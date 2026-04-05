Ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою, - Зеленський

Партнери наразі не пропонували Україні напряму долучитися до розблокування Ормузької протоки, були лише запити щодо досвіду України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для AP, інформує Цензор.НЕТ.

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Розблокування Чорноморського коридору

Він нагадав, що у нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала український продовольчий коридор у Чорному морі.

"Вони використовували широкий спектр засобів для блокування - не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам", - зазначив глава держави.

За його словами, зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює.

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Питання Ормузької протоки

"Ми можемо поділитися цим досвідом з іншими країнами, але ніхто не просив нас приїхати й допомогти з Ормузькою протокою. Партнери лише попросили нас поділитися досвідом", - пояснив Зеленський.

Що передувало?

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу.

Її блокування одразу впливає на світові ціни на енергоносії, порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.

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Нагадаємо, 27 березня Корпус вартових Ісламської революції оголосив про закриття Ормузької протоки для руху кораблів. У заяві зазначено, що прохід усіх суден, які прямують до портів, пов’язаних із "ізраїльсько-американським альянсом", або виходять із них, заборонено незалежно від маршруту.

Водночас Марко Рубіо заявив, що союзники США повинні більш активно долучатися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці на тлі загострення ситуації в регіоні.

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