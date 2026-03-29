РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9018 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в Иорданию
1 177 10

Зеленский провел встречу с королем Иордании Абдаллой II

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Иордании Абдаллой II.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, во время встречи обсуждали возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Зеленский добавил, что Украина открыта к совместной работе по защите от дроново-ракетных ударов, ведь из собственного опыта страна знает, что без единой системы невозможно полноценно защитить людей и критическую инфраструктуру.

Совместная защита и обмен экспертизой

"У нас есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов. И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь укрепиться", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Его Величество за встречу и открытость к диалогу. Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности и обмену опытом в противодействии дроново-ракетным угрозам.

  • Ранее в ходе визита в Иорданию Зеленский анонсировал важные встречи."Сегодня в Иордании. Самое главное — безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад", — отметил президент.

Автор: 

визит Зеленский Владимир Иордания Ближний Восток дроны
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Дурне знову у турне..
показать весь комментарий
29.03.2026 21:39 Ответить
+4
Цікаво, а Зе дарить їм айпеди , як королю Чарльзу? Досить неординарний хід
показать весь комментарий
29.03.2026 21:35 Ответить
+4
Ішак подорожує. А, що ще робити? Любителі ішака, звісно, потребують дешевої "лапші".
показать весь комментарий
29.03.2026 21:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Нє царскоЄ ето дЄло с айпЬЄдамі ковиряЦЦА
показать весь комментарий
29.03.2026 21:59 Ответить
показать весь комментарий
Вумне на цензоре херню несе
показать весь комментарий
29.03.2026 22:49 Ответить
показать весь комментарий
Так то дійсно король, чи знову прибиральника найняли за сто баксів?
показать весь комментарий
29.03.2026 21:44 Ответить
Під час зустрічі з Абдаллою Зеленський розповів, що знайомий з Андрієм Алі Бабою.
показать весь комментарий
29.03.2026 21:53 Ответить
ЛІДОР провів чергову закордонну зустріч з черговим королем.

А на Неньку йде черговий нальот сотен мацковитських шахедів, і не тільки шахедів ... КОЖНОМУ СВОЄ!

Бажаю відвідувачам Цензора тихої ночі ... як у ЛІДОРА в Іорданії!
показать весь комментарий
29.03.2026 21:54 Ответить
показать весь комментарий
29.03.2026 21:55 Ответить
Прикувати вже на Банковій його треба.

А посіпак - по інших містах України.
показать весь комментарий
29.03.2026 22:09 Ответить
 
 