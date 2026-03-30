США збільшили військову присутність на Близькому Сході до 50 тис.
Чисельність американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тисяч осіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.
За даними видання, це приблизно на 10 тисяч більше, ніж звичайний рівень присутності США в регіоні. Збільшення контингенту пов’язане з перекиданням додаткових сил, зокрема морських піхотинців і моряків у складі десантної групи корабля USS Tripoli, а також військових 82-ї повітряно-десантної дивізії.
Посилення військової присутності США
Американські війська традиційно розміщені у низці країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, Бахрейн, Ірак, Сирія, Йорданія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт. Раніше їхня чисельність становила близько 40 тисяч, однак на тлі загострення ситуації вона суттєво зросла.
"Збільшення контингенту спрямоване на посилення можливостей США в регіоні", — зазначається у матеріалі.
Крім того, частину військових передислокували для оперативного реагування на потенційні загрози.
Можливі сценарії та оцінки експертів
За інформацією видання, президент США Дональд Трамп розглядає подальші кроки у межах операції, яка триває вже близько місяця. Серед варіантів — розширення військових дій, зокрема встановлення контролю над стратегічними об’єктами в районі Ормузької протоки.
Цей маршрут є критично важливим для світового ринку енергоносіїв, адже через нього проходить значна частина експорту нафти. Наразі його робота ускладнена через дії Ірану у відповідь на удари США та Ізраїлю.
Водночас експерти зазначають, що навіть понад 50 тисяч військових може бути недостатньо для проведення повномасштабної наземної операції проти Ірану.
- Раніше повідомлялося, що переговори США та Ірану можуть відбутися у Пакистані.
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NyTimes.com
Закінчивши навесні 1968 року Вортонську школу бізнесу, будучи придатним до призову у В'єтнамі, він раптово отримав діагноз, який змінив його долю: кісткові нарости на п'ятах.
Діагноз призвів до заповітної 1-річної відстрочки за станом здоров'я, що звільнило його від військової служби, поки Сполучені Штати активно розгортали війська в Південно-Східній Азії. Того року на службу було призвано понад 300 тисяч молодих людей. Ця відстрочка - одна з п'яти, отриманих Трампом під час бойових дій у В'єтнамі. Решта чотири були дані на основі освіти.
Його особистий лікар, який працював з ним протягом тривалого часу, доктор Гарольд Н. Борнштейн, оголосив, що Дональд «не мав жодних значних проблем зі здоров'ям» протягом чотирьох десятиліть, і що, якщо його оберуть президентом, він «стане найздоровішою людиною, коли-небудь обраною на пост президента». Доктор Борнштейн нічого не говорив про проблеми з кістками, але добре пам'ятав той факт, що був вирізаний апендикс, проведений в дитинстві Трампа.
Гарольд Борнштейн, єврейський лікар з Нью-Йорка. Борнштейн «успадкував» Трампа як пацієнта від практики свого батька Джейкоба.