Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Йорданії Абдаллою II.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава української держави написав у соцмережах.

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За його словами під час зустрічі обговорювали можливе партнерство у сфері безпеки та загальну ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Зеленський додав, що Україна відкрита до спільної роботи для захисту від дроново-ракетних ударів, адже з власного досвіду країна знає, що без єдиної системи неможливо повноцінно захистити людей та критичну інфраструктуру.

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Спільний захист та обмін експертизою

"У нас є ця система, бо вже п’ятий рік повномасштабної війни ми змушені боротися проти постійних російських ударів із використанням, зокрема, іранських дронів. І дуже важливо, щоб ті, кому ми пропонуємо свою експертизу, могли й нам допомогти посилитися", — зазначив Зеленський.

Президент подякував Його Величності за зустріч та відкритість до діалогу. Обидві сторони висловили готовність до поглиблення співпраці у безпековій сфері та обміну досвідом у протидії дроново-ракетним загрозам.

Раніше в ході візиту до Йорданії Зеленський анонсував важливі зустрічі Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив президент.

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