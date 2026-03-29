Зеленский прибыл с официальным визитом в Иорданию. ВИДЕО
Сегодня, 29 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад", – отметил президент.
Также Зеленский сообщил о важных встречах.
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Однозначно, безпека Йорданії - одна з пріорітетних цілей діяльності президента країни, яка веде смертельну боротьбу за власне існування.