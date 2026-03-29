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Новини Операція США проти Ірану
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В ОАЕ вимагають компенсації від Ірану за атаки на інфраструктуру, - CNN

ОАЕ офіційно вимагають від Ірану компенсації за удари по інфраструктурі

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну країні внаслідок ударів по інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

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ОАЕ вимагає компенсації 

"Будь-яке політичне рішення щодо агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки має містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріплювати принцип ненападу та включати компенсацію з боку Ірану за атаки на цивільне населення та життєво важливу цивільну інфраструктуру",- заявив Гаргеш.

Зазначається, що його заява пролунала після того, як Іран зажадав від США та Ізраїлю компенсації за збитки, заподіяні конфліктом, який триває вже 30 днів.

Також Гаргеш сказав, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни і проявив "навмисну агресію". Посадовець ОАЕ додав, що режим в Ірані став "головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки".

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Операція США проти Ірану

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".

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Автор: 

Іран (3576) компенсації (796) ОАЕ (438)
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Топ коментарі
+11
АХАХАХАХАХХАХАХАХ

1 Репарацій в цьому світі ніхто не платить - І НЕ БУДЕ
2 єдине як ти можеш відомстити - це знищити щось у ворога
2 - якщо ти не можеш нічого - то тобі можуть зробити ВСЕ
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29.03.2026 21:02 Відповісти
+7
Компенсация уже на подлёте
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29.03.2026 21:18 Відповісти
+5
А що, численні бази США в ОАЕ гарантій безпеки не дають? От так тіпа, ну бууваєє, іхтіандри херови, а чо делать, ваші проблеми.
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29.03.2026 21:06 Відповісти

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