В ОАЭ требуют компенсации от Ирана за атаки на инфраструктуру, - CNN

ОАЭ официально требуют от Ирана компенсации за удары по инфраструктуре

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш заявил, что Иран должен выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в результате ударов по инфраструктуре.

"Любое политическое решение относительно агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива должно содержать четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закреплять принцип ненападения и включать компенсацию со стороны Ирана за атаки на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру", — заявил Гаргеш.

Отмечается, что его заявление прозвучало после того, как Иран потребовал от США и Израиля компенсации за ущерб, причиненный конфликтом, который длится уже 30 дней.

Также Гаргеш сказал, что Тегеран "ввел в заблуждение" своих соседей перед началом войны и проявил "умышленную агрессию". Чиновник ОАЭ добавил, что режим в Иране стал "главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива".

Читайте также: Иран сегодня уже выпустил по ОАЭ почти 30 ракет и дронов

Напомним, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты "еще немного" будут продолжать войну в Иране, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".

Читайте также: Иран уничтожил американский радиолокационный самолет на авиабазе в Саудовской Аравии, — Bloomberg

Топ комментарии
+4
Компенсация уже на подлёте
29.03.2026 21:18 Ответить
+3
АХАХАХАХАХХАХАХАХ

1 Репарацій в цьому світі ніхто не платить - І НЕ БУДЕ
2 єдине як ти можеш відомстити - це знищити щось у ворога
2 - якщо ти не можеш нічого - то тобі можуть зробити ВСЕ
29.03.2026 21:02 Ответить
+1
А що, численні бази США в ОАЕ гарантій безпеки не дають? От так тіпа, ну бууваєє, іхтіандри херови, а чо делать, ваші проблеми.
29.03.2026 21:06 Ответить
та щас, чекайте надуть ще компенсації́
29.03.2026 21:00 Ответить
29.03.2026 21:02 Ответить
Війна закінчилася. Давайте розраховуватися. До речі...з кацапні скільки?
29.03.2026 21:02 Ответить
А що, численні бази США в ОАЕ гарантій безпеки не дають? От так тіпа, ну бууваєє, іхтіандри херови, а чо делать, ваші проблеми.
29.03.2026 21:06 Ответить
Численні бази США на Близькоу Сході і себе не можуть захистити.
Внаслідок удару Ірану по американській авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії США втратили AWACS (Airborne Warning and Control System).
Вважається, що наразі у США на даний момент є в активному польоті 16 таких літаків. Вартість одного повністю укомплектованого літака останнього покоління оцінюється в 400-500 мільйонів доларів і більше.
29.03.2026 21:17 Ответить
29.03.2026 21:18 Ответить
Окрім розвідника AWAC(E-3 Sentry), пошкодження отримали щонайменше два літаки-заправники Boeing KC-135.
29.03.2026 21:28 Ответить
Шановний Дональд Фредович хоче заменити зе в 95кварталі . Запропонувати цемнуть його у дупу володарю Саудитів - це вже шоу
29.03.2026 21:46 Ответить
29.03.2026 21:51 Ответить
Надо бить в ответ по Ирану 10:1. Это будут правильные компенсации.
29.03.2026 21:11 Ответить
Для начала, нужно иметь эти 10
29.03.2026 21:22 Ответить
А головне, не забудь сказати: "крекс-пекс-фекс".
29.03.2026 21:13 Ответить
Іран діє, як діє його старший брат( хоча перси мають тисячолітню історію, а діти орди московитів знають декілька століть) - б'ють по інфраструктурі і містах.
29.03.2026 21:16 Ответить
Іранці вчаться у дикунів
А як вони по наказу з мацкви збили українській МАУ , щоб напугати українську владу
29.03.2026 21:41 Ответить
Персы были уже сформированным народом когда помогли мидам и вавилонцам развалить Ассирийскую империю почти 2700 лет назад
29.03.2026 21:49 Ответить
На аятол де вилізеш там і злізеш - скажуть - шо ми кому винні - ми прощаєм
29.03.2026 21:19 Ответить
Іран такиий -
- можемо "шахедами" заплатити ... візьмете ?
29.03.2026 21:28 Ответить
Еой, ще і ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ треба виставити - бо Іран вдарив по туризму, роботі ТРЦ , ресторанів і пр .
а ще ускладнив перельоти із південної Азії до Европи
А нерухомость як просіла . Іран треба обідрати у всіх англійських судах
І ЩЕ ТРЕБА В Гаагу подати іск за вбивство 30000 мітингуючих громадян
29.03.2026 21:40 Ответить
 
 