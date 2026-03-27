КВИР объявил о закрытии Ормузского пролива, - СМИ
Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции.
Что известно?
"Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, которые попытаются нарушить запрет, столкнутся с жесткой реакцией", — отмечает издание.
Там заявили, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.
В КВИР рассказали, что утром три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры. Однако были вынуждены изменить курс и вернуться после "вмешательства и предупреждений военно-морских сил КВИР".
Там также опровергли утверждение администрации США о том, что Ормузский пролив открыт.
Подводя итог, в КВИР заявили, что все, кто попытается воспользоваться проливом вопреки запрету, получат "жесткий ответ".
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива.
- США готовят страховую программу для судов в Ормузском проливе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То що там кажуть в адміністрації США, протока відкрита?
