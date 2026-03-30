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Україна готова допомогти США в розблокуванні Ормузької протоки, - Зеленський

ормузька протока

Україна готова надати часткову допомогу у розблокуванні Ормузької протоки, над чим наразі працюють США.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Розблокування Ормузької протоки

Президент зауважив, що у рамках свого візиту країнами Близького Сходу обговорював потенційну підтримку Україною розблокування Ормузької протоки.

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"Ми піднімали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза. Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Ми детально говорили про це, ми ділилися дослідом чорноморського коридору, як він функціонує", - сказав Зеленський.

Він додав, що у співрозмовників було розуміння того, що Збройним силам України вдалося ефективно розблокувати торговий шлях у Чорному морі.

Допомога України

Президент підкреслив, що питанням Ормузької протоки займаються насамперед США, і Україна в разі необхідності готова надати підтримку цих зусиль.

Щодо Ормузу. На мій погляд, займаються цим Сполучені Штати Америки. Ми безумовно завжди готові допомагати партнерам", - наголосив український президент.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
  • 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28298) США (26909) Ормузька протока (249)
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Топ коментарі
+31
Актор розмовного жанру, вже сьомий рік ніяк не навчиться стуляти пельку, де треба.
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30.03.2026 12:23 Відповісти
+30
"Зеленський - останній, від кого нам треба допомога". (с)Трамп

Оманську Гниду вже обсирають як можуть а воно лізе і лізе ..лізе і лізе
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30.03.2026 12:21 Відповісти
+28
Такі справи робляться мовчки.
Іранський режим не оголошував про відправлення ішакєдов русні разом з інструкторами з запуску та виробництва.
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30.03.2026 12:19 Відповісти

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