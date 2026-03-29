Зеленский провел встречу с королем Иордании Абдаллой II
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Иордании Абдаллой II.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в соцсетях.
По его словам, во время встречи обсуждали возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.
Зеленский добавил, что Украина открыта к совместной работе по защите от дроново-ракетных ударов, ведь из собственного опыта страна знает, что без единой системы невозможно полноценно защитить людей и критическую инфраструктуру.
Совместная защита и обмен экспертизой
"У нас есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов. И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь укрепиться", — отметил Зеленский.
Президент поблагодарил Его Величество за встречу и открытость к диалогу. Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности и обмену опытом в противодействии дроново-ракетным угрозам.
- Ранее в ходе визита в Иорданию Зеленский анонсировал важные встречи."Сегодня в Иордании. Самое главное — безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад", — отметил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А на Неньку йде черговий нальот сотен мацковитських шахедів, і не тільки шахедів ... КОЖНОМУ СВОЄ!
Бажаю відвідувачам Цензора тихої ночі ... як у ЛІДОРА в Іорданії!
А посіпак - по інших містах України.