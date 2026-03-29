Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN
Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.
Про це заявив міністр закордонних справ Пакистану Ішак Дар, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
Пакистанські кораблі проходитимуть через протоку
За словами міністра, згідно з угодою, щодня через протоку проходитимуть два судна.
"Це довгоочікуваний і конструктивний жест з боку Ірану, що заслуговує на високу оцінку. Він є передвісником миру і допоможе встановити стабільність у регіоні",- написав Дар у соцмережах.
CNN зазначає, що раніше в четвер, 26 березня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф підтвердив, що Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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