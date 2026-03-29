РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10132 посетителя онлайн
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 554 2

Иран разрешил 20 кораблям Пакистана пройти через Ормузский пролив, - CNN

Иран разблокировал проход через Ормузский пролив для пакистанского флота

Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив.

Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Пакистанские корабли будут проходить через пролив 

По словам министра, согласно соглашению, ежедневно через пролив будут проходить два судна.

"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг, 26 марта, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном.

Что предшествовало?

Автор: 

Иран (2609) Пакистан (166) Ормузский пролив (32)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось не так з Трамповою "побєдой над Іраном".
Переможені не контролюють найбільшу нафтову артерію світу.
показать весь комментарий
29.03.2026 07:46 Ответить
Іран дозволив 20 кораблям Пакистану пройти через Ормузьку протоку, - CNN

Ключові слова ІРАН ДОЗВОЛИВ. І Китаю дозволять. Достатньому буде дозволу вочепити на танкері прапор Китаю та інших дружніх Ірану країн?

Если не будут брать - отключим газ (с)

І хто управдом? І хто кому просунув руку у прміжність і хто когокого тримає за "мужеские подвески"?

Світовому поліцейському, - шерифу Трампу, - залишається тільки давати інтер'ю з хорошими новинами ?

https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
показать весь комментарий
29.03.2026 09:28 Ответить
 
 