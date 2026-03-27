КВИР объявил о закрытии Ормузского пролива, - СМИ

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
4 372 31

КВИР заявил о закрытии Ормузского пролива

Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, которые попытаются нарушить запрет, столкнутся с жесткой реакцией", — отмечает издание.

Там заявили, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.

Читайте: G7 не оставит Украину без внимания, - Кая Каллас

В КВИР рассказали, что утром три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры. Однако были вынуждены изменить курс и вернуться после "вмешательства и предупреждений военно-морских сил КВИР".

Там также опровергли утверждение администрации США о том, что Ормузский пролив открыт.

Подводя итог, в КВИР заявили, что все, кто попытается воспользоваться проливом вопреки запрету, получат "жесткий ответ".

Читайте: Рубио призвал союзников гарантировать безопасность в Ормузском проливе

Что предшествовало?

Читайте: Саудовская Аравия может присоединиться к атакам США на Иран и рассматривает участие в войне, – СМИ

Автор: 

Иран (2600) Ормузский пролив (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Ще раз за щоку рудій сволоті
показать весь комментарий
27.03.2026 13:56 Ответить
+5
Трамп знову не при ділах - хвалився шо перетопив усі шконки Ірану
показать весь комментарий
27.03.2026 14:01 Ответить
+4
Опускалово
показать весь комментарий
27.03.2026 13:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще раз за щоку рудій сволоті
показать весь комментарий
27.03.2026 13:56 Ответить
трамп- старий БРЕХУН рудий....і все!

Мелані та К° рятуй Америку!
показать весь комментарий
27.03.2026 14:02 Ответить
Казали по радіо, що КВІР має на озброєнні швидкісну торпеду "Шквал". Це для янкі проблема.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:19 Ответить
Опускалово
показать весь комментарий
27.03.2026 13:59 Ответить
Сьогдні вночі Донні в очевидь зробе гаплик піратам ормузької затоки.
показать весь комментарий
27.03.2026 13:59 Ответить
Сьогдні вночі Донні в очевидь зробе гаплик піратам отримає теплу Клізму від тітки Мелані...

і все буде знову ОК...

на два-три дні....
показать весь комментарий
27.03.2026 14:05 Ответить
Донні пусле підливу, по рудим, волохатим ногам, в очевидь
показать весь комментарий
27.03.2026 14:06 Ответить
Наверное надо еще пару послов убить, да, Донни?
показать весь комментарий
27.03.2026 13:59 Ответить
Трамп знову не при ділах - хвалився шо перетопив усі шконки Ірану
показать весь комментарий
27.03.2026 14:01 Ответить
нарешті рудий домовився))) коли наземна операція? через три дні?...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:06 Ответить
Якщо зважиться, це буде повна дупа. Гірше В'єтнаму
показать весь комментарий
27.03.2026 14:14 Ответить
роздута американська армія нічого не зможе зробити, буде тільки «воювати» на небезпечному фронті твіттера
це їм не голівуд, де вони завжди переможці)
показать весь комментарий
27.03.2026 14:07 Ответить
Американську армію, роками готували до локальних операцій. Як і російську та переважну частину армій світу. А тут, мільйонна іранська армія...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:12 Ответить
А Армія Ізраїля? Вони ж для цьогось же ж стріляли по Ірану...якою була мета?...
показать весь комментарий
27.03.2026 14:24 Ответить
В Ормузькій протоці горить тайський контейнеровоз, який намагався пройти без дозволу.
То що там кажуть в адміністрації США, протока відкрита?
показать весь комментарий
27.03.2026 14:08 Ответить
ці кадри не увійдуть у сьогодняшній двохвилинний відеозвіт для трампа, його не можно засмучувати.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:22 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 14:10 Ответить
на заглавному фото до новини танкери розміром як пів острова Кешм. Треба перестати вживати речовини.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:17 Ответить
Шось у деменціного нарциса пішло не так. Ляпати язиком взаємовиключні промови щодня, то шиза та деструктивний психоз рудого ушльопка.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:20 Ответить
Готуючись до наземного вторгнення США: Іран мобілізував понад мільйон людей, - https://focus.ua/uk/*******-novosti/748638-mozhliva-nazemna-operaciya-ssha-iran-mobilizuvav-ponad-milyon-lyudey-dlya-bitvi Mehr
показать весь комментарий
27.03.2026 14:21 Ответить
для ідеологічної релігійної деспотії нескладно і вдвічі більше мобілізувати, враховуючи те, що в країні кожний десятий або квіровець, або басідж. або член сімї квірівця\басіджа.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:26 Ответить
Давай, качур! Заводь свою переможницьку!
Сьогодні ще не було
показать весь комментарий
27.03.2026 14:22 Ответить
Та так кричав про перемогу, аж охрип, квір все одно не почув
показать весь комментарий
27.03.2026 14:59 Ответить
Такі режими, сприймають будь які поступки за слабкість. Це аксіома
показать весь комментарий
27.03.2026 14:24 Ответить
На них напали. Вони повинні Америці ху* смоктати?
показать весь комментарий
27.03.2026 15:01 Ответить
А збитий літак? А тисячі шахедів в нашому небі? Україна на них напала?
показать весь комментарий
27.03.2026 15:06 Ответить
Ну нахальные!
показать весь комментарий
27.03.2026 14:28 Ответить
За порятунок рейтингу трампла та збереження його морди ***** вимагатиме Україну. Американські зебіли тільки за.
показать весь комментарий
27.03.2026 14:38 Ответить
Писали, в Ірані немає інтернету. То може, КВІР ще просто не знає, що їх вже перемогли?
показать весь комментарий
27.03.2026 14:56 Ответить
Спасібо дєду за пабєду🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.03.2026 14:57 Ответить
Може вони не чули Трампа??? Чи не вміють грати у гольф....
показать весь комментарий
27.03.2026 15:04 Ответить
 
 