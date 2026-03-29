РФ делала спутниковые снимки авиабазы США в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана, - Зеленский
Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы в Саудовской Аравии за несколько дней до того, как Иран нанес по ней удар. В результате удара пострадали американские военные.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ предоставляет разведданные Ирану
Зеленский заявил, что он на 100% уверен, что Россия делится разведданными с Ираном, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.
"Я думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы помогать иранцам. И я не верю, я знаю, что они делятся информацией. Помогают ли они иранцам? Конечно. На сколько процентов? На сто процентов", - сказал глава государства.
Он отметил, что, исходя из опыта Украины, повторная съемка Россией объектов в течение нескольких дней является признаком планирования атаки.
"Мы знаем, что если они (россияне, — ред.) делают снимки один раз, они готовятся. Если они делают снимки во второй раз, это как симуляция. В третий раз это означает, что через один-два дня они будут атаковать", — сказал Зеленский.
Что предшествовало
- Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
- Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.
оце, найпотужник....
Уявляю як верещать щасливі ватани у соцмережах ..
Вже все вказує на:
- як мінімум неадекватність містера Тромпа
- його байдужість до дій стратегічного ворога проти Америки.
"Я думаю,(оце так здивував😳)що Росія зацікавлена в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю, я знаю, (🤔?)що вони діляться інформацією. Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків",- сказав глава держави.