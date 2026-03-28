Перенаправление оружия США для Украины на Ближний Восток не происходило, — Зеленский
Украина не получала сигналов о перенаправлении оружия на Ближний Восток, однако неизвестно, что будет дальше.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время Zoom-конференции с журналистами в Катаре.
Что известно
"Что касается перенаправления оружия, ничего подобного не происходило. Я не могу вам сказать, как будет дальше. Я думаю, что это зависит от многих факторов. В частности, продолжительность войны, полагаю, будет решающим фактором в этом вопросе. Надеюсь, что не будет соответствующих шагов", — отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что украинская сторона понимает, какой объем оружия применяют США в конфликте с Ираном, а также знает, что есть у Ирана и чего эта страна требует от России.
Сигналов не было
"Все это вещи, которые влияют на дальнейшее развитие событий как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Мы надеемся, что пакеты не будут переправлены. Сигналов не было", — сказал он.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
- Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.
- В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
- В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не перенаправлял оружие для Украины на Ближний Восток, однако может это сделать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Значить чекаємо в якомусь axios/wp/... новину про перенаправлення української зброї.
через 3, 2, 1..