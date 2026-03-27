США предупреждают союзников о возможной задержке поставок оружия Украине на фоне войны с Ираном, - Politico

Представители администрации президента США Дональда Трампа начали предупреждать страны о том, что поставки американского оружия в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон уделяет приоритетное внимание его использованию в войне против Ирана.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Детали обсуждений

По словам трех европейских чиновников, осведомленных о переговорах, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов — особенно перехватчиков ПВО Patriot — могут быть прерваны. По словам двух из этих чиновников, госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить это с союзниками на встрече министров иностранных дел G7 недалеко от Парижа в пятницу.

Это предупреждение прозвучало на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США перенаправят оружие, которое они уже приобрели, для пополнения своих сокращающихся запасов. И это грозит сорвать ключевую программу для Украины, в рамках которой союзники покупают оружие у США для Киева.

По словам одного из европейских чиновников, по крайней мере некоторые союзники "получили заверения" от США, что эти поставки, в рамках инициативы, известной как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), не были перенаправлены. "Это, конечно, ничего не говорит о будущем".

Беспокойство в европейских столицах усилилось после того, как в четверг издание The Washington Post сообщило, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия из этой инициативы для пополнения запасов США на фоне войны с Ираном.

Реакция Украины и НАТО

В то же время, по словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, госсекретарь США Марко Рубио не информировал главу МИД Украины Андрея Сибигу во время их двусторонней встречи на полях саммита G7 о предстоящих сбоях в поставках в рамках инициативы PURL. Тихий отказался предоставить дополнительные подробности их общения.

Другие европейские чиновники успокоились тем, что задержки с поставками не произойдут сразу, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила на этой неделе, что американские вооруженные силы "очень близки" к достижению своих целей в Иране.

Перенаправление поставок по программе PURL в страны Персидского залива будет "неприемлемым", сказал один из дипломатов НАТО. Хотя влияние "будет зависеть от задержки" для каждого типа оборудования, последствия могут быть "катастрофическими", отметил он.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп не опроверг сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

