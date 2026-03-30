Україна готова допомогти США в розблокуванні Ормузької протоки, - Зеленський
Україна готова надати часткову допомогу у розблокуванні Ормузької протоки, над чим наразі працюють США.
Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Розблокування Ормузької протоки
Президент зауважив, що у рамках свого візиту країнами Близького Сходу обговорював потенційну підтримку Україною розблокування Ормузької протоки.
"Ми піднімали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза. Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Ми детально говорили про це, ми ділилися дослідом чорноморського коридору, як він функціонує", - сказав Зеленський.
Він додав, що у співрозмовників було розуміння того, що Збройним силам України вдалося ефективно розблокувати торговий шлях у Чорному морі.
Допомога України
Президент підкреслив, що питанням Ормузької протоки займаються насамперед США, і Україна в разі необхідності готова надати підтримку цих зусиль.
Щодо Ормузу. На мій погляд, займаються цим Сполучені Штати Америки. Ми безумовно завжди готові допомагати партнерам", - наголосив український президент.
- Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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