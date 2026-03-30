В Иране уже произошла смена режима, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы уже произошла смена режима, и прокомментировал положение дел в новом руководстве страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Трамп подчеркнул, что после ударов, в результате которых были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников, политическая ситуация в стране полностью изменилась.

"Люди, с которыми мы имеем дело, - это совсем другая группа людей… Они очень профессиональны", - заявил он.

Также Трамп повторил утверждение, что Моджтаба Хаменеи, которого он назвал новым верховным лидером Ирана, может быть мертв или тяжело ранен.

"Сын либо мертв, либо в очень плохом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он исчез", - отметил президент США.

Официального подтверждения приведенных Трампом данных пока нет. Его высказывания касаются событий, которые не были публично подтверждены независимыми источниками.

Что предшествовало?

Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов американского плана прекращения войны, переданного через Пакистан. Детали переговоров пока не раскрываются.

