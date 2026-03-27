США предупреждают союзников о возможной задержке поставок оружия Украине на фоне войны с Ираном, - Politico
Представители администрации президента США Дональда Трампа начали предупреждать страны о том, что поставки американского оружия в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон уделяет приоритетное внимание его использованию в войне против Ирана.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Детали обсуждений
По словам трех европейских чиновников, осведомленных о переговорах, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов — особенно перехватчиков ПВО Patriot — могут быть прерваны. По словам двух из этих чиновников, госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить это с союзниками на встрече министров иностранных дел G7 недалеко от Парижа в пятницу.
Это предупреждение прозвучало на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США перенаправят оружие, которое они уже приобрели, для пополнения своих сокращающихся запасов. И это грозит сорвать ключевую программу для Украины, в рамках которой союзники покупают оружие у США для Киева.
По словам одного из европейских чиновников, по крайней мере некоторые союзники "получили заверения" от США, что эти поставки, в рамках инициативы, известной как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), не были перенаправлены. "Это, конечно, ничего не говорит о будущем".
Беспокойство в европейских столицах усилилось после того, как в четверг издание The Washington Post сообщило, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия из этой инициативы для пополнения запасов США на фоне войны с Ираном.
Реакция Украины и НАТО
В то же время, по словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, госсекретарь США Марко Рубио не информировал главу МИД Украины Андрея Сибигу во время их двусторонней встречи на полях саммита G7 о предстоящих сбоях в поставках в рамках инициативы PURL. Тихий отказался предоставить дополнительные подробности их общения.
Другие европейские чиновники успокоились тем, что задержки с поставками не произойдут сразу, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила на этой неделе, что американские вооруженные силы "очень близки" к достижению своих целей в Иране.
Перенаправление поставок по программе PURL в страны Персидского залива будет "неприемлемым", сказал один из дипломатов НАТО. Хотя влияние "будет зависеть от задержки" для каждого типа оборудования, последствия могут быть "катастрофическими", отметил он.
- Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп не опроверг сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
План Тромба щодо Ірану:
- скасувати санкції проти пітьми;
- звинуватити НАТО;
- звинуватити Україну;
- спалити майже тисячу ракет Patriot;
- привласнити собі гроші для закупівлі зброї Україні.
Чому про війну з позиції сили і мир неначасі більше за всіх патякають в ЄС, а поставки зброї та санкції на 95% залежать від великої Америки?