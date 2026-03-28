Спутники РФ в интересах Ирана проводят съемку стратегических объектов США на Ближнем Востоке, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия осуществляет спутниковую съемку военных и энергетических объектов США и стран Ближнего Востока в интересах Ирана.

Об этом он сказал во время Zoom-конференции с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ.

"Когда меня нет в Украине, я ежедневно получаю данные разведки в онлайн-формате. Сегодня утром был доклад о том, что российские спутники в интересах Ирана осуществили съемку военных объектов США на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива", — рассказал глава государства.

В частности, по словам Зеленского, 24 марта спутники РФ сняли американо-британскую базу Диего-Гарсия на острове Чагос в Индийском океане. 

  • Также РФ осуществляла съемку международного аэропорта Кувейта и части территории нефтяного промысла на базе месторождения Большой Бурган.
  • А 25 марта россияне проводили съемку авиабазы Принц Султан в Саудовской Аравии.
  • 26 марта – нефтегазового месторождения Шайбах (Саудовская Аравия), авиабазы Инджирлик (Турция) и авиабазы Аль-Удейд (Катар).

Необходимость давления на РФ 

"В этом списке нет объектов Украины. Но кто кому помогает, снимая санкции с агрессора, который ежедневно зарабатывает деньги, передает соответствующую информацию об атаках на американские, ближневосточные, британские, американо-британские базы и т. д.? Когда в Украине проводится съемка объектов, мы всегда знаем, что их нужно прикрывать, потому что прорабатывается операция по их уничтожению. Энерго- и водоснабжение, военные объекты и т. д. Все знают, для чего повторная съемка, – они готовятся. Если "руские" это делают, как можно снимать санкции?" – задался вопросом президент.

Зеленский подчеркнул, что на страну-агрессора необходимо оказывать давление. 

"А снятие санкций – это точно не давление. Получается странно. Снимаются санкции, а агрессор передает информацию, чтобы наносить удары по объектам, в частности, тех стран, которые говорят о снятии санкций или уже их снимают", – сказал глава государства.

Побачив через супутник Притули
28.03.2026 20:56 Ответить
Він то як знає?
28.03.2026 20:52 Ответить
Якими ж вдячними повинні бути спецслужби інших країн за таку «цінну секретну інформацію»!
28.03.2026 20:54 Ответить
Ну і шо...
У Фашингтоні не бачать проблеми...
Байдин же ж теж якісь там щнімки скпутників передавав... жерьві агресії але ж "какаяразніца?"
28.03.2026 20:53 Ответить
Якими ж вдячними повинні бути спецслужби інших країн за таку «цінну секретну інформацію»!
28.03.2026 20:54 Ответить
Потрібно сповістити Трампу---наша розвідка краще знає,що робиться
28.03.2026 20:55 Ответить
Нема ніяких рускіх! Є русскіє!
28.03.2026 20:55 Ответить
російські
28.03.2026 21:03 Ответить
Вони себе російські називають?
28.03.2026 21:04 Ответить
це найближчий аналог "русских"
28.03.2026 21:14 Ответить
Це з тієї ж опери, що російський цар Микола.
28.03.2026 21:21 Ответить
Сподіваюсь - в США про це знають ? Тромбу на це пофігу , але можливо американцям не пофігу ?
28.03.2026 20:56 Ответить
Зеля, рудий півень )(ер публічно поклав на тебе особисто і на Україну. Ти краще про своїх карлсонів та покладистих гебешників, незамінного генпридурка щось заяви.
28.03.2026 20:56 Ответить
Тобі ж Трамп відповів - нам сіренєво - путлєр хороший хлопець
28.03.2026 21:00 Ответить
Ну тут вовка зачьотно атриваєцца !!! Трамп не витримав послав Рубіо заткнути йому рота , назвавши брехуном))

То лі ісчо ці шоумени навалаяють один одному - поскетчують вдоваль!
Й головне - поки що я бачу як 2:0 на користь преза України

Перший навіть не гол був , а само влетіло трампу від Рубіо - бо тепер значить вони не зможуть вимагати Донбас в обмін на гарантіїї безпеки? ( случаааайнааа?)
Другий - це вже чистий гол від зешоумена - як друг хйло вибває американських солдатів руками іранців .
28.03.2026 21:11 Ответить
Ага, вовка атриваєцца...шашлики майські в дупу не муляють?
28.03.2026 21:37 Ответить
У мене склалося враження що ми зараз у 3 частині серіалу 'слуга народу' де голбородько рятує арабських шейхів від злих аятол
28.03.2026 21:05 Ответить
Якщо паде Ізраїль, то що буде з Міндічем та Шугарменом? Так отож
28.03.2026 21:10 Ответить
Скажуть, що вони араби...дєлов кучя...
28.03.2026 21:23 Ответить
В третій частині Слуги народу йому зроблять колумбійську краватку, бо дуже став патякати багато, ніби намагається змагатися з Тромбом.
28.03.2026 21:15 Ответить
Одне питання: де супутник придули?
28.03.2026 21:11 Ответить
Всі так звані "спец служби " світу , (або майже всі ) працюють на одну головну спецслужбу, можливо, що на спецслужбу Ватикану. (?)
Це , як всі комерційні банки в будь , який країні підпорядковуються національним банкам, а національні банки підпорядковуються світовому банку.
Тобто все, що зараз робиться в світі - це велика вистава для населення і проти цього населення .
28.03.2026 21:11 Ответить
ха ха ха,тіпа америкоси цього не знають
28.03.2026 21:15 Ответить
Все рівно Трамп поважає не тебе,а Ху...ла.
28.03.2026 21:19 Ответить
"Коли мене немає в Україні, я щодня отримую дані розвідки в онлайн-форматі.

І шо то тобі дає безтолковому!?
28.03.2026 21:21 Ответить
Лапти крадуть унітази. Звідки у них супутники?
28.03.2026 21:21 Ответить
Не лапті, а підараси. Чи ти не вважаєш русскіх підарасамі?
28.03.2026 21:25 Ответить
Лідор в кожній сраці затичка.
28.03.2026 21:22 Ответить
 
 