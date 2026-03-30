Украина готова помочь США в разблокировании Ормузского пролива, - Зеленский

Украина готова оказать частичную помощь в разблокировании Ормузского пролива, над чем в настоящее время работают США.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Разблокировка Ормузского пролива

Президент отметил, что в рамках своего визита по странам Ближнего Востока обсуждал потенциальную поддержку Украиной разблокирования Ормузского пролива.

"Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и актуальный для всего мира, ведь существует энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы подробно говорили об этом, мы делились опытом черноморского коридора, как он функционирует", — сказал Зеленский.

Он добавил, что у собеседников было понимание того, что Вооруженным силам Украины удалось эффективно разблокировать торговый путь в Черном море.

Помощь Украины

Президент подчеркнул, что вопросом Ормузского пролива занимаются прежде всего США, и Украина в случае необходимости готова оказать поддержку этим усилиям.

Что касается Ормуза. На мой взгляд, этим занимаются Соединенные Штаты Америки. Мы, безусловно, всегда готовы помогать партнерам", - подчеркнул украинский президент.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

Что предшествовало?

