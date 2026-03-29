В ОАЕ вимагають компенсації від Ірану за атаки на інфраструктуру, - CNN
Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш заявив, що Іран повинен виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну країні внаслідок ударів по інфраструктурі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
ОАЕ вимагає компенсації
"Будь-яке політичне рішення щодо агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки має містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріплювати принцип ненападу та включати компенсацію з боку Ірану за атаки на цивільне населення та життєво важливу цивільну інфраструктуру",- заявив Гаргеш.
Зазначається, що його заява пролунала після того, як Іран зажадав від США та Ізраїлю компенсації за збитки, заподіяні конфліктом, який триває вже 30 днів.
Також Гаргеш сказав, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни і проявив "навмисну агресію". Посадовець ОАЕ додав, що режим в Ірані став "головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки".
Операція США проти Ірану
Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати "ще трохи" продовжуватимуть війну в Ірані, щоб нейтралізувати цю країну на "дуже довгий час".
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