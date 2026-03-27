Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Страны G7 готовы защищать Ормузский пролив, но после завершения войны на Ближнем Востоке

G7 возьмет под контроль Ормузский пролив, но есть условие

Страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroNews.

Позиция стран G7

Совместное заявление министров прозвучало на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от европейских стран и НАТО помочь обеспечить безопасность водного пути.

"В международном сообществе существует очень широкий консенсус относительно сохранения общего блага – свободы судоходства. Не может быть и речи о жизни в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, которым это судоходство необходимо для продолжения деятельности", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что международная миссия по сопровождению судов начнет действовать "как только будет восстановлен покой" и "в чисто оборонной позиции" в соответствии с международным правом.

"Это обязательно произойдет так или иначе", - сказал министр.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что "Германия готова играть определенную роль после окончания военных действий в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе".

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
Прибери, що насрав, а потім в гості запрошуй.
27.03.2026 23:24 Ответить
+6
Все правильно - якщо починати захищати, то спочатку Україну, а не якусь там Ормузьку протоку! Хай америкоси на своїй шкурі відчують всю принаду такої відмазки, яку ми чуємо чотири роки!
27.03.2026 23:28 Ответить
+6
Мені здається це тролінг трампа. Бо сам трамп так каже про українську війну: Спочатку хай кацапи припинять війну, потім ми будемо давати (обговорювати) гарантії для України.
27.03.2026 23:29 Ответить
самим модним трендом 20-х років назвуть "коаліцію охочих (не дуже охочих)"

.
28.03.2026 00:22 Ответить
О, та це ж ті самі славнозвісні європейські гарантії "як догорить - тоді викликайте".
27.03.2026 23:25 Ответить
Ти просто від життя відстав і новин не читаєш. ТРАМП і США повтюрює, що " надасть гарантії Україні тільки після звкінчення війни.." Маючи на увазі капіиуляцію України, здачу территорій і розброєння, як того бажає карло-пу.
От Європейці у цьому ж ключі відповідають і Трумпу.

Трумп-"війна в Україні не наша війна.."
Європейці, " ну тоді війна у Ірані також не наша війна..".
Трумпа по трумпєту.
27.03.2026 23:54 Ответить
Так і Європа говорить теж саме... Що вони готові надати "гарантії", лише після закінчення війни. І то, якщо рф погодиться на це.
27.03.2026 23:31 Ответить
Це все обговорення дірки від бублика.
Всі, у світі вже зрозуміли, що " гарантії" не коштують НІЧОГО . Хто б їх не надавав.
Де " гарантії США країнам Перської затоки"?
У то му ж місці будуть будь- які гарантіі будь- кого Україні.

Едина гарантія- кріпкі ЗБРОЙНІ СИЛИ і готовність захищатися. Все.
27.03.2026 23:58 Ответить
А- ха-ха-ха!!! 🤣🤣😂😂😂
27.03.2026 23:33 Ответить
Прикольно А так часто буває з приколістами.
27.03.2026 23:35 Ответить
Абсурд якийсь.....
27.03.2026 23:48 Ответить
Згадалось, як голова Єврокомісії Урсула, обіцяла повну підтримку Україні за "столом переговорів"...
27.03.2026 23:49 Ответить
Так і є. Повна підтримка. Індивідуально країни ЕС постачають зброю і гроші. І 90 ярдів, якбиине хамство Зеленьського у бік проросійського Орбана вже ьули б на рахунках.а за 22- 25 рік ЄС надало прямої військової і фінансової допомоги біоьше ніж на 150 ярдів ЕВРО.
28.03.2026 00:01 Ответить
 
 