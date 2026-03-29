РФ робила супутникові знімки авіабази США в Саудівській Аравії за кілька днів до удару Ірану, - Зеленський

Росія тричі робила супутникові знімки американської авіабази в Саудівській Аравії за кілька днів до того, як Іран її атакував. Внаслідок удару постраждали американські військові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ надає розвіддані Ірану

Зеленський заявив, що він на 100% впевнений, що Росія ділиться розвідданими з Іраном, щоб допомогти Тегерану атакувати американські війська на Близькому Сході.

"Я думаю, що Росія зацікавлена ​​в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю, я знаю, що вони діляться інформацією. Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків",- сказав глава держави.

Він зазначив, що, виходячи з досвіду України, повторне фотографування Росією об'єктів протягом кількох днів є ознакою планування атаки.

"Ми знаємо, що якщо вони (росіяни, - ред.) роблять знімки один раз, вони готуються. Якщо вони роблять знімки вдруге, це як симуляція. Втретє це означає, що через один-два дні вони атакуватимуть",- сказав Зеленський.

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Що передувало

Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснює супутникову зйомку військових й енергетичних об'єктів США та країн Близького Сходу в інтересах Ірану.

Також у МЗС Німеччини звинуватили Росію у допомозі Ірану визначати потенційні цілі для ударів.

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