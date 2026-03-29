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Новости Видео Визит Зеленского в Иорданию
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Зеленский прибыл с официальным визитом в Иорданию. ВИДЕО

Сегодня, 29 марта, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Иорданию.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в Иордании. Самое главное – безопасность, и важно, чтобы все партнеры прилагали к этому необходимые усилия. Украина вносит свой вклад", – отметил президент.

Также Зеленский сообщил о важных встречах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с королем Иордании: Европа и Ближний Восток должны координироваться

Автор: 

Зеленский Владимир (24749) Иордания (40)
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Топ комментарии
+13
Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок Джерело: https://censor.net/ua/v3607754

Однозначно, безпека Йорданії - одна з пріорітетних цілей діяльності президента країни, яка веде смертельну боротьбу за власне існування.
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29.03.2026 16:22 Ответить
+11
Наступний візит Ізраїль треба провідати міндіча ,коли ворог цілодобово атакує шахедами Україну убиває дітей цей горе президент відправляє кращих спеціалістів на Близький Схід ,чи тебе неука Україна не хвилює ?
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29.03.2026 16:43 Ответить
+10
Безтолкове чмо безтолку вештається світом за народний кошт, імітуючи "потужну" діяльність. З цим обкуреним мудаком ніхто і срати не хоче на одному гектарі, а воно намагаючись лізе в очі, як гімняна муха.
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29.03.2026 16:37 Ответить

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