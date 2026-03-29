Иран разрешил 20 кораблям Пакистана пройти через Ормузский пролив, - CNN
Иран разрешил 20 судам под пакистанским флагом пройти через Ормузский пролив.
Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Пакистанские корабли будут проходить через пролив
По словам министра, согласно соглашению, ежедневно через пролив будут проходить два судна.
"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Дар в соцсетях.
CNN отмечает, что ранее в четверг, 26 марта, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переможені не контролюють найбільшу нафтову артерію світу.
Ключові слова ІРАН ДОЗВОЛИВ. І Китаю дозволять. Достатньому буде дозволу вочепити на танкері прапор Китаю та інших дружніх Ірану країн?
https://www.youtube.com/watch?v=3S9GBi9PCfg
брать- отключим газ (с)
І хто управдом? І хто кому просунув руку у прміжність і хто когокого тримає за "мужеские подвески"?
Світовому поліцейському, - шерифу Трампу, - залишається тільки давати інтер'ю з хорошими новинами ?
