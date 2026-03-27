Страны G7 готовы защищать Ормузский пролив, но после завершения войны на Ближнем Востоке

Страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран G7, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на EuroNews.

Позиция стран G7

Совместное заявление министров прозвучало на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа, который требовал от европейских стран и НАТО помочь обеспечить безопасность водного пути.

"В международном сообществе существует очень широкий консенсус относительно сохранения общего блага – свободы судоходства. Не может быть и речи о жизни в мире, где международные воды закрыты для судоходства, особенно в контексте конфликтов, которые не касаются стран, которым это судоходство необходимо для продолжения деятельности", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что международная миссия по сопровождению судов начнет действовать "как только будет восстановлен покой" и "в чисто оборонной позиции" в соответствии с международным правом.

"Это обязательно произойдет так или иначе", - сказал министр.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль также заявил, что "Германия готова играть определенную роль после окончания военных действий в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе".

Что предшествовало?

