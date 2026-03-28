Перенаправлення зброї США для України на Близький Схід не відбувалося, - Зеленський

Україна не отримувала сигналів про перенаправлення зброї на Близький Схід, однак не відомо, що буде далі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час zoom-конференції з журналістами в Катарі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

"Що стосується перенаправлення зброї, відповідних речей не відбувалось. Я не можу вам сказати, як буде далі. Я думаю, що це залежить від багатьох факторів. Зокрема, довготривалість війни, гадаю, буде рішучим фактором в такому питанні. Надіюсь, що не буде відповідних кроків", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що українська сторона розуміє, який об'єм зброї застосовують США у конфлікті з Іраном, а також знає, що має Іран і чого ця країна потребує від Росії.

Також читайте: США попереджають союзників про можливу затримку постачань зброї Україні на тлі війни з Іраном, - Politico

Сигналів не було

"Усе це речі, які впливають на подальший розвиток подій як в Україні, так і на Близькому Сході. Надіємося, що пакети не будуть переправлені. Сигналів не було", - сказав він.

Також читайте: Трамп про перенаправлення зброї з України на Близький Схід: США постійно це роблять, це не наша війна

Що передувало?