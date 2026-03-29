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Новини Відео Візит Зеленського до Йорданії
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Зеленський прибув з офіційним візитом до Йорданії. ВIДЕО

Сьогодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Йорданії.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив президент.

Також Зеленський повідомив про важливі зустрічі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Королем Йорданії: Європа та Близьких Схід мають координуватися

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Йорданія (39)
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Топ коментарі
+13
Найголовніше - безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок Джерело: https://censor.net/ua/v3607754

Однозначно, безпека Йорданії - одна з пріорітетних цілей діяльності президента країни, яка веде смертельну боротьбу за власне існування.
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29.03.2026 16:22 Відповісти
+11
Наступний візит Ізраїль треба провідати міндіча ,коли ворог цілодобово атакує шахедами Україну убиває дітей цей горе президент відправляє кращих спеціалістів на Близький Схід ,чи тебе неука Україна не хвилює ?
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29.03.2026 16:43 Відповісти
+10
Безтолкове чмо безтолку вештається світом за народний кошт, імітуючи "потужну" діяльність. З цим обкуреним мудаком ніхто і срати не хоче на одному гектарі, а воно намагаючись лізе в очі, як гімняна муха.
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29.03.2026 16:37 Відповісти

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