КВІР оголосив про закриття Ормузької протоки, - ЗМІ
Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки для руху кораблів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber, про це йдеться у заяві управління зі зв’язків з громадськістю Корпусу вартових Ісламської революції.
Що відомо?
"Корпус вартових Ісламської революції Ірану оголосив про закриття Ормузької протоки для морського руху та попередив, що кораблі, які намагатимуться порушити заборону, зазнають жорсткого реагування", - зазначає видання.
Там заявили, що прохід усіх суден, що прямують до портів, пов'язаних із "ізраїльсько-американським альянсом" або виходять з них, заборонено незалежно від маршруту.
У КВІР розповіли, що вранці три контейнерні судна з різних країн намагалися пройти протоку через дозволені коридори. Проте були змушені змінити курс та повернутися після "втручання та попереджень військово-морських сил КВІР".
Там також заперечили твердження адміністрації США, що Ормузька протока відкрита.
Підсумовуючи у КВІР заявили, що всі, хто намагатиметься скористатися протокою всупереч забороні, отримають "жорстку відповідь".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану, який відповідальний за закриття Ормузької протоки.
- США готують страхову програму для суден в Ормузькій протоці.
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