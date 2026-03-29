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Новини Візит Зеленського до Йорданії
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Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II

Зеленський провів зустріч з королем Йорданії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави написав у соцмережах.

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За його словами під час зустрічі обговорювали можливе партнерство у сфері безпеки та загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський додав, що Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів, адже з власного досвіду країна знає, що без єдиної системи неможливо повноцінно захистити людей та критичну інфраструктуру.

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Спільний захист та обмін експертизою

"У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися", — зазначив Зеленський.

Президент подякував Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу. Обидві сторони висловили готовність до поглиблення співпраці у безпековій сфері та обміну досвідом у протидії дроново-ракетним загрозам.

  • Раніше в ході візиту до Йорданії Зеленський анонсував важливі зустрічі. "Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив президент.

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візит (1780) Зеленський Володимир (28286) Йорданія (39) Близький Схід (362) дрони (8641)
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Топ коментарі
+16
Дурне знову у турне..
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29.03.2026 21:39 Відповісти
+11
Ішак подорожує. А, що ще робити? Любителі ішака, звісно, потребують дешевої "лапші".
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29.03.2026 21:41 Відповісти
+10
Під час зустрічі з Абдаллою Зеленський розповів, що знайомий з Андрієм Алі Бабою.
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29.03.2026 21:53 Відповісти

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