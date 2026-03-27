США попереджають союзників про можливу затримку постачань зброї Україні на тлі війни з Іраном, - Politico

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа почали попереджати країни про те, що постачання американської зброї в Україну можуть бути перервані в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні проти Ірану.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі обговорень

За словами трьох європейських чиновників, обізнаних з перемовинами, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів — особливо перехоплювачів ППО Patriot — можуть бути перервані. За словами двох із цих чиновників, держсекретар Марко Рубіо планував обговорити це з союзниками на зустрічі міністрів закордонних справ G7 поблизу Парижа в п’ятницю.

Це попередження пролунало на тлі побоювань європейських та азіатських країн, що США перенаправлять зброю, яку вони вже придбали, для поповнення своїх запасів, що скорочуються. І це загрожує зірвати ключову програму для України, в рамках якої союзники купують зброю у США для Києва.

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За словами одного з європейських чиновників, принаймні деякі союзники "отримали запевнення" від США, що ці поставки, в рамках ініціативи, відомої як "Список пріоритетних потреб України" (PURL), не були перенаправлені. "Це, звичайно, нічого не говорить про майбутнє".

Занепокоєння в європейських столицях посилилося після того, як у четвер видання The Washington Post повідомило, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення зброї з цієї ініціативи для поповнення запасів США на тлі війни з Іраном.

Реакція України та НАТО

Водночас, за словами речника МЗС України Георгія Тихого, держсекретар США Марко Рубіо не інформував главу МЗС України Андрія Сибігу під час їх двосторонньої зустрічі на полях зустрічі G7 про майбутні зриви у поставках в межах ініціативи PURL. Тихий відмовився надати додаткові подробиці їхнього спілкування.

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Інші європейські чиновники заспокоїлися тим, що затримки з поставками не відбудуться одразу, особливо після того, як речниця Білого дому Кароліна Левітт заявила цього тижня, що американські збройні сили "дуже близькі" до досягнення своїх цілей в Ірані.

Перенаправлення поставок за програмою PURL до країн Перської затоки буде "неприйнятним", сказав один із дипломатів НАТО. Хоча вплив "залежатиме від затримки" для кожного типу обладнання, наслідки можуть бути "катастрофічними", зазначив він.

Нагадаємо, напередодні американський президент Дональд Трамп не заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США розглядають можливість перенаправлення частини зброї, призначеної для України, на Близький Схід.

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