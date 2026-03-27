США предупреждают союзников о возможной задержке поставок оружия Украине на фоне войны с Ираном, - Politico

Представители администрации президента США Дональда Трампа начали предупреждать страны о том, что поставки американского оружия в Украину могут быть приостановлены в ближайшие месяцы, поскольку Пентагон уделяет приоритетное внимание его использованию в войне против Ирана.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Детали обсуждений

По словам трех европейских чиновников, осведомленных о переговорах, Государственный департамент США сообщил союзникам, что поставки боеприпасов — особенно перехватчиков ПВО Patriot — могут быть прерваны. По словам двух из этих чиновников, госсекретарь Марко Рубио планировал обсудить это с союзниками на встрече министров иностранных дел G7 недалеко от Парижа в пятницу.

Это предупреждение прозвучало на фоне опасений европейских и азиатских стран, что США перенаправят оружие, которое они уже приобрели, для пополнения своих сокращающихся запасов. И это грозит сорвать ключевую программу для Украины, в рамках которой союзники покупают оружие у США для Киева.

По словам одного из европейских чиновников, по крайней мере некоторые союзники "получили заверения" от США, что эти поставки, в рамках инициативы, известной как "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL), не были перенаправлены. "Это, конечно, ничего не говорит о будущем".

Беспокойство в европейских столицах усилилось после того, как в четверг издание The Washington Post сообщило, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления оружия из этой инициативы для пополнения запасов США на фоне войны с Ираном.

Реакция Украины и НАТО

В то же время, по словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, госсекретарь США Марко Рубио не информировал главу МИД Украины Андрея Сибигу во время их двусторонней встречи на полях саммита G7 о предстоящих сбоях в поставках в рамках инициативы PURL. Тихий отказался предоставить дополнительные подробности их общения.

Другие европейские чиновники успокоились тем, что задержки с поставками не произойдут сразу, особенно после того, как пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила на этой неделе, что американские вооруженные силы "очень близки" к достижению своих целей в Иране.

Перенаправление поставок по программе PURL в страны Персидского залива будет "неприемлемым", сказал один из дипломатов НАТО. Хотя влияние "будет зависеть от задержки" для каждого типа оборудования, последствия могут быть "катастрофическими", отметил он.

  • Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп не опроверг сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Таке відчуття мовби в лайно вступили. Який все таки бруд та ганьба вкривають репутацію США в три слої.
@ (у перекладі):
План Тромба щодо Ірану:
- скасувати санкції проти пітьми;
- звинуватити НАТО;
- звинуватити Україну;
- спалити майже тисячу ракет Patriot;
- привласнити собі гроші для закупівлі зброї Україні.
А як же європейська зброя та європейські санкції?

Чому про війну з позиції сили і мир неначасі більше за всіх патякають в ЄС, а поставки зброї та санкції на 95% залежать від великої Америки?
Помню чет в библии такое было, иудей продал зерно х3 лохам, а потом узнал что будет голод и забрал обратно, и продал х10, ну и умер с голода.
ху би сумнівався
Таке відчуття мовби в лайно вступили. Який все таки бруд та ганьба вкривають репутацію США в три слої.
Это одна из трех целей ради которых затевалась эта война.
В любий момент США знімуть всі санкції та всі гарантії, якщо вирішать, що це шкодить інтересам США або Ізраїлю. І знімають. Це правило стосується не тількі нас.
Сжалься над людьми, им еще 200млн негров надо съесть до 2027 года(преступники продавались как сух.пайок) по контрактах между народом Африки и будущим США. На острове Энштейна старались как могли, но без Израиля никах.
тепер тількі самі і трохі Европа...
США під керівництвом всратого півня перетворюються на недоговороспроможну помийку.
А як же європейська зброя та європейські санкції?

Чому про війну з позиції сили і мир неначасі більше за всіх патякають в ЄС, а поставки зброї та санкції на 95% залежать від великої Америки?
Тому що Америка підписалась під цим, а тепер обісралась. Та й про 95% ти значно прибрехнув - американська зброя взагалі використовується в основному для захисту цивільної інфраструктури від терактів, а на фронті з ракет "петріот" нуль зиску.
може шашликів недоїли? і не все розмінували?
На Іран стільки потратились? - шей Ізраїль помагав - а якби зчепились з Китаєм то вже були б голі і босі
А яка буде потужна відповідь? на те що Україна знищила на вимогу так званого цівілізованого заходу ЯЗ націленого на них бувшим СРСР , в обмін як виявилося на що?- на дирку від бублека?- Включемо станок і будемо їсти і стріляти бумагою? Мабуть потрібно було б щоб хтось в країні з влади займався димломатією і виставив рахунок так званому цівілізованому Заходу за те що Україну "кинули" на ЯЗ і за фінансування агресії РФ, але хто цім буде займатися не Умеров же з Коровченко, які мають запасні аеродроми з нерухомості за кордоном які через призму державних інтересів вирішують свої особисті а таких у владі за 30 років було 99,9%, мабуть тільки один був Олег Барна який поліг на фронті, захищаючі країну.
Правопівні методично зливають США під рашку.
Поперхнулися на Ірані, а ще Кубу завойовувати.
США такій самий надійний союзник як китайські часи куплені за долляр
Тоесть за 5 лет никакой оборонки в ЕС так и не появилось. А как ездили по ушам все эти годы.
