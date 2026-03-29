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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN

Іран розблокував прохід через Ормузьку протоку для пакистанського флоту

Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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Пакистанські кораблі проходитимуть через протоку 

За словами міністра, згідно з угодою, щодня через протоку проходитимуть два судна.

"Це довгоочікуваний і конструктивний жест з боку Ірану, що заслуговує на високу оцінку. Він є передвісником миру і допоможе встановити стабільність у регіоні",- написав Дар у соцмережах.

CNN зазначає, що раніше в четвер, 26 березня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф підтвердив, що Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
  • 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

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