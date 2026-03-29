Иран разрешил 20 кораблям Пакистана пройти через Ормузский пролив, - CNN

Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив.

Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Пакистанские корабли будут проходить через пролив

По словам министра, согласно соглашению, ежедневно через пролив будут проходить два судна.

"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг, 26 марта, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном.

