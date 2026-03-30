Украина готова помочь США в разблокировании Ормузского пролива, - Зеленский
Украина готова оказать частичную помощь в разблокировании Ормузского пролива, над чем в настоящее время работают США.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Разблокировка Ормузского пролива
Президент отметил, что в рамках своего визита по странам Ближнего Востока обсуждал потенциальную поддержку Украиной разблокирования Ормузского пролива.
"Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и актуальный для всего мира, ведь существует энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы подробно говорили об этом, мы делились опытом черноморского коридора, как он функционирует", — сказал Зеленский.
Он добавил, что у собеседников было понимание того, что Вооруженным силам Украины удалось эффективно разблокировать торговый путь в Черном море.
Помощь Украины
Президент подчеркнул, что вопросом Ормузского пролива занимаются прежде всего США, и Украина в случае необходимости готова оказать поддержку этим усилиям.
Что касается Ормуза. На мой взгляд, этим занимаются Соединенные Штаты Америки. Мы, безусловно, всегда готовы помогать партнерам", - подчеркнул украинский президент.
- Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Іранський режим не оголошував про відправлення ішакєдов русні разом з інструкторами з запуску та виробництва.
