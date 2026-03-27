РФ помогает Ирану определять цели для ударов: Путин хочет отвлечь внимание от Украины, - Вадефуль
В МИД Германии обвинили Россию в оказании помощи Ирану в определении потенциальных целей для ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль журналистам на встрече G7 во Франции.
Что известно
По словам Вадефуля, таким образом российский диктатор Владимир Путин надеется использовать войну в Иране как отвлекающий маневр от своего нападения на Украину.
Министр также отметил, что общался с госсекретарем США Марко Рубио и изложил ему позицию Германии относительно готовности принять участие в стабилизации ситуации в Ормузском проливе после завершения боевых действий.
Расчет Путина
"Путин цинично надеется, что эскалация на Ближнем Востоке отвлечет наше внимание от его преступлений в Украине", - сказал Вадефуль.
Он подчеркнул, что этот расчет не должен сработать.
"Мы очень четко видим, насколько тесно переплетены эти два конфликта. Россия, очевидно, поддерживает Иран информацией о потенциальных целях", - добавил он.
Что предшествовало?
Издание Financial Times на днях сообщило, что Россия почти завершила передачу Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Поставки планируют завершить до конца марта.
