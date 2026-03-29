В ОАЭ требуют компенсации от Ирана за атаки на инфраструктуру, - CNN
Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш заявил, что Иран должен выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате ударов по инфраструктуре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
ОАЭ требуют компенсации
"Любое политическое решение относительно агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива должно содержать четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закреплять принцип ненападения и включать компенсацию со стороны Ирана за атаки на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру", — заявил Гаргеш.
Отмечается, что его заявление прозвучало после того, как Иран потребовал от США и Израиля компенсации за ущерб, причиненный конфликтом, который длится уже 30 дней.
Также Гаргеш сказал, что Тегеран "ввел в заблуждение" своих соседей перед началом войны и проявил "умышленную агрессию". Чиновник ОАЭ добавил, что режим в Иране стал "главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива".
Операция США против Ирана
Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
1 Репарацій в цьому світі ніхто не платить - І НЕ БУДЕ
2 єдине як ти можеш відомстити - це знищити щось у ворога
2 - якщо ти не можеш нічого - то тобі можуть зробити ВСЕ
Внаслідок удару Ірану по американській авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії США втратили AWACS (Airborne Warning and Control System).
Вважається, що наразі у США на даний момент є в активному польоті 16 таких літаків. Вартість одного повністю укомплектованого літака останнього покоління оцінюється в 400-500 мільйонів доларів і більше.
А як вони по наказу з мацкви збили українській МАУ , щоб напугати українську владу
- можемо "шахедами" заплатити ... візьмете ?
а ще ускладнив перельоти із південної Азії до Европи
А нерухомость як просіла . Іран треба обідрати у всіх англійських судах
І ЩЕ ТРЕБА В Гаагу подати іск за вбивство 30000 мітингуючих громадян