Країни G7 готові захищати Ормузьку протоку, але після завершення війни на Близькому Сході
Країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на EuroNews.
Позиція країн G7
Спільна заява міністрів пролунала на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагав від європейських країн та НАТО допомогти забезпечити безпеку водного шляху.
"У міжнародній спільноті існує дуже широкий консенсус щодо збереження спільного блага – свободи судноплавства. Не може бути й мови про життя у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, яким це судноплавство необхідне для продовження діяльності", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.
Він зазначив, що міжнародна місія з супроводу суден почне діяти "як тільки буде відновлено спокій" і "у суто оборонній позиції" відповідно до міжнародного права.
"Це обов’язково відбудеться так чи інакше", - сказав міністр.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також заявив, що "Німеччина готова відігравати певну роль після закінчення військових дій у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці".
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
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