Страны G7 готовы защищать Ормузский пролив, но после завершения войны на Ближнем Востоке
Страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroNews.
Позиция стран G7
Совместное заявление министров прозвучало на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от европейских стран и НАТО помочь обеспечить безопасность водного пути.
"В международном сообществе существует очень широкий консенсус относительно сохранения общего блага – свободы судоходства. Не может быть и речи о жизни в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, которым это судоходство необходимо для продолжения деятельности", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Он отметил, что международная миссия по сопровождению судов начнет действовать "как только будет восстановлен покой" и "в чисто оборонной позиции" в соответствии с международным правом.
"Это обязательно произойдет так или иначе", - сказал министр.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что "Германия готова играть определенную роль после окончания военных действий в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе".
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
От Європейці у цьому ж ключі відповідають і Трумпу.
Трумп-"війна в Україні не наша війна.."
Європейці, " ну тоді війна у Ірані також не наша війна..".
Трумпа по трумпєту.
Всі, у світі вже зрозуміли, що " гарантії" не коштують НІЧОГО . Хто б їх не надавав.
Де " гарантії США країнам Перської затоки"?
У то му ж місці будуть будь- які гарантіі будь- кого Україні.
Едина гарантія- кріпкі ЗБРОЙНІ СИЛИ і готовність захищатися. Все.