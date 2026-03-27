КВИР объявил о закрытии Ормузского пролива, - СМИ

Корпус стражей Исламской революции заявил о закрытии Ормузского пролива для судоходства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении управления по связям с общественностью Корпуса стражей Исламской революции.

Что известно?

"Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива для морского движения и предупредил, что корабли, которые попытаются нарушить запрет, столкнутся с жесткой реакцией", — отмечает издание.

Там заявили, что проход всех судов, следующих в порты, связанные с "израильско-американским альянсом", или выходящих из них, запрещен независимо от маршрута.

В КВИР рассказали, что утром три контейнерных судна из разных стран пытались пройти пролив через разрешенные коридоры. Однако были вынуждены изменить курс и вернуться после "вмешательства и предупреждений военно-морских сил КВИР".

Там также опровергли утверждение администрации США о том, что Ормузский пролив открыт.

Подводя итог, в КВИР заявили, что все, кто попытается воспользоваться проливом вопреки запрету, получат "жесткий ответ".

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Израиль ликвидировал командующего ВМС Ирана, ответственного за закрытие Ормузского пролива.

США готовят страховую программу для судов в Ормузском проливе.

