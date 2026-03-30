США збільшили військову присутність на Близькому Сході до 50 тис.

Чисельність американських військових на Близькому Сході перевищила 50 тисяч осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, це приблизно на 10 тисяч більше, ніж звичайний рівень присутності США в регіоні. Збільшення контингенту пов’язане з перекиданням додаткових сил, зокрема морських піхотинців і моряків у складі десантної групи корабля USS Tripoli, а також військових 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Читайте: Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II

Посилення військової присутності США

Американські війська традиційно розміщені у низці країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, Бахрейн, Ірак, Сирія, Йорданія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт. Раніше їхня чисельність становила близько 40 тисяч, однак на тлі загострення ситуації вона суттєво зросла.

"Збільшення контингенту спрямоване на посилення можливостей США в регіоні", — зазначається у матеріалі.

Крім того, частину військових передислокували для оперативного реагування на потенційні загрози.

Читайте: Перенаправлення зброї США для України на Близький Схід не відбувалося, - Зеленський

Можливі сценарії та оцінки експертів

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп розглядає подальші кроки у межах операції, яка триває вже близько місяця. Серед варіантів — розширення військових дій, зокрема встановлення контролю над стратегічними об’єктами в районі Ормузької протоки.

Цей маршрут є критично важливим для світового ринку енергоносіїв, адже через нього проходить значна частина експорту нафти. Наразі його робота ускладнена через дії Ірану у відповідь на удари США та Ізраїлю.

Водночас експерти зазначають, що навіть понад 50 тисяч військових може бути недостатньо для проведення повномасштабної наземної операції проти Ірану.

Раніше повідомлялося, що переговори США та Ірану можуть відбутися у Пакистані.

Читайте: В ОАЕ вимагають компенсації від Ірану за атаки на інфраструктуру, - CNN