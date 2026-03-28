Перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток не происходило, — Зеленский

Украина не получала сигналов о перенаправлении оружия на Ближний Восток, однако неизвестно, что будет дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.

Что известно

"Что касается перенаправления оружия, ничего подобного не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что это зависит от многих факторов. В частности, продолжительность войны, полагаю, будет решающим фактором в этом вопросе. Надеюсь, что не будет соответствующих шагов", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона понимает, какой объем оружия применяют США в конфликте с Ираном, а также знает, что есть у Ирана и чего эта страна требует от России.

Сигналов не было

"Все это вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", — сказал он.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
  • Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
  • В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
  • В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.

ніби тобі Оманська Гнида хтось казати буде
28.03.2026 17:18 Ответить
Тобі забули повідомити, члєнограй.
28.03.2026 17:21 Ответить
Так військові справи робляться без розголошення, а не так як у тебе!
28.03.2026 17:23 Ответить
Ну раз зе каже.

Значить чекаємо в якомусь axios/wp/... новину про перенаправлення української зброї.

через 3, 2, 1..
28.03.2026 17:30 Ответить
Ага, лише перенаправлення війскових з України. А на їх місце в Україні ТЦК ще бусифікує
28.03.2026 17:31 Ответить
 
 