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Новини Тиск на Росію Співпраця РФ та Ірану
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Супутники РФ в інтересах Ірану проводять зйомку стратегічних об’єктів США на Близькому Сході, - Зеленський

Зеленський заявив, що супутники РФ шпигують за об’єктами США для Ірану

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.

Про це він сказав під час zoom-конференції з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Супутники РФ проводять зйомку 

"Коли мене немає в Україні, я щодня отримую дані розвідки в онлайн-форматі. Сьогодні вранці була доповідь про те, що російські супутники в інтересах Ірану здійснили зйомки військових об’єктів США на Близькому Сході та в регіоні Затоки",- розповів глава держави.

Зокрема, за словами Зеленського, 24 березня супутники РФ зняли американсько-британську базу Дієго-Гарсія на острові Чагос в Індійському океані. 

  • Також РФ здійснювала зйомку міжнародного аеропорту Кувейту й частини території нафтового промислу на базі родовища Великий Бурган.
  • А 25 березня росіяни проводили зйомку авіабази Принц Султан у Саудівській Аравії.
  • 26 березня – нафтогазового родовища Шайбах (Саудівська Аравія), авіабази Інджирлік (Туреччина) та авіабази Аль-Удейд (Катар).

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Необхідність тиску на РФ 

"У цьому списку немає об’єктів України. Але хто кому допомагає, знімаючи санкції з агресора, який щоденно заробляє гроші, передає відповідну інформацію щодо атак на американські, близькосхідні, британські, американсько-британські бази тощо? Коли в Україні проводиться зйомка об’єктів, ми завжди знаємо, що їх треба прикривати, тому що пропрацьовується операція щодо їх знищення. Енерго- та водопостачання, військові обʼєкти тощо. Всі знають, для чого повторна зйомка, – вони готуються. Якщо "рускіє" це роблять, як можна знімати санкції?", - задався питанням президент.

Зеленський наголосив, що на країну-агресора необхідно тиснути. 

"А зняття санкцій – це точно не тиск. Виходить дивно. Знімаються санкції, а агресор передає інформацію, щоб бити по об’єктах, зокрема, тих країн, які говорять про зняття санкцій або вже їх знімають", - сказав очільник держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Іран (3576) росія (70750) супутник (342)
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Топ коментарі
+15
Побачив через супутник Притули
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28.03.2026 20:56 Відповісти
+10
Він то як знає?
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28.03.2026 20:52 Відповісти
+9
Якими ж вдячними повинні бути спецслужби інших країн за таку «цінну секретну інформацію»!
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28.03.2026 20:54 Відповісти

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