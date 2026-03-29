РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11542 посетителя онлайн
Новости Сотрудничество РФ и Ирана
1 328 17

РФ делала спутниковые снимки авиабазы США в Саудовской Аравии за несколько дней до удара Ирана, - Зеленский

Россия шпионила за авиабазой США в Саудовской Аравии перед ударом Ирана

Россия трижды делала спутниковые снимки американской авиабазы в Саудовской Аравии за несколько дней до того, как Иран нанес по ней удар. В результате удара пострадали американские военные.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ предоставляет разведданные Ирану

Зеленский заявил, что он на 100% уверен, что Россия делится разведданными с Ираном, чтобы помочь Тегерану атаковать американские войска на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что Россия заинтересована в том, чтобы помогать иранцам. И я не верю, я знаю, что они делятся информацией. Помогают ли они иранцам? Конечно. На сколько процентов? На сто процентов", - сказал глава государства.

Он отметил, что, исходя из опыта Украины, повторная съемка Россией объектов в течение нескольких дней является признаком планирования атаки.

"Мы знаем, что если они (россияне, — ред.) делают снимки один раз, они готовятся. Если они делают снимки во второй раз, это как симуляция. В третий раз это означает, что через один-два дня они будут атаковать", — сказал Зеленский.

Что предшествовало

  • Напомним, что накануне Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.
  • Также в МИД Германии обвинили Россию в помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.

Автор: 

Зеленский Владимир (23799) Иран (2615) россия (97005) Саудовская Аравия (359) спутник (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Безтолкове чмо демонструє свою "обізнаність", не здогадуючись, що це відомо усім і давно. Ну, треба ж заповнити чимось пустоту, доки підсунуть ще щось.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:14 Ответить
буданов все знає...і про каву і про шашлики.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:14 Ответить
зелена кончена гніда не бачила загрози вторгнення, зате бачить зі супутника притули, більше, ніж маск зі своєю мережею над планетою?
оце, найпотужник....
показать весь комментарий
29.03.2026 17:14 Ответить
Не просто атаковал. но и уничтожил самолет ДРЛО E-3 Sentry. Хорошо хоть погибших нет(вроде бы)
показать весь комментарий
29.03.2026 17:17 Ответить
... знатно раз'*****..
Уявляю як верещать щасливі ватани у соцмережах ..
Вже все вказує на:
- як мінімум неадекватність містера Тромпа
- його байдужість до дій стратегічного ворога проти Америки.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:25 Ответить
Трампа цим не проб"єш - в нього слонова шкіра
показать весь комментарий
29.03.2026 17:34 Ответить
Трмп сказав, що це було лише "фото на пам'ять" і що ніщо не може завадити його "чудовим відносинам" з ПТН...
показать весь комментарий
29.03.2026 17:46 Ответить
Ці знімки робив будь-який пролітає над цим районом супутник. Це їхня робота. І напевно цих прольотів були десятки на добу. Просто пояснення. З кацапів провини не знімаю.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:36 Ответить
Але не знав, що у русні є супутники. Думав, що це пропаганда. Начебто всі ракети там падають.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:38 Ответить
А в 21 / 22 роках був сліпий, глухий коли привів Україну до прірви, а зараз розпатякався? Згінь . Дістав.
показать весь комментарий
29.03.2026 17:42 Ответить
Ти президент України чи Ізраїлю? До чого ці потуги? Ти як невловимий Джо, Україною займайся бестолоч чи йди с посади, довільняйся до лав Ізраїльських військ і хоч 1000 відосиків в день викладуй
показать весь комментарий
29.03.2026 17:47 Ответить
Зеленський: "Розвідка мені повідомила, що з суботи на неділю потрібно перевести годинник на годину вперед, а місяць квітень має 30 днів".
показать весь комментарий
29.03.2026 18:13 Ответить
Откуда он может знать,пафосная мародерная тварь.нет в Украине систем наблюдения за спутниками .
показать весь комментарий
29.03.2026 18:14 Ответить
Цитати великих людей!

"Я думаю,(оце так здивував😳)що Росія зацікавлена ​​в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю, я знаю, (🤔?)що вони діляться інформацією. Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків",- сказав глава держави.
показать весь комментарий
29.03.2026 18:33 Ответить
Ще раніше, росіяни запустили декілька іранських супутників.
показать весь комментарий
29.03.2026 18:42 Ответить
Он похож на маленького ябеду.
показать весь комментарий
29.03.2026 18:43 Ответить
 
 