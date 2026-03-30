В Ірані вже відбулася зміна режиму, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірані нібито вже відбулася зміна режиму та прокоментував стан нового керівництва країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю Financial Times.
Трамп наголосив, що після ударів, унаслідок яких було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низку високопосадовців, політична ситуація в країні повністю змінилася.
"Люди, з якими ми маємо справу, - це зовсім інша група людей… Вони дуже професійні", - заявив він.
Також Трамп повторив твердження, що Моджтаба Хаменеї, якого він назвав новим верховним лідером Ірану, може бути мертвим або важко пораненим.
"Син або мертвий, або в дуже поганому стані. Ми взагалі нічого про нього не чули. Він зник", - зазначив президент США.
Офіційного підтвердження наведених Трампом даних наразі немає. Його висловлювання стосуються подій, які не були публічно підтверджені незалежними джерелами.
Що передувало?
Трамп заявив, що Іран погодився з більшістю пунктів американського плану припинення війни, переданого через Пакистан. Деталі переговорів поки не розкриваються.
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