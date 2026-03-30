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Новини Операція США проти Ірану
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В Ірані вже відбулася зміна режиму, - Трамп

Трамп про зміну режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані нібито вже відбулася зміна режиму та прокоментував стан нового керівництва країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.

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Трамп наголосив, що після ударів, унаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низку високопосадовців, політична ситуація в країні повністю змінилася.

"Люди, з якими ми маємо справу, - це зовсім інша група людей… Вони дуже професійні", - заявив він.

Також Трамп повторив твердження, що Моджтаба Хаменеї, якого він назвав новим верховним лідером Ірану, може бути мертвим або важко пораненим.

"Син або мертвий, або в дуже поганому стані. Ми взагалі нічого про нього не чули. Він зник", - зазначив президент США.

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Офіційного підтвердження наведених Трампом даних наразі немає. Його висловлювання стосуються подій, які не були публічно підтверджені незалежними джерелами.

Що передувало?

Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю пунктів американського плану припинення війни, переданого через Пакистан. Деталі переговорів поки не розкриваються.

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Автор: 

Іран (3582) Трамп Дональд (9065)
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Топ коментарі
+17
Трамп бреше - це не сенсація
Сенсація - це коли він скаже правду
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30.03.2026 08:26 Відповісти
+15
Ждём, пока сменится режим и в США.
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30.03.2026 08:25 Відповісти
+12
"Потік свідомості" продовжується... Рудий дебіл видає зміну осіб режиму, за зміни самого режиму... Це як перефарбувать "Шевроле", і видавать його за "Мерседес"
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30.03.2026 08:30 Відповісти

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