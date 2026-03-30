3 289 23

В Иране уже произошла смена режима, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране якобы уже произошла смена режима, и прокомментировал положение дел в новом руководстве страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Financial Times.

Трамп подчеркнул, что после ударов, в результате которых были ликвидированы верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников, политическая ситуация в стране полностью изменилась.

"Люди, с которыми мы имеем дело, - это совсем другая группа людей… Они очень профессиональны", - заявил он.

Также Трамп повторил утверждение, что Моджтаба Хаменеи, которого он назвал новым верховным лидером Ирана, может быть мертв или тяжело ранен.

"Сын либо мертв, либо в очень плохом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали. Он исчез", - отметил президент США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іран знищив американський радіолокаційний літак на авіабазі в Саудівській Аравії, - Bloomberg

Официального подтверждения приведенных Трампом данных пока нет. Его высказывания касаются событий, которые не были публично подтверждены независимыми источниками.

Что предшествовало?

Трамп заявил, что Иран согласился с большинством пунктов американского плана прекращения войны, переданного через Пакистан. Детали переговоров пока не раскрываются.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують обмежену наземну операцію в Ірані: війська вже перекидають, - Washington Post

Топ комментарии
+13
Трамп бреше - це не сенсація
Сенсація - це коли він скаже правду
30.03.2026 08:26 Ответить
+11
Ждём, пока сменится режим и в США.
30.03.2026 08:25 Ответить
+9
"Потік свідомості" продовжується... Рудий дебіл видає зміну осіб режиму, за зміни самого режиму... Це як перефарбувать "Шевроле", і видавать його за "Мерседес"
30.03.2026 08:30 Ответить
Довбой@б проклятий.🤦
30.03.2026 08:24 Ответить
30.03.2026 08:25 Ответить
і що??прийдуть до влади ті хто не зупинив цю війну,а також махінатори потипу сороса....
30.03.2026 09:32 Ответить
то тебе вже аятолою призначили?
30.03.2026 08:25 Ответить
30.03.2026 08:26 Ответить
але "вхід рубль, а вихід два"
30.03.2026 08:26 Ответить
В Ірані нові очільники - вони професійні і готові мене розірвати - але я теж не пальцем роблений - Трамп
30.03.2026 08:27 Ответить
********* Дони , твоя сделка не сыграла !!! ты БАНКРОТ !!!!(((
30.03.2026 08:29 Ответить
30.03.2026 08:30 Ответить
не сприймайте так цього блазня,мені здається що так і було сплановано,підняти ціни на ресурси та розпалити вогнище війни у арабів втягнувши і єс,і він справляється,мета це економічна криза для тих хто не прийняв його гру в тарифи....
30.03.2026 09:37 Ответить
Ура! А, Зеля может отрапортовать - " В Украине видбувся перехид на литний час" Главное громко и с пафосом!
30.03.2026 08:31 Ответить
Дебіл! 😁 І брехло! То не зміна режиму, а зміна очільника. А режим той сасий - режим аятолл. Це якби у СРСР після смерті Брежнєва і за міну йрго на Андророва теж сказади, що змінився режим. А насправді совіцький режим залишився совіцьким.
30.03.2026 08:31 Ответить
Зате у нас влада "змінилася" ну просто радикально після втечі янукОвоча.
У ВР та на місцях як сиділи мудаки, так і продовжують сидіти. Грубо перефарбувалися для публіки, але ж лишилися таким самим ригоаналівським лайном.
30.03.2026 09:26 Ответить
це відбувається з 1991 року,весь час вибудовували систему розкрадання та знищення країни,всі грамотні управлінці чомусь на пмж всюди крім України,навіть ті кого тут облизують і співають дефирамби,жодного прізвища крім Хмари,В.Чорновола не можу назвати без огиди,всі успішні мільйонери-мільярдери,один народ зубожілий......
30.03.2026 09:43 Ответить
Бо нарід щалишився той самий і змінюватися не хотів - замість Чорновола обрав владою комуніста Кравчука. Не чесно валити все на владу і не відчувати власну відповідальність. Це як міф про хароших рускіх, якими управляє царь-негідник.
30.03.2026 09:57 Ответить
Професійні? І яка ж у них професія? Я думаю - ісламізм.
30.03.2026 08:40 Ответить
Діду якось сцикотно посилати війська для наземної операції. Та і конгрес може замовити обкурених негрів з паяльником, для донесення своєї позиції до сраки великого полководця.
30.03.2026 08:43 Ответить
Купіть дідови льорнету.
30.03.2026 08:48 Ответить
Його цитати стають постійним джерелом шок-контенту для стрічок новин.
30.03.2026 09:13 Ответить
У його альтернативній реальності Вірменія перетворюється на Албанію, Віктор Орбан стає лідером Туреччини, а Крим з чотирьох боків омивається океаном.
30.03.2026 09:14 Ответить
питання-навіщо обирати пристаркуватих дідів,які окрім міазмів нічого не виробляють???
30.03.2026 09:45 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/03/30/8027504/ Думками навиворіт. Психологи про нарцисизм Трампа
30.03.2026 09:16 Ответить
Це у Трампа в голові відбулися зміни, незворотні
30.03.2026 10:11 Ответить
 
 