на погрози президента США Дональда Трампа військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту.
- 5 квітня лідер США продовжив свій термін на 20 годин і опублікував у Truth Social новий термін – вівторок – о 20:00 за східним часом.
- За даними ЗМІ, Іран та США обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, що може призвести до остаточного припинення війни.
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