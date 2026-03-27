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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Країни G7 готові захищати Ормузьку протоку, але після завершення війни на Близькому Сході

G7 візьме під контроль Ормузьку протоку, але є умова

Країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на EuroNews.

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Позиція країн G7

Спільна заява міністрів пролунала на тлі посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа, який вимагав від європейських країн та НАТО допомогти забезпечити безпеку водного шляху.

"У міжнародній спільноті існує дуже широкий консенсус щодо збереження спільного блага – свободи судноплавства. Не може бути й мови про життя у світі, де міжнародні води закриті для судноплавства, особливо в контексті конфліктів, які не стосуються країн, яким це судноплавство необхідне для продовження діяльності", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Він зазначив, що міжнародна місія з супроводу суден почне діяти "як тільки буде відновлено спокій" і "у суто оборонній позиції" відповідно до міжнародного права.

"Це обов’язково відбудеться так чи інакше", - сказав міністр.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль також заявив, що "Німеччина готова відігравати певну роль після закінчення військових дій у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці".

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.

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Автор: 

G-7 G7 (1150) Німеччина (8119) Франція (3368) Ормузька протока (242)
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Топ коментарі
+15
Мені здається це тролінг трампа. Бо сам трамп так каже про українську війну: Спочатку хай кацапи припинять війну, потім ми будемо давати (обговорювати) гарантії для України.
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27.03.2026 23:29 Відповісти
+11
Прибери, що насрав, а потім в гості запрошуй.
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27.03.2026 23:24 Відповісти
+11
Все правильно - якщо починати захищати, то спочатку Україну, а не якусь там Ормузьку протоку! Хай америкоси на своїй шкурі відчують всю принаду такої відмазки, яку ми чуємо чотири роки!
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27.03.2026 23:28 Відповісти

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