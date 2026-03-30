Україна готова допомогти США в розблокуванні Ормузької протоки, - Зеленський

Україна готова надати часткову допомогу у розблокуванні Ормузької протоки, над чим наразі працюють США.

Про це президент Володимир Зеленський сказав, відповідаючи онлайн на запитання журналістів у понеділок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розблокування Ормузької протоки

Президент зауважив, що у рамках свого візиту країнами Близького Сходу обговорював потенційну підтримку Україною розблокування Ормузької протоки.

Також читайте: Іран благає про угоду, а США вже беруть під контроль Ормузьку протоку, - Трамп

"Ми піднімали це питання, тому що воно болюче і гаряче для всього світу, бо є енергетична криза. Вони знають, що можуть розраховувати на нашу експертизу в цьому напрямку. Ми детально говорили про це, ми ділилися дослідом чорноморського коридору, як він функціонує", - сказав Зеленський.

Він додав, що у співрозмовників було розуміння того, що Збройним силам України вдалося ефективно розблокувати торговий шлях у Чорному морі.

Допомога України

Президент підкреслив, що питанням Ормузької протоки займаються насамперед США, і Україна в разі необхідності готова надати підтримку цих зусиль.

Щодо Ормузу. На мій погляд, займаються цим Сполучені Штати Америки. Ми безумовно завжди готові допомагати партнерам", - наголосив український президент.

Також читайте: В Ірані вже відбулася зміна режиму, - Трамп

Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Що передувало?

Читайте також: Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN