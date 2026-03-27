Країни G7 готові захищати Ормузьку протоку, але після завершення війни на Близькому Сході

Країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на EuroNews.

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Позиція країн G7

Спільна заява міністрів пролунала на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагав від європейських країн та НАТО допомогти забезпечити безпеку водного шляху.

"У міжнародній спільноті існує дуже широкий консенсус щодо збереження спільного блага – свободи судноплавства. Не може бути й мови про життя у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, яким це судноплавство необхідне для продовження діяльності", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Він зазначив, що міжнародна місія з супроводу суден почне діяти "як тільки буде відновлено спокій" і "у суто оборонній позиції" відповідно до міжнародного права.

"Це обов’язково відбудеться так чи інакше", - сказав міністр.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також заявив, що "Німеччина готова відігравати певну роль після закінчення військових дій у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці".

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Що передувало?

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