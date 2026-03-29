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Новини Співпраця РФ та Ірану
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РФ робила супутникові знімки авіабази США в Саудівській Аравії за кілька днів до удару Ірану, - Зеленський

Росія шпигувала за авіабазою США в Саудівській Аравії перед ударом Ірану

Росія тричі робила супутникові знімки американської авіабази в Саудівській Аравії за кілька днів до того, як Іран її атакував. Внаслідок удару постраждали американські військові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ надає розвіддані Ірану

Зеленський заявив, що він на 100% впевнений, що Росія ділиться розвідданими з Іраном, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

"Я думаю, що Росія зацікавлена ​​в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю, я знаю, що вони діляться інформацією. Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків",- сказав глава держави.

Він зазначив, що, виходячи з досвіду України, повторне фотографування Росією об'єктів протягом кількох днів є ознакою планування атаки.

"Ми знаємо, що якщо вони (росіяни, - ред.) роблять знімки один раз, вони готуються. Якщо вони роблять знімки вдруге, це як симуляція. Втретє це означає, що через один-два дні вони атакуватимуть",- сказав Зеленський.

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Що передувало

  • Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.
  • Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

Читайте також: Супутники РФ в інтересах Ірану проводять зйомку стратегічних об’єктів США на Близькому Сході, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28272) Іран (3576) росія (70750) Саудівська Аравія (623) супутник (342)
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Топ коментарі
+17
зелена кончена гніда не бачила загрози вторгнення, зате бачить зі супутника притули, більше, ніж маск зі своєю мережею над планетою?
оце, найпотужник....
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29.03.2026 17:14 Відповісти
+12
Безтолкове чмо демонструє свою "обізнаність", не здогадуючись, що це відомо усім і давно. Ну, треба ж заповнити чимось пустоту, доки підсунуть ще щось.
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29.03.2026 17:14 Відповісти
+9
А в 21 / 22 роках був сліпий, глухий коли привів Україну до прірви, а зараз розпатякався? Згінь . Дістав.
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29.03.2026 17:42 Відповісти

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