КВІР оголосив про закриття Ормузької протоки, - ЗМІ

Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття Ормузької протоки для руху кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TRT Haber, про це йдеться у заяві управління зі зв’язків з громадськістю Корпусу вартових Ісламської революції.

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Що відомо?

"Корпус вартових Ісламської революції Ірану оголосив про закриття Ормузької протоки для морського руху та попередив, що кораблі, які намагатимуться порушити заборону, зазнають жорсткого реагування", - зазначає видання.

Там заявили, що прохід усіх суден, що прямують до портів, пов'язаних із "ізраїльсько-американським альянсом" або виходять з них, заборонено незалежно від маршруту.

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У КВІР розповіли, що вранці три контейнерні судна з різних країн намагалися пройти протоку через дозволені коридори. Проте були змушені змінити курс та повернутися після "втручання та попереджень військово-морських сил КВІР".

Там також заперечили твердження адміністрації США, що Ормузька протока відкрита.

Підсумовуючи у КВІР заявили, що всі, хто намагатиметься скористатися протокою всупереч забороні, отримають "жорстку відповідь".

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану, який відповідальний за закриття Ормузької протоки.

США готують страхову програму для суден в Ормузькій протоці.

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