Зеленский провел встречу с королем Иордании Абдаллой II

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Иордании Абдаллой II.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава украинского государства написал в соцсетях.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, во время встречи обсуждали возможное партнерство в сфере безопасности и общую ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Зеленский добавил, что Украина открыта к совместной работе по защите от дроново-ракетных ударов, ведь из собственного опыта страна знает, что без единой системы невозможно полноценно защитить людей и критическую инфраструктуру.

Читайте также: Зеленский предложил площадки для мирных переговоров: "Где угодно, кроме РФ и Беларуси"

Совместная защита и обмен экспертизой

"У нас есть эта система, потому что уже пятый год полномасштабной войны мы вынуждены бороться против постоянных российских ударов с использованием, в частности, иранских дронов. И очень важно, чтобы те, кому мы предлагаем свою экспертизу, могли и нам помочь укрепиться", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Его Величество за встречу и открытость к диалогу. Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности и обмену опытом в противодействии дроново-ракетным угрозам.

Ранее в ходе визита в Иорданию Зеленский анонсировал важные встречи."Сегодня в Иордании. Самое главное — безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад", — отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ делала спутниковые снимки авиабазы США в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана, — Зеленский