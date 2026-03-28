Перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток не происходило, — Зеленский

Украина не получала сигналов о перенаправлении оружия на Ближний Восток, однако неизвестно, что будет дальше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.

Что известно

"Что касается перенаправления оружия, ничего подобного не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что это зависит от многих факторов. В частности, продолжительность войны, полагаю, будет решающим фактором в этом вопросе. Надеюсь, что не будет соответствующих шагов", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона понимает, какой объем оружия применяют США в конфликте с Ираном, а также знает, что есть у Ирана и чего эта страна требует от России.

Сигналов не было

"Все это вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", — сказал он.

