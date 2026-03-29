Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN

Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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Пакистанські кораблі проходитимуть через протоку

За словами міністра, згідно з угодою, щодня через протоку проходитимуть два судна.

"Це довгоочікуваний і конструктивний жест з боку Ірану, що заслуговує на високу оцінку. Він є передвісником миру і допоможе встановити стабільність у регіоні",- написав Дар у соцмережах.

CNN зазначає, що раніше в четвер, 26 березня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф підтвердив, що Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном.

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Що передувало?

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