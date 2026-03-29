Зеленський прибув з офіційним візитом до Йорданії. ВIДЕО
Сьогодні, 29 березня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Йорданії.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Йорданії. Найголовніше – безпека, і важливо, щоб усі партнери докладали до цього необхідних зусиль. Україна робить свій внесок", - зазначив президент.
Також Зеленський повідомив про важливі зустрічі.
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Однозначно, безпека Йорданії - одна з пріорітетних цілей діяльності президента країни, яка веде смертельну боротьбу за власне існування.