Спутники РФ в интересах Ирана проводят съемку стратегических объектов США на Ближнем Востоке, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.

Об этом он сказал во время Zoom-конференции с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

Спутники РФ проводят съемку

"Когда меня нет в Украине, я ежедневно получаю данные разведки в онлайн-формате. Сегодня утром был доклад о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемку военных объектов США на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", — рассказал глава государства.

В частности, по словам Зеленского, 24 марта спутники РФ сняли американо-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане.

Также РФ осуществляла съемку международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.

А 25 марта россияне проводили съемку авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии.

26 марта – нефтегазового месторождения Шайбах (Саудовская Аравия), авиабазы Инджирлик (Турция) и авиабазы Аль-Удейд (Катар).

Необходимость давления на РФ

"В этом списке нет объектов Украины. Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американо-британские базы и т. д.? Когда в Украине проводится съемка объектов, мы всегда знаем, что их нужно прикрывать, потому что прорабатывается операция по их уничтожению. Энерго- и водоснабжение, военные объекты и т. д. Все знают, для чего повторная съемка, – они готовятся. Если "руские" это делают, как можно снимать санкции?" – задался вопросом президент.

Зеленский подчеркнул, что на страну-агрессора необходимо оказывать давление.

"А снятие санкций – это точно не давление. Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы наносить удары по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают", – сказал глава государства.

