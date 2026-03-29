В ОАЭ требуют компенсации от Ирана за атаки на инфраструктуру, - CNN

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш заявил, что Иран должен выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате ударов по инфраструктуре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

ОАЭ требуют компенсации

"Любое политическое решение относительно агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива должно содержать четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закреплять принцип ненападения и включать компенсацию со стороны Ирана за атаки на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру", — заявил Гаргеш.

Отмечается, что его заявление прозвучало после того, как Иран потребовал от США и Израиля компенсации за ущерб, причиненный конфликтом, который длится уже 30 дней.

Также Гаргеш сказал, что Тегеран "ввел в заблуждение" своих соседей перед началом войны и проявил "умышленную агрессию". Чиновник ОАЭ добавил, что режим в Иране стал "главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива".

Операция США против Ирана

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

