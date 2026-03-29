РФ делала спутниковые снимки авиабазы США в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана, - Зеленский

Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы в Саудовской Аравии за несколько дней до того, как Иран нанес по ней удар. В результате удара пострадали американские военные.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ предоставляет разведданные Ирану

Зеленский заявил, что он на 100% уверен, что Россия делится разведданными с Ираном, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы помогать иранцам. И я не верю, я знаю, что они делятся информацией. Помогают ли они иранцам? Конечно. На сколько процентов? На сто процентов", - сказал глава государства.

Он отметил, что, исходя из опыта Украины, повторная съемка Россией объектов в течение нескольких дней является признаком планирования атаки.

"Мы знаем, что если они (россияне, — ред.) делают снимки один раз, они готовятся. Если они делают снимки во второй раз, это как симуляция. В третий раз это означает, что через один-два дня они будут атаковать", — сказал Зеленский.

Читайте также: Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, — Зеленский

Что предшествовало

Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.

Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Читайте также: Спутники РФ в интересах Ирана проводят съемку стратегических объектов США на Ближнем Востоке, - Зеленский