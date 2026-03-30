Іран підтримав більшість умов мирного плану США, – Трамп

Іран погодився з більшістю пунктів американського плану припинення війни, переданого через Пакистан. Деталі переговорів поки не розкриваються.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це президент США Дональд Трамп заявив на борту літака Air Force One.

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"Вони погодилися з більшістю пунктів. Чому б і ні? "Вони погоджуються з нашим планом. Ми висунули 15 вимог… ми ще висунемо кілька додаткових вимог", - зазначив очільник Білого дому.

Трамп заявив, що Іран передав США нафту як підтвердження готовності до домовленостей. За його словами, коли він минулого тижня говорив про "подарунок" від Ірану, ішлося про "десять величезних партій нафти".

"І сьогодні вони дали нам ще один подарунок. Вони дали нам 20 партій нафти, які почнуть відправляти завтра", – сказав американський лідер.

Він додав, що переговори тривають як напряму, так і через посередників:

"У нас дуже хороші зустрічі, як безпосередньо, так і опосередковано, і я думаю, що ми отримуємо (згоду на – ред.) багато дуже важливих пунктів".

Раніше Іран визнав, що отримав через пакистанських посередників вимоги США, однак відкинув їх.

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Що передувало?

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час". "Ми не зацікавлені у тому, щоб бути в Ірані через рік чи два роки. Ми займаємося бізнесом. Ми скоро підемо звідти, і ціни на пальне знову знизяться", – додав він.

План США для Ірану: що відомо?

США запропонували Іран неофіційний план врегулювання, що складається з 15 пунктів і передбачає обмеження ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

Як заявляв, зокрема, Трамп, документ включає три ключові блоки: ядерні обмеження, безпекові зобов’язання та економічні стимули.

Згідно з пропозиціями, Тегеран має знизити рівень збагачення урану, допустити міжнародних інспекторів і відмовитися від розробки ядерної зброї. Також йдеться про обмеження ракетної програми та скорочення впливу в регіоні.

Натомість США допускають поступове зняття санкцій, розблокування активів і відновлення економічної співпраці.

Офіційно повний текст плану не оприлюднений, а Іран раніше заявляв, що не погодиться на жорсткі обмеження без гарантій повного скасування санкцій.

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