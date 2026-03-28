Перенаправлення зброї США для України на Близький Схід не відбувалося, - Зеленський
Україна не отримувала сигналів про перенаправлення зброї на Близький Схід, однак не відомо, що буде далі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час zoom-конференції з журналістами в Катарі.
Що відомо
"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалось. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Зокрема, довготривалість війни, гадаю, буде рішучим фактором в такому питанні. Надіюсь, що не буде відповідних кроків", - зазначив Зеленський.
Він наголосив, що українська сторона розуміє, який об'єм зброї застосовують США у конфлікті з Іраном, а також знає, що має Іран і чого ця країна потребує від Росії.
Сигналів не було
"Усе це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході. Надіємося, що пакети не будуть переправлені. Сигналів не було", - сказав він.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.
- Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.
- Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.
- Водночас Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не перенаправляв зброю для України на Близький Схід, однак може це зробити.
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