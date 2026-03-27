РФ допомагає Ірану визначити цілі для ударів: Путін хоче відвернути увагу від України, - Вадефуль

У МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль журналістам на зустрічі G7 у Франції.

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Що відомо

За словами Вадефуля, таким чином російський диктатор Володимир Путін сподівається використати війну в Ірані як відволікаючий маневр від свого нападу на Україну.

Міністр також зазначив, що спілкувався з держсекретарем США Марко Рубіо і виклав йому позицію Німеччини щодо готовності взяти участь у стабілізації ситуації в Ормузькій протоці після завершення бойових дій.

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Розрахунок Путіна

"Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні", – сказав Вадефуль.

Він наголосив, що цей розрахунок не повинен спрацювати.

"Ми дуже чітко бачимо, наскільки тісно переплетені ці два конфлікти. Росія, очевидно, підтримує Іран інформацією про потенційні цілі", - додав він.

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Що передувало?

Видання Financial Times днями повідомило, що Росія майже завершила передачу Ірану безпілотників, медикаментів і продовольства. Поставки планують закрити до кінця березня.