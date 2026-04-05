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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою, - Зеленський

ормуз заблоковано

Партнери наразі не пропонували Україні напряму долучитися до розблокування Ормузької протоки, були лише запити щодо досвіду України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.

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Розблокування Чорноморського коридору

Він нагадав, що у нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала український продовольчий коридор у Чорному морі.

"Вони використовували широкий спектр засобів для блокування - не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам", - зазначив глава держави.

За його словами, зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює.

Також читайте: Україна відкрита до обговорення питання щодо Ормузької протоки, - Зеленський

Питання Ормузької протоки

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", - пояснив Зеленський.

Що передувало?

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу.

Її блокування одразу впливає на світові ціни на енергоносії, порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.

Також читайте: Трамп погрожував припинити постачання зброї Україні, якщо Європа не допоможе розблокувати Ормузьку протоку, - FT

Також читайте: Україна готова допомогти США в розблокуванні Ормузької протоки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Чорноморський флот рф (633) Ормузька протока (252)
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Топ коментарі
+51
Лучше бы ты начал с разблокировки Керченского пролива...
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05.04.2026 13:18 Відповісти
+28
А якби попросили? Зняв би саперів з фронту і послав би туди?
Це якесь несамовите антиукраїнське мурло.
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05.04.2026 13:24 Відповісти
+27
Цьому ідіоту прямим текстом сказали, - "президент України Володимир Зеленський - «остання людина, від якої нам потрібна допомога»", але ж воно продовжує пхає свого носа туди куди не звали...
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05.04.2026 14:12 Відповісти

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